Nuovi studi scagionano le uova e ribaltano il vecchio processo al colesterolo: soprattutto se biologiche, diventano un alleato quotidiano contro l’invecchiamento della mente dopo i 50 anni.

Per anni vi hanno detto di limitare le uova per colpa del colesterolo. Poi sono arrivati i grandi studi epidemiologici: oltre 177 mila persone seguite in più di 50 Paesi, pubblicati sull’American Journal of Clinical Nutrition, non trovano un aumento di rischio cardiovascolare legato al consumo di uova.

Nel frattempo, altri lavori si sono concentrati sul cervello che invecchia. Diverse ricerche su una popolazione over 60 mostrano che chi consuma uova con una certa regolarità ha un declino cognitivo più lento e un rischio ridotto di demenza rispetto a chi le evita. Le uova, insomma, sono passate dal banco degli imputati a possibile “assicurazione” neurale, soprattutto se parliamo di uova biologiche.

Il nuovo verdetto su uova, colesterolo e cervello

Secondo una grande analisi pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition, non emerge un legame significativo tra consumo di uova, colesterolo nel sangue e malattie cardiovascolari nella popolazione generale. Anzi, alcune meta-analisi indicano che chi mangia circa un uovo al giorno ha fino al 12% di rischio in meno di ictus rispetto a chi ne consuma pochissimi.

Parallelamente, studi osservazionali pubblicati sul Journal of the American Medical Directors Association e su altre riviste di nutrizione hanno osservato che, tra gli anziani, un consumo regolare ma moderato di uova si associa a un minor rischio di demenza di tipo Alzheimer e a prestazioni migliori nei test di memoria. Sono associazioni statistiche, non prove che l’uovo “cura” il cervello, ma il quadro è coerente con quello che sappiamo dei nutrienti chiave contenuti nel tuorlo.

Colina, luteina & co.: cosa rende speciale il tuorlo

Il vero protagonista dell'uovo si chiama colina. Un uovo grande ne fornisce circa 140-150 milligrammi, cioè oltre un quarto del fabbisogno giornaliero stimato per un adulto. La colina è il precursore dell’acetilcolina, il neurotrasmettitore che regola memoria, attenzione e apprendimento. Con l’età la produzione di acetilcolina si riduce; avere buone scorte di colina nella dieta aiuta a sostenere questi circuiti.

Uno studio di coorte pubblicato sempre sull’American Journal of Clinical Nutrition, che ha seguito per più di dieci anni oltre 1.300 adulti, ha rilevato che chi assumeva più colina con l’alimentazione otteneva risultati migliori ai test di memoria ed era meno soggetto a alterazioni della sostanza bianca cerebrale associate al declino cognitivo. Le uova sono tra le fonti più concentrate e facilmente utilizzabili dall’organismo.

Nel tuorlo trovate anche luteina e zeaxantina, due carotenoidi antiossidanti famosi per la protezione della retina. Si accumulano nella macula, dove filtrano parte della luce blu e riducono lo stress ossidativo. Alcuni studi hanno osservato che livelli più elevati di luteina nel sangue si associano a performance cognitive migliori negli over 60. Anche qui parliamo di associazioni, ma interessanti: la luteina è presente in aree cerebrali cruciali come corteccia e ippocampo.

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Perché puntare sulle uova biologiche

Non tutte le uova, però, sono uguali. Il profilo di grassi e micronutrienti dipende moltissimo da come vive e cosa mangia la gallina. Le uova da allevamenti intensivi in gabbia, nutrite con mangimi standard, tendono ad avere meno omega-3 e meno carotenoidi rispetto a quelle di galline che razzolano all’aperto e ricevono semi ricchi di grassi “buoni”, come il lino.

Analisi condotte in diversi Paesi europei indicano che le uova biologiche, ottenute da galline alimentate con mangimi bio e con accesso al pascolo, possono contenere fino al doppio di omega-3, più vitamina E e molto più beta-carotene rispetto alle uova di batteria. Nel linguaggio del supermercato, il vostro riferimento è il codice stampato sul guscio: 3 significa gabbia, 2 allevamento a terra in capannoni chiusi, 1 all’aperto, 0 biologico. Per la salute del cervello e per il benessere animale, il codice 0 è la scelta più coerente; il 1 può essere un compromesso accettabile se l’opzione bio non è disponibile.

Quante uova bio dopo i 50 anni (e come mangiarle davvero “pro-cervello”)

Le linee guida del CREA collocano le uova tra gli alimenti proteici della dieta mediterranea, con 2-4 porzioni a settimana per la popolazione generale. Molti studi internazionali mostrano che, in adulti sani, fino a un uovo al giorno inserito in un’alimentazione equilibrata non aumenta il rischio cardiovascolare. Dopo i 50-60 anni, soprattutto se fate attività fisica e limitate salumi e grassi saturi, una presenza regolare di uova bio nel menù può quindi essere compatibile con un buon profilo di salute.

Chi ha ipercolesterolemia familiare, diabete o ha già avuto infarto o ictus dovrebbe però concordare la quantità con il proprio medico: la risposta al colesterolo alimentare è individuale. In ogni caso, il paradosso è chiaro: togliendo il tuorlo “per stare leggeri” buttate via tutta la colina, la vitamina D, la luteina e gran parte dei micronutrienti utili per il cervello. L’omelette di soli albumi può avere senso in palestra, molto meno come strategia anti-invecchiamento mentale.

Per trasformare le uova bio in un vero gesto quotidiano “brain friendly” basta abbinarle bene. Una colazione con uova strapazzate biologiche, spinaci saltati e pane integrale vi dà proteine, fibre e antiossidanti stabili fino a metà mattina. A pranzo, una frittata di due uova bio con erbette e insalata di pomodori con olio extravergine unisce colina, omega-3, licopene e polifenoli. Perfino lo zabaione “di una volta” che, raccontano le biografie, Giacomo Leopardi sorseggiava per studiare fino a notte fonda, oggi possiamo reinterpretarlo in versione più leggera: un tuorlo bio montato con poco zucchero, frutti di bosco e magari uno yogurt, per una coccola che fa felici anche i neuroni.

Il messaggio finale degli esperti è meno glamour del termine “superfood”, ma molto più utile: dentro una dieta mediterranea ricca di verdure, legumi, pesce e movimento regolare, 2-4 porzioni di uova biologiche alla settimana sono uno dei modi più semplici, accessibili e scientificamente sensati per prendersi cura della propria mente che invecchia.