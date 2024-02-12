L'allenamento migliore per bruciare grassi e dimagrire è questo
L’esercizio fisico fa bene alla salute qualunque esso sia. Ma quando si tratta di capire quale sia il tipo di allenamento migliore per dimagrire i pareri sono molteplici (e a volte anche contrastanti).
Fortunatamente, possiamo fare ricorso alla scienza per guidarci verso il modo migliore di bruciare grassi e perdere peso.
Svariate ricerche sul tema suggeriscono che l'allenamento in zona 2 sia una delle migliori forme di esercizio fisico che possiamo fare per migliorare la salute metabolica e il benessere a tutto tondo.
Ma che cos'è esattamente l'allenamento in zona 2? Come funziona e che benefici ha?
**«Ora inizio a fare sport regolarmente»: vi spieghiamo come riuscirci davvero**
**Quante volte alla settimana bisogna allenarsi per dimagrire**
L'allenamento migliore per dimagrire è "in zona 2": ecco cosa significa
(Continua sotto la foto)
Cos'è l'allenamento in zona 2?
L’allenamento in zona 2 è una pratica di esercizio fisico che viene definita come un’intensità moderata, che corrisponde a circa il 60-70% della frequenza cardiaca massima di una persona.
Per rendere meglio l'idea, fare un allenamento in zona 2 significa essere in grado di sostenere il ritmo del workout aerobico senza significative sensazioni di tensione muscolare o mancanza di respiro.
Durante l'allenamento in zona 2, è importante mantenere un ritmo costante e sostenuto per un periodo prolungato, che può variare da 30 minuti a diverse ore.
Seguendo pratiche sportive di intensità moderata, il corpo brucia principalmente grassi per ottenere energia, rendendo questo tipo di allenamento particolarmente adatto per dimagrire, per migliorare la combustione dei grassi e aumentare l'efficienza nell'utilizzo dell'ossigeno.
Le diverse intensità dell'esercizio fisico
Per comprendere meglio in cosa consiste l'allenamento in zona 2, inseriamolo in uno spettro:
- Zona 1: intensità molto leggera. Questo tipo di allenamento viene anche chiamato “recupero attivo” e comprende qualsiasi attività che sia più rigorosa del riposo; come passeggiate rilassanti, stretching o yoga.
- Zona 2: esercizio sostenibile e di moderata intensità. Questo tipo di esercizio massimizza la combustione dei grassi. Gli esempi includono la camminata sportiva, il jogging o il ciclismo.
- Zona 3: esercizio aerobico vigoroso. Si tratta di esercizi in cui il livello di sforzo è abbastanza alto da non essere in grado di mantenere una conversazione. Quando ci si allena in zona 3 non si dovrebbe essere in grado di continuare per più di 30 minuti.
- Zona 4: esercizio anaerobico intenso. Si tratta di sforzi ancora più intensi, che possono portare a dolori nei muscoli e alla mancanza di respiro.
- Zona 5: esercizi anaerobici/sprint di fascia alta. In questa zona viene raggiunta quasi la capacità cardiaca massima, come quando si fa un workout HIIT ad alta intensità o uno sprint di 100 metri.
Tutta l'attività fisica, indipendentemente dalla zona, gioverà in qualche modo alla vostra salute. Tuttavia, se il vostro obiettivo è quello di bruciare grassi, la zona 2 offre benefici specifici legati alla perdita di peso.
**Ecco quanto spesso bisogna allenarsi per vedere i risultati allo specchio**
Che tipo di esercizi fare
Durante l'allenamento in zona 2 ad intensità moderata, l'obiettivo principale è mantenere un ritmo costante e sostenuto per un periodo prolungato, solitamente compreso tra 30 minuti e diverse ore.
Per questo motivo, le attività che possiamo svolgere per raggiungere la zona 2 sono diverse; anche se tutte hanno come obiettivo principale quello di stimolare il nostro apparato cardio-respiratorio.
Corsa, ciclismo, nuoto. Ma anche danza, hiking o qualsiasi altra attività aerobica che mantenga il battito cardiaco tra il 60-70% sono quindi considerate le più adatte per bruciare grassi e dimagrire.
È importante però, durante l'allenamento, monitorare la frequenza cardiaca per assicurarsi di rimanere nella zona target.
Non solo per dimagrire: ecco tutti i benefici dell'allenamento in zona 2
Proprio perché è caratterizzato da un'intensità moderata, questo tipo di allenamento è particolarmente efficace per bruciare i grassi e dimagrire.
Mantenendo il battito cardiaco all'interno di questa fascia di intensità, il corpo è in grado di utilizzare principalmente i grassi immagazzinati come combustibile, contribuendo così alla riduzione del grasso corporeo e alla perdita di peso. Motivo per cui questa forma di esercizio è diventata così popolare.
Ma i benefici dell'allenamento in zona 2 non si limitano alla perdita di peso.
