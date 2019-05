Favoriscono la sazietà, combattono il gonfiore e aiutano a ridurre i centimetri in più. Ecco quali sono i migliori cibi per dimagrire e perché funzionano

Gli esperti ne sono certi: fare la fame a tavola non aiuta a perdere peso in modo sano e duraturo.

Anzi, rischia di avere l’effetto opposto.

Fa bruciare meno e assimilare di più perché rallenta il metabolismo, il meccanismo che trasforma il cibo in energia.

Il nostro organismo infatti quando rimane a corto di “carburante” va in modalità “risparmio” e tende a consumare di meno e accumulare di più.

Dunque, bando alle diete drastiche, vale un assunto: per dimagrire e dire addio ai chili in eccesso in modo duraturo è necessario muoversi di più e portare a tavola i cibi giusti.

Alcuni alimenti presenti in natura, infatti, inseriti in una dieta sana ed equilibrata, grazie ai loro preziosi nutrienti, sono degli ottimi alleati della linea.

I loro vantaggi? Aiutano a combattere il gonfiore, favoriscono il senso di sazietà e danno una mano al metabolismo.

Ecco quali sono e perché funzionano davvero.

(Continua dopo la foto)

Pomodori per il metabolismo



Contengono elevate quantità di carotenoidi, in particolare licopene, un prezioso antiossidante.

Consumateli cotti e conditi con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva.

Il calore e l’olio fanno aumentare la concentrazione del licopene, favorendone l’assorbimento da parte dell’organismo.

I pomodori sono poi un'ottima fonte di enzimi, potassio e vitamina C, che favoriscono il corretto funzionamento del metabolismo.

Alici per sentirsi sazi



Sono un’ottima fonte di proteine che favoriscono la sazietà e la tonicità dei muscoli.

Contengono, poi, iodio, un minerale prezioso per il buon funzionamento della tiroide, essenziale per mantenersi in forma .

Assicurano infine tanti acidi grassi essenziali.

Sono ricchi infatti di Omega 3 che regolano il metabolismo e contrastano i processi infiammatori, responsabili di cellulite, gonfiore e accumulo di chili in più.

Farro per assorbire meno zuccheri



Assicura una gran quantità di fibre che aiutano ad assorbire meno zuccheri e favoriscono il senso di sazietà.

Il farro è poi una buona fonte di vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B2 e B3, utili per il buon funzionamento del metabolismo, il meccanismo che consente di trasformare il cibo in energia.



Noci per combattere la fame fuori orario



Sono l’ideale per gli spuntini spezzafame a patto però che siano consumate con moderazione (massimo 30 grammi al giorno).

Sono ricche di fibre e acidi grassi essenziali che favoriscono il senso di sazietà e aiutano a contrastare gli attacchi di fame fuori orario.

Un altro vantaggio? Le noci saziano senza far deprimere.

Sono infatti ricche di triptofano, un aminoacido essenziale precursore della serotonina, il neurotrasmettitore che favorisce il buonumore.



Cannella contro il gonfiore



Questa spezia è un ottimo sostituto dello zucchero. Aggiunta a caffè, smoothie, frullati fa risparmiare calorie e aiuta a controllare il peso.

Contiene poi tanti antiossidanti che favoriscono il buon funzionamento della circolazione del sangue e combattono pesantezza e gonfiore.





Photo Credits: Unsplash