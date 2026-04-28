Il pranzo in ufficio vi deprime? Con queste 10 ricette semplici e veloci la vostra schiscia sarà leggera e gustosa!

Tra tramezzini improvvisati al bar e piatti un po’ tristi alla mensa aziendale, il pranzo in ufficio rischia spesso di essere il momento più deprimente della giornata. Eppure basta una buona "schiscetta" per trasformare la pausa in un mini rituale di benessere, risparmio e gusto.

Le ricette per il pranzo in ufficio hanno una missione chiara: essere pratiche, leggere, appetitose anche dopo qualche ora in lunch box. Qui trovate una guida rapida per organizzare il vostro pranzo da portare in ufficio e dieci idee già pronte da copiare.





Com’è il pranzo perfetto da portare in ufficio

Il pranzo in schiscetta funziona quando è un piatto unico bilanciato. Secondo gli esperti di nutrizione l’ideale è combinare carboidrati complessi, proteine, verdure e un po’ di grassi buoni, in una porzione attorno ai 400-600 grammi. Così arrivate sazi alla sera, ma senza l’abbiocco delle tre.

Dal punto di vista pratico, il pranzo da ufficio deve essere rapido da mangiare, stare bene in un contenitore ermetico, non esplodere in borsa e non invadere l’open space con odori troppo decisi. Meglio evitare fritture pesanti e pesci “importanti” se lavorate spalla a spalla con i colleghi.

Quattro regole d’oro della schiscetta: 1) si prepara in massimo 20 minuti, magari partendo da basi già pronte; 2) si trasporta facilmente, senza salse libere; 3) è buono anche tiepido o freddo; 4) è leggero ma completo, con tante verdure in volume e condimenti misurati.





Organizzazione furba: batch cooking, dispensa e contenitori

Il trucco per avere sempre ricette pranzo da portare in ufficio è il batch cooking / meal prep. Una volta a settimana, per esempio la domenica, potete cuocere due cereali in chicco (riso integrale e farro), un legume (ceci o lenticchie), due contorni di verdure al forno e una proteina versatile, come pollo al vapore o tofu marinato. Porzionate, conservate in frigo o freezer e durante la settimana componete i piatti in pochi minuti.

In dispensa non dovrebbero mancare i cosiddetti ingredienti jolly: cous cous precotto, orzo, quinoa, uova, tonno al naturale, legumi in barattolo, passata di pomodoro, pasta sfoglia o brisée. In frigo, invece, fate il pieno di verdure di stagione già lavate, insalata in busta, yogurt bianco, feta o altri formaggi leggeri.

Fondamentali anche gli strumenti: contenitori ermetici in vetro o plastica resistente, lunch box a scomparti, borsa termica con ghiaccioli e un piccolo thermos per zuppe e primi caldi. I condimenti andrebbero sempre tenuti a parte, in mini vasetti, da aggiungere solo al momento. Così l’insalata non appassisce e la pasta non diventa una colla unica.





10 ricette per il pranzo in ufficio da infilare in schiscetta

1. Cous cous di pollo e verdure

Cuocete il cous cous, conditelo con straccetti di pollo saltati, zucchine e peperoni a cubetti. Regge bene il viaggio, si mangia anche freddo.

2. Insalata di pasta con avocado e lime

Pasta corta integrale, dadini di avocado, pomodorini, mais e una vinaigrette di lime e olio extravergine. È cremosa senza bisogno di maionese.

3. Insalata di farro con spinaci e feta

Farro lessato, spinacini freschi, feta sbriciolata, olive nere, qualche noce. Un piatto unico completo, perfetto anche per chi pranza alla scrivania.

4. Riso basmati con verdure e ceci

Riso basmati, ceci in barattolo ben scolati, carote e zucchine a julienne, curcuma e prezzemolo. Si scalda in un attimo, ma è ottimo anche freddo.

5. Hummus di ceci con crudité e pane pita

Hummus preparato in casa, carote, finocchi e sedano a bastoncino, più spicchi di pita o pane arabo. Zero posate, mille soddisfazioni.

6. Gateau di patate in monoporzioni

Preparatelo in teglia la sera, poi ricavate porzioni quadrate. Patate, prosciutto cotto o formaggio filante e una bella crosticina in superficie: il microonde lo riporta in vita.

7. Torta salata di spinaci e ricotta

Base di pasta sfoglia, ripieno di spinaci, ricotta, uova e parmigiano. Si taglia a fette, è buona anche a temperatura ambiente ed è perfetta per usare gli avanzi di verdure.

8. Frittata di zucchine al forno

Uova, zucchine grattugiate, un po’ di formaggio grattugiato e pangrattato. Cuocete in teglia e tagliate a quadrotti. È una delle ricette per il pranzo in ufficio più versatili.

9. Polpette di baccalà

Morbide dentro e croccanti fuori se cotte al forno con un filo d’olio. Potete mangiarle fredde, magari con un contorno di insalata di finocchi e arance.

10. Barrette di farro, avena e confettura

Farro soffiato, fiocchi d’avena, poca confettura e frutta secca pressati in teglia. Tagliate a barrette, completano la schiscetta come dolcetto da scrivania, molto più sano delle merendine del distributore.