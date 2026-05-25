Da Nord a Sud sarà un'estate ricca di concerti e performance live da non perdere: ecco i festival più attesi dell'estate italiana

Con l'arrivo del caldo, l'Italia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Da Nord a Sud, ogni estate la Penisola si anima di festival che mescolano musica, arte e paesaggio, offrendo esperienze uniche in alcuni dei contesti che tutto il mondo ci invidia.

L'estate 2026 si preannuncia particolarmente ricca: tra grandi ritorni, nuove proposte e appuntamenti ormai diventati cult, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Che siate appassionati di rock o di musica jazz, ognuno avrà modo di vivere il proprio festival ideale, magari abbinato a qualche giorno di vacanza tra mare, montagna e borghi medievali.

In questa guida abbiamo selezionato le kermesse più belle e imperdibili dell'estate: prendete nota, segnate le date in calendario e preparate il vostro itinerario.

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I-Days Milano Coca-Cola

Nel capoluogo lombardo la musica si fa diffusa, dilatandosi dal 25 giugno al 10 settembre 2026 all’interno degli storici spazi dell'Ippodromo SNAI San Siro e dell'Ippodromo SNAI La Maura. La rassegna milanese risponde con un palinsesto imponente che vede alternarsi sul palco il pop d’alta classifica dei Maroon 5 e la travolgente potenza rock dei Foo Fighters. Ma è la varietà delle proposte a stupire: la grazia sciamanica e orchestrale di Florence + The Machine incanterà il pubblico nei primi giorni di luglio, mentre le chitarre affilate e la rabbia politica dei System of a Down garantiranno scariche di pura adrenalina. Per chi cerca i ritmi del presente, le storiche doppie date della superstar globale Bad Bunny a metà luglio e le visioni hip-hop di A$AP Rocky a settembre faranno della città una capitale assoluta della cultura urban, arricchita dai set monumentali di David Guetta.

Firenze Rocks

Nel cuore verde del capoluogo toscano, dal 12 al 14 giugno 2026, la Visarno Arena, splendido spazio immerso nel Parco delle Cascine, si prepara a raccogliere il pubblico delle grandi occasioni. L’energia ruvida ed elegante di Lenny Kravitz aprirà le danze nella prima giornata della rassegna. La manifestazione proseguirà poi nel segno del grande pop d’autore britannico grazie al magnetismo intramontabile di Robbie Williams, atteso sul palco il giorno seguente, per poi toccare una vetta emotiva assoluta nella serata conclusiva con il ritorno dei The Cure. La band guidata da Robert Smith dividerà la scena con lo space-rock cinematico dei Mogwai, le oscure ballate dei The Twilight Sad e le sperimentazioni post-punk di Just Mustard, regalando una data destinata a rimanere nella memoria collettiva dei cultori della new wave.

Lucca Summer Festival

Poco distante, l’estate toscana trova un altro baricentro d'eccellenza che si sviluppa dal 24 giugno al 29 luglio 2026. Le mura cinquecentesche della città faranno da cornice a serate uniche, trasformando la storica Piazza Napoleone in un sofisticato club sotto le stelle. Il cartellone di quest'anno si apre con Ludovico Einaudi, per poi schierare la sontuosa miscela acid-jazz e funk dei Jamiroquai, pronti ad accendere la piazza il 4 luglio, la sacralità folk-rock e l'immutata urgenza narrativa di John Legend il 5 luglio, le venature soul ad alta intensità degli Alabama Shakes il 7 luglio e l'inconfondibile magnetismo pop globale di Katy Perry il 19 luglio, dimostrando una rara capacità di far convivere linguaggi e generazioni distanti accanto a pesi massimi come Riccardo Muti, Zucchero e Tom Jones.

Rock in Roma

La Capitale risponde con il suo storico appuntamento che si snoda dal 9 giugno al 16 luglio 2026, diviso strategicamente tra l'ampio spazio dell'Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Un cartellone che porta a Roma lo slancio punk rock californiano dei The Offspring, l’intimità folk ed epica dei Mumford & Sons e le canzoni senza tempo degli OneRepublic, fino alle ballate calde, roots e blues di Ben Harper con i suoi Innocent Criminals. Accanto ai giganti internazionali, il festival celebra il meglio della musica italiana contemporanea con l'energia dei Negramaro, la poesia di Mannarino, la freschezza di Olly, la storia del rock firmata dai Litfiba, l'hip-hop cinematografico di Luchè.

