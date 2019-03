La voglia di junk food non è facile da tenere a freno: che siano snack, patatine o dolci ecco le strategie per resistere al cibo spazzatura

Esistono tentazioni alle quali è difficile rinunciare, una di queste è quella per lo junk food, il cibo spazzatura. Alzi la mano a chi non capita, a volte, di provare un'irresistibile voglia di mangiare cibi salati, grassi o dolci, a seconda dell'occasione.

Ricchi di calorie, zuccheri, sale, grassi, conservanti e poveri di nutrienti salutari, sono una calamita ormonale e umorale, ma ci sono alcuni stratagemmi che possono aiutare a ridurli fino a farli diventare delle gustose e meritate eccezioni.

Per esempio, un recente studio condotto dall’University of South Florida di Tampa e dalla Lousiana State University di Baton Rouge ha evidenziato che annusare per due minuti il profumo di cibi gustosi aiuta a far passare la voglia di mangiarli.

Per chi non riesce a resistere per due minuti senza addentare però l’unica cosa da fare è cercare di adottare altre strategie.

Ecco, allora, 5 trucchi per resistere al junk food da provare subito.

Mangiate in modo equilibrato ai pasti

Se avete frequenti voglie fuori pasto la prima causa potrebbe essere una carenza che arriva dal pasto.

Dunque la prima soluzione da adottare è quella di assicurare al corpo tutto quello di cui ha bisogno: proteine, cereali integrali e verdura mangiati nelle giuste proporzioni a ogni pasto principale permettono di saziarsi davvero.

Quest'ultima in particolare apporta tante fibre che rallentano lo svuotamento gastrico e l’assorbimento di zuccheri e grassi.

Inoltre, prolungano il senso di sazietà, indispensabile per contrastare gli attacchi di fame improvvisi e la voglia di dolci e snack.

Andate al supermercato a stomaco pieno

L’ideale è andare a fare la spesa subito dopo aver fatto colazione o aver pranzato.

Fare la spesa a stomaco pieno vi aiuterà a fare acquisti più light e resistere più facilmente a patatine, snack, merendine e altri cibi spazzatura.

E non avere il junk food a portata di mano quando se ne ha voglia è il miglior modo per non mangiarlo: se ne avete così l'esigenza da trovare la voglia di uscire di casa per andare a comprarlo probabilmente ve lo meritate.

Mettetelo nero su bianco

Scrivere su una lista ciò che vi serve al supermercato vi aiuterà a non cedere alle tentazioni quando sarete tra gli scaffali dei reparti.

Mettere per iscritto quello che mangiate giornalmente vi permetterà di averne una reale cognizione e magari a farvi rinunciare all'ennesimo biscotto.

Non rinunciate agli spuntini sani

Fare uno spuntino sano a base di semi, frutta secca come pistacchi, mandorle, noci, nocciole a metà mattina e a metà pomeriggio è un valido aiuto per gestire la fame tra un pasto e l’altro e non cedere alla voglia di cibo spazzatura.

Hanno un elevato potere saziante e apportano nutrienti utili all'organismo.

Dormite di più

Diversi studi hanno evidenziato che chi dorme poco e male consuma più cibi appetitosi durante la giornata.

La privazione di riposo, infatti, favorisce un maggior rilascio di grelina, un ormone che regola la fame e stimola l’appetito.







