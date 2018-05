Da Michelle Pfeiffer a Natalie Portman e Joaquin Phoenix, ecco i vip vegani più famosi di Hollywood e del mondo delle celebrità

Essere vegano è prima ancora che una scelta alimentare una scelta di vita che regola non solo ciò che deve contenere la dispensa (zero derivati animali, nemmeno latte o uova) ma anche quello che deve esserci nell’armadio (solo ecopelle e materiali sintetici, niente cuoio, pellicce, piume né lana né seta) e nell’armadietto sopra al lavello (cosmetici certificati vegan e assolutamente cruelty free, non c’è nemmeno da dirlo).

Tra gli adepti del culto vegan, tantissimi divi hollywoodiani si battono per diffondere il verbo.

Pare che perfino il celeberrimo chef Gordon Ramsay voglia diventare vegano, così ha dichiarato su Twitter.

Aspettando che anche lui si aggiunga alla chilometrica lista, ecco i 10 vip vegani più famosi e influenti.

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer è una delle vegane più militanti e millantanti di Hollywood.

Ha eliminato dalla dieta (e dal guardaroba) qualsiasi derivato animale da anni e in gioventù pare sia stata addirittura “breatheriana”, ossia dedita a una folle alimentazione che in verità non prevede alimentazione alcuna ma si basa semplicemente (e assurdamente) sul respiro.

Anne Hathaway

Anne Hathaway ha seguito per anni una dieta vegetariana ma dal 2012 si è convertita al veganesimo a tutto tondo.

Per il suo matrimonio con l'attore Adam Shulman ha offerto un banchetto rigorosamente vegano e, coerentemente alle sue scelte e idee, interpretando il personaggio di Fantine nel film Les Misérables ha indossato scarpe vegane (stivaletti privi di pellame animale, confezionati con ecopelle vegetale).

Una scelta virtuosa che le ha fatto anche vincere l'Oscar.

Demi Moore

Demi Moore ha abbracciato una sotto-branca della vegan diet, ossia quella Raw.

Si tratta del crudismo e si basa sul consumo di cibi crudi, principalmente frutta e verdura, al fine di mantenere intatte tutte le proprietà nutritive senza alterarle con la cottura.

Mike Tyson

Dopo avere assaggiato addirittura la carne umana, staccando l’orecchio a un avversario, Mike Tyson ha deciso di cambiare rotta e passare al vegan.

Dal “cannibalismo” al NO secco ai cibi animali il passo non è certo breve e infatti così è stato per l’ex campione di pugilato.

Dopo step intermedi di vegetarianismo, Tyson ha trovato il suo equilibrio psicofisico grazie all’alimentazione priva di qualsivoglia proteina animale.

Natalie Portman

Vegetariana fin da piccola, Natalie Portman si batte da sempre per i diritti degli animali e nel 2009, dopo aver letto Se niente importa. Perché mangiamo gli animali? di Jonathan Safran Foer, ha deciso di diventare vegana.

Non segue solo un’alimentazione di questo tipo ma anche il suo vestiario rispecchia la sua nuova ideologia: niente pelle, cuoio, piume né pellicce.

Durante la gravidanza è tornata temporaneamente al vegetarianismo perché temeva che la dieta vegan fosse troppo drastica da seguire nei nove mesi di gestazione.

Pamela Anderson

L’acronimo dell’associazione che si batte per i diritti degli animali, PETA, sta per People for the Ethical Treatment of Animals anche se la P potrebbe essere tranquillamente quella di Pamela.

La Anderson, infatti, è uno dei volti più noti delle campagne di sensibilizzazione firmate PETA.

Più che volto, spesso è il corpo più noto: l’attrice mette le proprie curve riconoscibilissime a servizio della buona causa dei diritti animali.

Ovviamente è vegana e promotrice del veganismo.

Fin da adolescente segue una dieta vegetariana dopo lo schock provocato dall’uccisione di un animale da parte del padre cacciatore.

Jessica Chastain

L’attrice Jessica Chastain è vegana fin dalla tenera età.

Sua madre è stata una chef vegana che l’ha avvicinata a questo stile di alimentazione ma soprattutto di vita.

Oltre a non mangiare nulla di animale, la Chastain è sempre molto attenta alla scelta di cosmetici cruelty free e di abbigliamento privo di parti animali.

Joaquin Phoenix

L’attore Joaquin Phoenix ha scelto di essere vegano da giovanissimo, a seguito di un trauma subito quando a soli tre anni andò a pesca con la famiglia e assistette all’uccisione di un pesce.

Anche per lui, come per Pamela Anderson, è stato uno shock infantile a giocare un ruolo fondamentale nella scelta di vita vegan.

Non tutti i traumi vengono per nuocere, insomma.

Alanis Morissette

La mitica cantante Alanis Morissette segue una dieta “per l’80% vegana”, a sua detta.

Vegetariana fin dagli albori della sua carriera, è un’attivista ambientale e una militante dei diritti animali, addirittura nominata nel 2009 “una delle vegetariane della PETA più sexy".

Con un Curriculum del genere, la Morissette si rivela un concentrato di virtù, scelta a giusta ragione dal regista Kevin Smith per interpretare Dio nel film Dogma.

Avril Lavigne

La cantautrice canadese che ha collezionato successi su successi è vegana da quasi un decennio e segue spesso una dieta macrobiotica.

L’unico strappo alla regola vegan che Avril Lavigne si concede è la pizza, a cui ogni tanto non riesce proprio a dire di no.

Le crediamo senza troppi sforzi d'immaginazione.