Questa forma di esercizio migliora anche la flessibilità metabolica, ovvero la capacità del corpo di utilizzare efficacemente diversi substrati energetici, tra cui grassi e carboidrati, durante l'attività fisica. Ciò significa che il corpo diventa più efficiente nell'utilizzare l'energia in modo ottimale.
Altri benefici per la salute comprendono il miglioramento della capacità polmonare, l'aumento della resistenza cardiovascolare e la riduzione del rischio di malattie croniche come diabete e malattie cardiache.
Infine, essendo questo tipo di allenamento adatto a persone di tutte le età e livelli di fitness è un'opzione ideale per coloro che desiderano fare esercizio fisico e vedere i risultati, ma senza sentirsi sopraffatti. Essendo infatti l'allenamento in zona 2 meno impegnativo rispetto ad altri tipi di esercizio ad alta intensità, è meno probabile che provochi dolori muscolari e eccessivo affaticamento, consentendo così di mantenere alta la motivazione giorno dopo giorno.
© Riproduzione riservata
Ecco il segreto per impacchettare i regali di Natale in 4 mosse
Impacchettare i regali di Natale per molti è un task più difficile e impegnativo che scegliere e comprare un pensiero per tutti.
Nonostante la sua apparente semplicità, l’idea di carta stropicciata, scotch visibile e fiocchi sbilenchi può mettere in crisi tutti, ma soprattutto gli amanti della precisione con poca dimestichezza coi lavoretti manuali.
La buona notizia però è impacchettare i regali di Natale in modo ordinato ed elegante non richiede talento artistico né materiali costosi, ma solo un po’ di metodo e qualche accorgimento pratico.
Con pochi passaggi mirati e un approccio più attento ai dettagli, anche il pacchetto più semplice può trasformarsi in una confezione curata e armoniosa, capace di valorizzare il regalo e di fare la una bellissima figura sotto l’albero, senza l’effetto improvvisato dell’ultimo minuto.
**5 trucchi per scrivere bigliettini di auguri di Natale originali (senza chiedere a ChatGPT)**
Come impacchettare i regali di Natale: i consigli da seguire passo dopo passo
(Continua sotto la foto)
1. Scegliere carta e materiali (pochi, ma giusti)
Il primo errore quando si cerca di capire come impacchettare i regali è pensare che servano mille decorazioni. In realtà, meno materiali si usano, più il pacchetto risulta elegante.
La scelta della carta è fondamentale: meglio una carta leggermente più spessa, facile da piegare e meno soggetta a strapparsi. Le carte troppo sottili o lucide, invece, tendono a segnarsi subito e a rendere le pieghe imprecise.
Per andare sul sicuro, puntate su colori neutri o naturali (come carta kraft, bianco, verde bosco, rosso scuro) e abbinate un solo elemento decorativo: uno spago, un nastro in tessuto, un filo dorato. Anche materiali semplici come carta da pacchi e spago da cucina possono diventare molto chic se usati con coerenza.
2. Tagliare e piegare con precisione (il passaggio che fa la differenza)
Uno dei segreti di come impacchettare i regali bene è la precisione. Prima di tutto, misurate la carta appoggiando il regalo al centro e assicurandovi che i lati coprano completamente l’oggetto senza eccessi. Troppa carta rende difficile gestire le pieghe, mentre troppo poca vi costringerà a rattoppare all’ultimo minuto.
Quando piegate, fatelo con calma: passate il dito lungo i bordi per segnare le pieghe e ottenere linee nette. Anche i lati corti vanno chiusi con ordine, piegando prima verso l’interno e poi verso il centro.
Questo passaggio, spesso sottovalutato, è quello che trasforma un pacchetto “fatto in fretta” in uno visivamente pulito.
3. Chiudere bene (e nascondere lo scotch)
Un altro punto chiave di per impacchettare i regali di Natale alla perfezione è la chiusura. Lo scotch serve, ma non deve mai essere protagonista. Usatelo solo dove serve davvero e cercate di nasconderlo all’interno del pacchetto o sotto le pieghe. Se la carta è stata tagliata correttamente, basteranno pochissimi pezzetti.
Il resto del lavoro può farlo il nastro o lo spago: un giro semplice, un nodo ben stretto e magari un doppio passaggio intorno al pacchetto sono più che sufficienti.
Evitate fiocchi troppo grandi o complessi se non siete pratiche: un nodo pulito risulta sempre più elegante di un fiocco sproporzionato.
4. Il dettaglio finale che personalizza davvero il regalo
L’ultimo passaggio è quello che rende il pacchetto unico. Non serve esagerare: un solo dettaglio basta. Un bigliettino scritto a mano, un rametto di pino, una fettina d’arancia essiccata, un’etichetta in carta riciclata.
Il consiglio è di scegliere un dettaglio coerente con il resto del pacchetto e ripeterlo su tutti i regali: questo crea un effetto armonioso sotto l’albero e dà subito l’idea di cura e attenzione.
