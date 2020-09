Privo di colesterolo e ricco di proteine, il tofu assicura tanti benefici per la salute e vantaggi per la linea. Ecco perché e come portarlo a tavola

Il tofu è uno dei formaggi vegetali più diffusi a tavola. È ricavato dal caglio del latte di semi di soia gialla. Tipico della cucina orientale, in particolare di quella cinese, ha una consistenza simile a quella dei formaggi d’origine animale.

Uno dei suoi vantaggi è la versatilità. Può essere usato per dare un tocco speciale ai primi piatti come le zuppe, ai contorni di verdure, in particolare alle insalate oppure ai dessert.

Oppure può essere consumato in alternativa a carne, pesce, uova e legumi per variare i menu quotidiani.

Abbinato, per esempio, nello stesso pasto ai cereali integrali (farro, segale, avena ecc.) o ai loro derivati fornisce tutti gli amminoacidi essenziali necessari per la costruzione di proteine simili a quelle presenti negli alimenti d’origine animale.

Un altro vantaggio del tofu è che è adatto anche per chi è a dieta.

Non contiene grassi “cattivi” come il colesterolo e ha poche calorie: 100 grammi ne contengono poco più di 70.

Grazie alla presenza di proteine e acidi grassi essenziali, inoltre ha un buon potere saziante.

Inoltre, è digeribile perché non contiene lattosio, lo zucchero del latte d’origine animale, che in alcuni casi può dare problemi di digestione e gonfiore.

5 buoni motivi per mangiare il tofu

Il tofu combatte la stanchezza

Il tofu è ricco di minerali. In particolare, assicura magnesio, potassio e ferro, utili per contrastare affaticamento e spossatezza che possono sopraggiungere per esempio dopo l’allenamento in palestra.

Grazie alla ricchezza di vitamine del gruppo B aiuta a ricavare energia e a sentirsi più sprint. In particolare, apporta vitamina B1, B2, B3, B5 e B9.

Difende il cuore

Uno dei vantaggi del tofu rispetto ai classici formaggi d’origine animale è che è privo di colesterolo.

Apporta inoltre fitosteroli, che aiutano ad abbassare il colesterolo cattivo LDL nel sangue e ad aumentare i livelli di quelli buono HDL.

In più, grazie alla presenza di magnesio e potassio è un ottimo alleato del corretto funzionamento della circolazione sanguigna e della salute delle arterie.

Mantiene in salute il cervello

Il tofu contiene acidi grassi essenziali. In particolare, assicura i preziosi Omega 3 che proteggono i neuroni, le cellule del cervello, dall’invecchiamento.

I grassi “buoni” inoltre sono coinvolti nella produzione dei neurotrasmettitori del benessere, tra cui la serotonina, l’ormone del buonumore.

Favorisce l’equilibrio ormonale

Il tofu contiene isoflavoni che hanno potere estrogenico. Si tratta di fitoestrogeni simili agli ormoni femminili estrogeni che favoriscono l’equilibrio ormonale e contrastano i disturbi della menopausa come le vampate di calore.

È alleato della pelle

Gli Omega 3 di cui è ricco hanno un’azione antinfiammatoria.

Favoriscono l’ossigenazione dei tessuti, contrastando gonfiori e cellulite. In più, nutrono in profondità la pelle, difendendola dalle aggressioni esterne come lo smog e i raggi UV.

Photo Credits: Unsplash