La Prima Estate

Per chi concepisce il festival come un’estensione della vacanza, il Parco Bussoladomani a Lido di Camaiore rappresenta la sintesi perfetta, animando la Versilia nei fine settimana dal 19 al 21 giugno e dal 26 al 28 giugno 2026. Questa rassegna unisce la brezza marina a una selezione artisticamente impeccabile. Jack White accenderà il palco il 19 giugno, seguito dalla nobile tradizione brit-pop di Richard Ashcroft e The Libertines il 21 giugno, e dal crossover generazionale dei Twenty One Pilots. Il secondo weekend toccherà vette altissime con il carisma poetico e oscuro di Nick Cave & The Bad Seeds il 26 giugno e l'universo visivo e sonoro dei Gorillaz di Damon Albarn affiancati dai Wolf Alice il 27 giugno. Attorno a loro, un contorno ricercato che include le chitarre graffianti di The Hives, il post-punk parlato degli Sleaford Mods, il gusto dream-pop di Emilíana Torrini e il meglio della scena indipendente nazionale.

Kappa FuturFestival

Chi preferisce i linguaggi elettronici puri e le suggestioni post-industriali troverà il proprio tempio a Torino dal 3 al 5 luglio 2026, all'interno dei suggestivi spazi di Parco Dora, luogo deputato ad accogliere la club culture mondiale. La line-up schiera giganti del calibro di Armin Van Buuren, Dyen, Dj Rush e Olympe, trasformando la città piemontese in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto.

NAMELESS Festival

I grandi spazi verdi di Annone di Brianza, in provincia di Lecco, si confermano l'epicentro italiano dei ritmi elettronici ed urban all'inizio della stagione, precisamente dal 30 maggio al 1° giugno 2026. Il festival schiera sul palco una line-up monumentale dominata da pesi massimi della consolle globale come Calvin Harris, Fisher e John Summit, affiancati dal talento di Kevu e da una fitta rete di produttori e artisti urban internazionali, capaci di radunare decine di migliaia di appassionati in una tre giorni ad altissima intensità energetica ai piedi delle montagne del lago di Como.

Jazz:Re:Found

Al polo opposto, per attitudine e intimità, si colloca l'experience preziosa tra le colline piemontesi del Monferrato, patrimonio UNESCO. Dal 27 al 30 agosto 2026, lo splendido borgo di Cella Monte diventa il punto d'incontro ideale per gli amanti del jazz, del soul e dell'elettronica di ricerca. La direzione spirituale di Gilles Peterson guiderà una line-up raffinatissima che vanta l'irresistibile contagio mediterraneo dei Nu Genea, il jazz d'avanguardia di Tom Skinner e Kahil El'Zabar, le calde atmosfere deep-house e jazz di Berlioz e il soul senza tempo di Pale Jay, insieme alle contaminazioni globali di Acid Arab, Dj Storm e Habibi Funk.

Tener-a-mente

Spostandosi sulle sponde del Lago di Garda, l'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera ospiterà la consueta ed elegantissima rassegna estiva, in programma dal 26 giugno al 2 agosto 2026. Un appuntamento che unisce la grande musica internazionale di matrice d'autore, jazz e rock alla maestosità del complesso dannunziano, confermandosi uno dei palcoscenici più intimi, colti e suggestivi dell’intera stagione.

Ferrara Sotto le Stelle

Scendendo in Emilia, la storica corte del Castello Estense di Ferrara si accenderà dal 22 al 30 luglio 2026 per celebrare trent'anni di esplorazioni sonore. La rassegna più longeva dell'Emilia-Romagna si divide quest'anno tra due venue: il Cortile del Castello Estense e la Delizia Estense di Benvignante ad Argenta, con una line-up che dimostra ancora una volta lo spirito della rassegna: curioso, cangiante e intraprendente. Il programma vede i Ministri aprire il 22 luglio con Aurora Popolare, seguiti il 23 dai seminali The Notwist con News from Planet Zombie e il 25 dalla voce di Emma Nolde. La rassegna si sposta poi ad Argenta per accogliere i Kings of Convenience in trio d'archi il 28, i Marlene Kuntz a trent'anni da Il Vile il 29 e i Les Négresses Vertes a chiudere il 30.

