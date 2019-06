Andare in bici fa dimagrire, fa bene al cuore, alle ossa e anche all'umore: ecco 5 buoni motivi per salire in sella e iniziare a pedalare

Andare in bici, oltre a essere green e sostenibile, è un modo economico ed efficace per stare bene e restare in forma.

Non a caso la bicicletta è molto amata dalle celeb (Naomi Watts, Elle MacPherson, Siena Millerm e Hilary Duff tra le altre) e ha una giornata mondiale dedicata istituita dall’Onu per promuoverne l’uso (il 3 giugno).

A differenza della classica palestra, la bicicletta consente di fare attività fisica quando si vuole, senza vincoli di orario o di abbonamento.

Pedalare inoltre apporta tanti benefici per il corpo e la mente.

Diversi studi scientifici hanno messo in evidenza come quest’attività praticata regolarmente aiuti a prevenire diversi disturbi. Dal sovrappeso all’invecchiamento.

Ecco allora 5 buoni motivi per salire in sella e iniziare a pedalare subito

Tonifica e fa bruciare tanto

Andare in bicicletta fa bruciare tante calorie.

In un’ora se ne possono consumare circa 300.

Inoltre, è un’attività super tonificante.

Aiuta ad asciugare la silhouette e rassodare cosce, gambe e lato B.



Combatte la cellulite



La bicicletta è una delle attività più efficaci per combattere la cellulite e la buccia d’arancia.

Favorisce la corretta circolazione sanguigna e il drenaggio dei ristagni, responsabili di gonfiori e ritenzione idrica su cosce, gambe e glutei.

Protegge il cuore

Andare in bicicletta fa bene al funzionamento del sistema cardiovascolare.

Quest’attività agevola l’ossigenazione dei tessuti e la salute del cuore.

Rafforza le ossa

Pedalare all’aria aperta consente di fare il pieno di vitamina D, una vitamina che il corpo sintetizza grazie all’aiuto dei raggi del sole.

Questa vitamina è alleata della salute delle ossa.

Favorisce infatti l’assorbimento del calcio, un minerale prezioso per prevenire la fragilità delle articolazioni.

Favorisce il buonumore



Andare in bicicletta stimola la produzione di endorfine, gli ormoni del buonumore.

Inoltre, aiuta a scaricare le tensioni e lo stress quotidiano e migliora il benessere psicofisico.