Alla fine, imparare come impacchettare i regali di Natale non significa puntare alla perfezione, ma dedicare qualche minuto in più a un gesto che parla di tempo e presenza. Ed è proprio questo, spesso, il regalo più bello da ricevere.
© Riproduzione riservata
Nuovo SUV C5 Aircross: più spazio, più comfort, più tecnologia
Chi è al volante, guida rilassato. I passeggeri a bordo, intanto, si godono il viaggio in classe extra-comfort. Un’alchimia perfetta, frutto delle qualità distintive del Nuovo SUV C5 Aircross: più spazio, comfort, tecnologia, sostenibilità e accessibilità, il tutto made in Europe, a Rennes, in Francia, nello storico stabilimento del marchio.
Se nel sovraffollato mercato dei SUV farsi notare non è facile, la nuova ammiraglia Citroën non passa di certo inosservata. Non è solo per il restyling estetico, è anche per quell’evoluzione di sostanza che ha portato la vettura verso un’idea di funzionalità e di utilizzo superiore. In un mercato dove spesso ci si concentra solo sulle prestazioni o sul design delle linee, infatti, Citroën punta sull'ergonomia.
Il risultato? Un SUV diverso da tutti gli altri, progettato per chi vive l’auto come un’estensione della propria casa, per chi affronta il traffico quotidiano o lunghi trasferimenti stradali e cerca un ambiente che "ammortizzi" non solo le buche, ma anche lo stress della giornata. Il modello è ideale per le famiglie, ma anche per il mercato B2B/fleet.
Design più maturo e scolpito
Rispetto alle linee arrotondate del passato, il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross adotta un volto più deciso e aerodinamico. Il frontale è stato completamente ridisegnato, sono nuovi i fari a LED e altri dettagli eleganti che ne esaltano il carattere e fanno la differenza.
Un "tappeto volante"
Uno dei punti di forza della vettura è il sistema di sospensioni con smorzatori idraulici progressivi (Progressive Hydraulic Cushions®). In parole semplici? Significa che l’auto assorbe le buche e le irregolarità del terreno in modo fluido, regalando quella sensazione di "tappeto volante" tipica della tradizione Citroën.
Come nel salotto di casa
Se il design esterno cattura l’occhio, è l’abitacolo del Nuovo SUV C5 Aircross a convincere definitivamente chi cerca un’esperienza di guida decompressiva.
Citroën ha lavorato per trasformare l’interno in un vero e proprio "salotto". Il concetto di Sofa Design si traduce in sedute ampie e accoglienti, un’illuminazione ambientale estesa, la presenza di elementi d'arredo e l’uso di tessuti che riprendono i codici dell'interior design.
A seconda degli allestimenti, l’uso dell’Alcantara o della pelle con impunture a contrasto non serve solo all'estetica, ma trasmette una sensazione tattile di calore.
Sotto il rivestimento superficiale, i sedili nascondono uno strato di 15 mm di schiuma strutturata che evita l'effetto di "affossamento" tipico delle sedute troppo morbide, garantendo sostegno posturale anche dopo ore di viaggio.
Accanto alla comodità, il sistema di Ambient Lighting - illuminazione d’ambiente - definisce l’atmosfera desiderata a bordo: i punti luce discreti posizionati nei vani portaoggetti, nel tunnel centrale e lungo la plancia creano una luce soffusa che riduce l’affaticamento visivo durante la guida notturna.
Questa "bolla luminosa" esalta i volumi dell'abitacolo e aumenta la percezione di spazio e protezione, rendendo l'ambiente accogliente come una stanza ben illuminata.
Tutto a portata di mano
L’ottimizzazione dell’ergonomia sul Nuovo SUV C5 Aircross passa per una riprogettazione della console centrale, ora più pulita e razionale.
La seduta è alta per dominare la strada, ma qui è stata affinata per garantire che ogni comando sia dove il conducente si aspetta di trovarlo. Il nuovo posizionamento dello schermo da 10" è studiato per essere perfettamente in linea con lo sguardo, riducendo i movimenti della testa e permettendo di mantenere la massima concentrazione sulla guida. L'obiettivo è semplice: fare in modo che il conducente abbia tutte le informazioni davanti a sé e a portata di mano, in modo da poter guidare in tranquillità e ridurre lo stress, con l'ausilio di schermi digitali che offrono chiarezza e grafica accattivante.
Gamma completamente elettrificata
Per la prima volta anche 100% elettrico, Nuovo SUV C5 Aircross è disponibile in due versioni, la più equilibrata e accessibile Comfort Range, dotata di un motore da 210 CV / 157 kW abbinato a una batteria da 73 kWh, per un'autonomia di 520 km, e la Long Range, con motore da 230 CV/170 kW e una batteria da 97 kWh, presto ordinabile, che offrirà un’eccezionale autonomia di 680 km.
Non mancano Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid 145 Automatic, la porta d'ingresso all'elettrificazione offerta a 28.900 euro, e Nuovo SUV C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automat
© Riproduzione riservata