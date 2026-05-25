Guida chic all'afa metropolitana in 5 outfit da copiare subito e indossare all summer long.

Un giorno il sole, quello dopo l'ombrello, il top leggero tirato fuori e poi rimesso via, il dubbio amletico se fosse il caso di salutare definitivamente il trench.

Diciamocelo: dopo settimane di meteo ballerino, l'estate sembrava un miraggio lontano. E invece, da un giorno all'altro, eccoci catapultati nella stagione calda, con l’asticella del termometro che supera i trenta gradi e zero idee su cosa indossare.

La tentazione di arrendersi alla prima t-shirt e al primo paio di pantaloncini che capitano a tiro è tanta, ma - ahinoi - certi capi (e certe mise) non sono esattamente la scelta ideale. Soprattutto se le vacanze sono ancora lontane e ci tocca restare in città ancora per un po’.

La buona notizia è che sopravvivere all'afa metropolitana senza rinunciare allo stile è non solo possibile, ma persino più facile di quanto sembri. Proprio così. Per dimostrarvelo abbiamo messo a punto 5 look facili e freschissimi - corredati di consigli e styling tricks - a prova di giornate roventi.

Come vestirsi bene in città quando fa caldo: il look con il completo in stile pigiama e le mules

Fresco, sofisticato e - dettaglio da non sottovalutare - incredibilmente comodo. Il completo stile pigiama si conferma uno dei grandi protagonisti dell’estate. Sceglietelo in un tessuto leggero e traspirante, come seta o cotone, e stemperate l’effetto "homewear" con accessori dal carattere deciso. Come un paio di mules con tacco e lacci alla caviglia e una maxi bag colorata.

Camicia e pantaloni oversize pajama style FORTE FORTE, tote bag in PVC trasparente STAUD, mule con tacco e lacci alla caviglia AEYDE

Credits: press office, staud.clothing

Come vestirsi bene in città quando fa caldo: il look con il gilet mannish e la gonna ampia

Tra i capi più versatili della hot season c’è senza dubbio il gilet - o panciotto, che dir si voglia - da portare rigorosamente a pelle. Un’alternativa decisamente cool alla classica tee o alla canotta, da abbinare a una gonna dai volumi ariosi. Completate l'insieme con un paio di infradito con zeppa e una borsa rivestita di perline multicolor.

Gilet in lino con bottoni a contrasto ALIGNE, gonna svasata in popeline di cotone MARELLA, borsa a spalla con perline NALÍ, infradito con zeppa MANGO

Credits: aligne.co, it.marella.com, nalishop.it, shop.mango.com

Come vestirsi bene in città quando fa caldo: il look con il maxi dress e le ballerine

Quando le temperature si fanno davvero roventi, il maxi dress resta una delle opzioni più pratiche e chic da sfoggiare in città. Uno di quei pezzi che “fanno il look” senza troppi sforzi, soprattutto se scelti in tessuti naturali e ultra light. Abbinatelo a ballerine flat - oppure a un paio di sneakers, se preferite - per il massimo del comfort e della funzionalità. Basterà aggiungere uno scrunchie o un fermaglio cute e un paio di occhiali da sole per ottenere una mise anti-afa e super stilosa.

Occhiali da sole con montatura in acetato VOGUE EYEWEAR, maxi dress in cotone con maniche a tre quarti e coulisse & OTHER STORIES, fermaglio per capelli con applicazioni metalliche GANNI, ballerina in pelle LE MONDE BERYL

Credits: vogue-eyewear.com, stories.com, ganni.com, lemondeberyl.com

Come vestirsi bene in città quando fa caldo: il look con la gonna in denim e i mocassini

Se l’idea di indossare i jeans con 35 gradi vi sembra impensabile, la soluzione è optare per una gonna nello stesso tessuto, preferibilmente chiaro in modo che rifletta i raggi solari evitando di assorbire calore. La combo da provare? Quella con la classica t-shirt a righe marinière e i mocassini in suede. Non dimenticate un bel cappello, ideale per ripararsi dal sole e regalate un tocco urbano all’insieme.

T-shirt a V in jersey di lino stretch WEEKEND MAX MARA, gonna midi a portafoglio in denim ARKET, baseball cap con ricamo MAISON LABICHE, mocassini in suede MIU MIU

Credits: it.weekendmaxmara.com, arket.com, maisonlabiche.com, miumiu.com

Come vestirsi bene in città quando fa caldo: il look con i bermuda e le open toe in pelle intrecciata

Linea svasata e lunghezza al ginocchio: i bermuda sono il vero jolly dell’estate metropolitana. Da sfoggiare anche in ufficio, danno il loro meglio accostati a una camicia a maniche corte e a un paio di open toe in pelle intrecciata. Aggiungete un paio di orecchini luminosi et voilà, la formula per un outfit estivo sofisticato e contemporaneo è servita.

Camicia svasata con maniche corte BEATRICE .B, bermuda dal taglio sartoriale ZARA, orecchini in oro vermeil AGMES, sandali con tacco medio in pelle intrecciata SÉZANE

Credits: beatriceb.com, zara.com, agmesnyc.com, sezane.com