Locus Festival

Per chi sceglie il Sud, la Puglia diventa il cuore pulsante dell'estate grazie a una manifestazione diffusa che si snoda dal 18 giugno al 2 settembre 2026. Nella sua ventiduesima edizione, il Locus Festival prende le mosse dal centenario della nascita di Miles Davis con il concept "Don't play what's there. Play what's not there", sviluppando un programma che intreccia icone della scena internazionale e il meglio del cantautorato italiano, toccando le location più suggestive della regione, dal mare alle colline. La line-up riunisce artisti come David Byrne, Skunk Anansie, John Legend, Marcus Miller, Johnny Marr, IOSONOUNCANE, Thundercat, Soulwax, Vinicio Capossela, Mannarino, Fulminacci e Daniele Silvestri, in un percorso tra Bari, Alberobello, Castel del Monte, Ostuni, Locorotondo e le vigne di Minervino Murge.

Sequoie Music Park

Restando in territorio emiliano, il verde del Parco delle Caserme Rosse di Bologna farà da sfondo dal 16 giugno al 23 luglio 2026 a una programmazione estremamente trasversale e contemporanea. La kermesse mantiene la sua identità trasversale, presentando una lineup capace di spaziare dal rock al pop, dall'alternative al cantautorato, senza dimenticare le nuove sonorità contemporanee. Tra i protagonisti figurano i Kneecap (16 giugno), Three Days Grace in unica data italiana (23 giugno), Of Monsters and Men (25 giugno), Subsonica (29 giugno), Idles (4 luglio), Caparezza in due serate già sold out (7 e 8 luglio), Belle and Sebastian (13 luglio) e gli Interpol in unica data italiana da headliner (16 luglio), con i Litfiba a chiudere il 21 luglio.

Red Valley Festival

La settimana di Ferragosto trova la sua colonna sonora ideale e spettacolare in Sardegna, precisamente dal 13 al 15 agosto 2026. L'Arena Olbia ospiterà una monumentale corazzata pop, urban ed EDM pensata per accogliere decine di migliaia di appassionati, che vedrà alternarsi sul palcoscenico i pesi massimi delle classifiche italiane contemporanee come Sfera Ebbasta, Annalisa, Achille Lauro e Geolier.

Umbria Jazz

Il cuore monumentale dell'Umbria si trasforma, dal 3 al 12 luglio 2026, in una succursale di New Orleans. Il centro storico di Perugia, con il palco principale dell'Arena Santa Giuliana, accoglie una line-up eccezionale guidata da icone globali come Sting, Jon Batiste (il 5 luglio) ed Elvis Costello (il 12 luglio). Il cartellone d'eccellenza si impreziosisce con il pop-funk sperimentale degli Snarky Puppy supportati dalla Metropole Orkest, l'avanguardia multimediale di Laurie Anderson affiancata dai Sexmob (il 7 luglio) e il graffiante blues di Christone "Kingfish" Ingram. Nei teatri e nei palazzi storici come il Teatro Morlacchi e la Galleria Nazionale dell'Umbria si svilupperà invece un vero e proprio festival nel festival con maestri assoluti come Charles Lloyd, Paolo Fresu con il suo progetto dedicato a Miles Davis, la straordinaria voce di Cécile McLorin Salvant, il pianismo leggendario di Kenny Barron, Stefano Bollani con un set "All Stars" e l'arpa jazz di Brandee Younger.

Wonderlast Festival

L’Umbria si conferma un hub centrale per le nuove sonorità estive ospitando, sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, una delle manifestazioni ibride più interessanti del panorama nazionale, dichiaratamente ispirata ai grandi modelli nordeuropei. Il Wonderlast Park di Gubbio, in provincia di Perugia, si trasformerà in un villaggio esperienziale di due ettari immerso nel verde delle colline umbre, dove la musica dialogherà costantemente con intrattenimento, sostenibilità e lifestyle. Accanto a un imponente sound system alto otto metri , lo spazio accoglierà la Wonderlast Forest, un’area relax dedicata a installazioni tecnologiche e prodotti sostenibili, e una beauty lounge con hairstylist e make-up artist a disposizione del pubblico. La line-up del 2026 mette a segno un mix mirato di urban, pop, rap ed elettronica pensato per connettere community provenienti da tutta Italia. Sul palco: Emis Killa, Samurai Jay, 22simba, Il Pagante e Ludwig. A completare il manifesto sonoro delle due giornate ci penserà l'energia dance firmata da Dino Brown e dallo storico duo Marvin & Prezioso.

