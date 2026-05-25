Cartone di uova dimenticate in frigo e data oltre il termine: buttarle o rischiare? Tra paura della salmonella e spreco, esistono segnali semplici che sciolgono i dubbi

Da una parte il terrore della salmonella, dall’altra il senso di colpa per lo spreco: il cartone di uova dimenticate in frigo è un classico. La data in etichetta è passata da qualche giorno, il guscio è perfetto… ma cosa fare, buttare o rischiare?

Le uova sono un alimento sicuro e prezioso, ma hanno le loro regole. Sapere leggere correttamente la data, fare due test semplicissimi e conservarle bene vi permette di evitare sia l’allarmismo che la leggerezza.





Quanto durano davvero le uova in frigorifero





Per le uova vendute nei supermercati non trovate quasi mai una vera “data di scadenza”, ma un termine minimo di conservazione: «da consumarsi preferibilmente entro…». Per legge, nelle uova fresche di categoria A questo TMC è fissato a 28 giorni dalla data di deposizione.

Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), questo limite serve a garantire qualità e ridurre il rischio di salmonellosi, soprattutto se le uova vengono usate crude o poco cotte. Non è un interruttore: il giorno dopo il TMC l’uovo non diventa automaticamente pericoloso, ma il margine di sicurezza si riduce.

In pratica:

- per maionese, tiramisù, uova alla coque o all’occhio di bue vi servono uova molto fresche, idealmente nei primi 10-15 giorni;

- per frittate, torte e preparazioni ben cotte potete spingervi più vicine al TMC, e in qualche caso un po’ oltre, solo se superano i test di freschezza.

Per bambini piccoli, donne in gravidanza, anziani e persone immunodepresse la tolleranza deve essere minima: niente uova crude e massimo rispetto delle date.

Uova: come capire se sono ancora buone con i test casalinghi

1. Il test dell’acqua

Riempite una ciotola con acqua fredda e immergete l’uovo delicatamente.

- Affonda e si adagia su un fianco: uovo molto fresco.

- Resta in piedi sul fondo: l’uovo è più vecchio, ma in genere ancora utilizzabile solo ben cotto.

- Galleggia: la camera d’aria interna è molto grande, segno di forte invecchiamento. In questo caso è prudente buttarlo.

2. Rompere e annusare

Rompete sempre l’uovo in una ciotolina a parte, prima di versarlo negli altri ingredienti. Un uovo fresco è quasi inodore. Se sentite un odore forte di zolfo, marcio o “fogna”, niente dubbi: va eliminato subito.

3. Guardare albume e tuorlo

Osservate come “sta” l’uovo nel piatto.

- Tuorlo gonfio, ben raccolto, che sporge verso l’alto, e albume denso che gli sta vicino: uovo fresco.

- Tuorlo appiattito, che si allarga, e albume molto liquido che corre per il piatto: uovo vecchio; si può usare solo se l’odore è normale e la cottura sarà completa.

- Albume leggermente torbido: paradossalmente è un buon segno, indica ancora presenza di anidride carbonica, quindi freschezza.

- Piccola macchia rossa di sangue vicino al tuorlo: difetto estetico, ma uovo commestibile.

- Albume rosa, verdastro o con riflessi iridescenti: possibile contaminazione batterica. Qui non si discute, si butta.

4. Lo scuotimento all’orecchio

Avvicinate l’uovo all’orecchio e scuotetelo leggermente.

Se non sentite praticamente nulla, l’uovo è tendenzialmente fresco. Se percepite un chiaro “sciabordio”, l’interno è molto liquido: l’uovo è vecchio, usabile solo se supera odore e aspetto, e comunque sempre ben cotto. In caso di dubbio, meglio rinunciare.

Quando buttarle senza rimpianti (e quando potete usarle)

Un piccolo schema di buon senso:

- Guscio rotto, crepe evidenti, tracce di muffa: da buttare.

- Odore sgradevole o insolito dopo averlo rotto: da buttare.

- Albume rosa, verde o iridescente: da buttare.

- Uovo che galleggia: da buttare.

Se invece:

- la data “preferibilmente entro” è appena passata (pochi giorni),

- le uova sono sempre state in frigo,

- test di acqua, odore e vista sono ok,

potete in molti casi usarle ancora, ma solo per preparazioni ben cotte. Oltre 10-15 giorni dal TMC la prudenza suggerisce di non consumarle più, anche se sembrano accettabili.

Per le uova “del contadino”, senza etichetta, conviene segnarvi la data di acquisto sulla confezione e non superare i 21-28 giorni, restringendo ancora di più i tempi se pensate di usarle crude.

Come conservare le uova perché restino sicure più a lungo

Qualche accortezza in frigorifero fa davvero la differenza.

- Tenetele nella confezione originale in cartone: le protegge dagli urti, limita la perdita di umidità e riduce l’assorbimento degli odori, perché il guscio è poroso.

- Posizionatele sui ripiani interni, meglio se centrale o posteriore, non nello sportello: lì la temperatura è meno stabile.

- Mantenete il frigo a 4-5 °C: sopra questa soglia, i batteri come la Salmonella possono moltiplicarsi più facilmente.

- Non lavate le uova prima di riporle: l’acqua può spingere i microrganismi attraverso il guscio. Se sono un po’ sporche, passate un panno asciutto poco prima di usarle.

- Scartate le uova con guscio incrinato; se si rompono durante il trasporto, usatele subito in cottura completa oppure buttatele.

Per ridurre gli sprechi, una piccola abitudine funziona benissimo: segnare con una matita la data sulle uova sfuse e usare sempre per prime quelle più vecchie. Il vostro frigorifero e la vostra coscienza vi ringrazieranno.