Entrambi sono l'ideale per mantenere giovane il corpo ma quale dei due lavora davvero per accelerare il metabolismo? Li abbiamo messi a confronto!

Dopo i 45 anni il corpo manda un messaggio chiarissimo: con la stessa alimentazione e lo stesso movimento di prima il peso tende a salire, l’energia a scendere. Colpa del rallentamento del metabolismo legato al calo di estrogeni e testosterone, alla perdita di massa muscolare (sarcopenia) e a un consumo calorico a riposo più basso.

In questo scenario il Pilates è entrato nelle vostre chat WhatsApp come “allenamento intelligente”: elegante, non aggressivo sulle articolazioni, ma sorprendentemente intenso. La domanda che gira negli spogliatoi è sempre quella: per riaccendere il metabolismo dopo i 45 anni meglio il Matwork sul tappetino o il Reformer con le molle?





Perché dopo i 45 anni il metabolismo frena (e perché il Pilates è un alleato)

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo i 40 anni un adulto sedentario può perdere fino all’8% di massa muscolare per decennio. Meno muscoli significa meno calorie bruciate anche sul divano: è il metabolismo basale che si abbassa. Se aggiungete stress cronico, sonno ballerino e magari qualche dieta drastica fatta in fretta, il cocktail è completo.

Qui entra in gioco il principio chiave: la massa magra è il vostro “motore metabolico”. Gli allenamenti che stimolano i muscoli in modo progressivo, anche con carichi leggeri, aiutano a contrastare la sarcopenia, sostengono la sintesi proteica e aumentano il consumo di ossigeno dopo la seduta (il famoso EPOC, il “continui a bruciare anche dopo”). Il Pilates, se fatto con criterio, è proprio questo: un lavoro di forza gentile, profondo, coordinato con il respiro, che abbassa il cortisolo e quindi limita anche il grasso viscerale addominale.





Pilates Matwork vs Reformer: chi vince sul metabolismo?

Partiamo dal Matwork, la forma “nuda e cruda” del metodo: corpo libero sul tappetino, magari con piccoli attrezzi come ring, elastici e soft ball. Allena soprattutto il core, la postura, la mobilità della colonna e delle anche. Una lezione standard fa consumare circa 200-300 calorie, a seconda dell’intensità e del livello. Il problema metabolico è che, senza resistenze esterne importanti, il corpo si adatta in fretta e lo stimolo sulla massa muscolare resta moderato. Ottimo per sentirvi più allungate, leggere, centrate, un po’ meno per cambiare sul serio il metabolismo basale.

Il Reformer è un’altra storia: un carrello che scorre su guide, collegato a molle più o meno “toste”, che rendono ogni movimento un lavoro in resistenza, simile a un allenamento con pesi leggeri. Qui non lavora solo il core, ma tutta la muscolatura profonda e superficiale di gambe, glutei, braccia e schiena. L’intensità è modulabile cambiando le molle, quindi potete aumentare progressivamente il carico, proprio come in palestra. Il risultato è uno stimolo molto più deciso sulla massa magra e un afterburn più marcato: continuate a consumare un po’ di più nelle ore successive alla seduta.

C’è poi il tema ossa: l’osteoporosi riguarda circa una donna su tre dopo la menopausa. Gli stimoli meccanici in carico, anche se dolci come quelli delle molle del Reformer, aiutano il rimodellamento osseo in modo paragonabile a un resistance training a basso impatto. Il carrello ammortizza, le articolazioni ringraziano, ma muscoli e scheletro lavorano eccome. Tirando le somme sul solo fronte metabolismo, il Reformer vince: più forza, più massa magra, più EPOC. Il Matwork però resta la base tecnica che rende tutto questo sicuro e davvero efficace.





Come organizzare la settimana: il mix giusto tra Reformer e Matwork

La buona notizia è che non dovete scegliere un partito per la vita. La strategia che molti istruttori propongono per un corpo “metabolicamente attivo” dopo i 45 anni è semplice: due sedute di Reformer e una di Matwork a settimana. Il Reformer fa il lavoro “di forza” su muscoli e ossa, il Matwork ricalibra la postura, raffina il controllo del core e della respirazione, fondamentale anche per tenere a bada il cortisolo. Se siete molto sedentarie o con dolori articolari, potete iniziare con una seduta di Reformer dal carico leggero e una di Matwork, salendo gradualmente fino al 2+1.

Se invece siete già allenate ma avete la sensazione che il metabolismo sia piantato, il focus può essere aumentare piano piano la resistenza delle molle, mantenendo almeno una pratica di Matwork per non perdere mobilità e allineamento. In menopausa o con osteopenia/osteoporosi, il Reformer diventa un alleato prezioso per lavorare “in carico controllato” senza traumatizzare anca e colonna, purché ci sia la supervisione di un’insegnante preparata e il via libera del medico. I segnali che il corpo sta rispondendo? Vi sentite più forti negli esercizi, fate le scale con meno fatica, la circonferenza vita si sgonfia lentamente. Se poi abbinate un’alimentazione curata e un sonno decente, il Pilates smette di essere solo “ginnastica elegante” e diventa davvero un acceleratore di metabolismo realistico dopo i 45 anni.