Collisioni Festival

Le colline delle Langhe tornano a vibrare nella dinamica cornice di Piazza Medford ad Alba, in provincia di Cuneo, per un'edizione che si sviluppa dal 27 giugno al 5 luglio 2026. Il sipario sull'Agrirock festival più famoso d'Italia si alzerà sabato 27 giugno con l'attesissimo set internazionale di Ben Harper & The Innocent Criminals. La rassegna riprenderà poi il fine settimana successivo: sabato 4 luglio prenderà vita la giornata IndieWood, dominata dall'elegante rap d'autore di Frah Quintale e dal pop di Alfa, affiancati sul palco da Marco Castello e Andrea Cerrato. Domenica 5 luglio si chiuderà in grande stile con la tradizionale Giornata Giovani interamente dedicata alle correnti hip-hop e urban contemporanee, che vedrà alternarsi sul palco Morad e Sayf.

Ypsigrock Festival

II primo vero boutique festival d'Italia riaccende la sua atmosfera unica dal 6 al 9 agosto 2026 nel cuore della Sicilia, sulle vette delle Madonie. La splendida Piazza Castello di Castelbuono, in provincia di Palermo, ospiterà un cast ricercato dedicato all'indie rock e alla musica alternativa internazionale. I palchi del festival vedranno alternarsi artisti internazionali del calibro di Wednesday, Horsegirl, Friko e Annahstasia, confermando la manifestazione siciliana come un punto di riferimento essenziale e sofisticato per il pubblico indie di tutta Europa.

I Suoni delle Dolomiti

L'altitudine ridefinisce completamente l'esperienza dell'ascolto dal 24 agosto al 3 ottobre 2026 tra le vette spettacolari del Trentino. Questa storica rassegna in quota abbatte le barriere tra arte e natura, portando concerti gratuiti a mezzogiorno nei prati alpini e nei rifugi UNESCO, raggiungibili solo a piedi. Il cartellone del 2026 propone il raffinato cantautorato di Daniele Silvestri e il pop fresco di Anna Castiglia, mentre la sezione classica ed etnica ospita il celebre "Trekking dei Suoni" (dal 7 al 9 settembre) guidato dal violoncellista Mario Brunello e dal violinista Gilles Apap. Completano l'esperienza le geometrie sonore del violinista Ilya Gringolts, l'ensemble I Violoncellisti della Scala, le sperimentazioni folk-world delle Baba Yaga e la suggestiva "Alba delle Dolomiti" al Sass Pordoi con il coro gospel Belles of the Rockies.

Pordenone Blues & Co. Festival

Il Friuli-Venezia Giulia celebra trentacinque anni di grande musica internazionale dal 10 al 27 luglio 2026, trasformando lo storico Parco San Valentino di Pordenone in un eccezionale club all'aperto. La line-up di quest'anno spazia con eleganza tra i generi: si parte il 10 luglio con il leggendario funk della Earth, Wind & Fire Experience guidata da Al McKay, seguita l'11 luglio dalle calde atmosfere balcaniche di Goran Bregović insieme a Roy Paci & Aretuska. Martedì 14 luglio l'attesa è tutta per l'icona di Hollywood Keanu Reeves e la sua band alternative rock, i Dogstar, aperti dai The Damn Truth. Il 17 luglio l'energia elettronica dei Subsonica celebrerà il proprio percorso trentennale, mentre domenica 26 luglio il leggendario chitarrista Yngwie Malmsteen infiammerà il parco per la sua unica data italiana, lasciando poi il testimone alle chitarre graffianti e al rock degli Skunk Anansie, attesi sul palco lunedì 27 luglio per la grande serata di chiusura.