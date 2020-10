In cerca di nuovi ristoranti da provare a Milano? Ne abbiamo selezionati 10 per accontentare i gusti di tutti e coprire tutte le zone della città.

Ritorno al Ristorante è un grande evento gastronomico ideato da TheFork per promuovere il ritorno ai piaceri della tavola (non di casa) in tutta sicurezza (e con sconti del 50% sul conto finale degli indirizzi aderenti all'iniziativa). Quale momento migliore dunque per andare alla ricerca di nuovi ristoranti da provare a Milano?

Eccone 10 per soddisfare i gusti di tutti.

10 ristoranti da provare a Milano

(Continua sotto la foto)

Crispi 4, tradizione milanese in Moscova

Un bistrot dall’atmosfera moderna e contemporanea, Crispi 4 gode di una location d’eccezione in una delle zone più chic di Milano, tra Moscova e Gae Aulenti.

Qui potrete gustare i piatti dello Chef Giovanni Erba, con proposte della tradizione meneghina come il risotto con l’ossobuco, ma anche ricette più originali come le Mezzelune burro salvia e pancetta.

Avo Brothers Isola, super food nel quartiere Isola

Amanti dell’avocado? Allora non potete farvi sfuggire questo indirizzo in Via Lambertenghi nel quartiere Isola di Milano.

Avo Brothers ha elaborato una proposta davvero unica, composta da Super Food e proposte vegetariane o vegane, senza però escludere i grandi classici della cucina d’oltreoceano come pancakes e hamburger.

Nel cuore della Chinatown milanese, Bokok è una new entry nel panorama dei ristoranti di cucina orientale, con specialità di Hong Kong come il pollo con salsa Gongbao o la zuppa cinese con pomodoro e uova.

L’ambiente è molto originale, un mix di industrial e moderno, con tanto di libri consultabili sparsi per il locale.

Tenoha, giapponese tradizionale sui Navigli

Shop, co-working e anche ristorante: Tenoha è un locale polivalente dall’animo orientale ed elegante.

In Via Vigevano, zona Navigli, qui troverete una cucina giapponese tradizionale che va ben oltre le solite proposte ed esplora i veri sapori di questa cultura gastronomica. L’ambiente è estremamente curato e di design.

Tony, cucina di pesce in Viale Certosa

Una super new entry nel panorama della ristorazione meneghina, in cui gustare piatti a base di pesce di prima qualità.

Tony punta sull’innovazione ma senza rinunciare ai sapori della tradizione.

Mare e montagna, nord e sud, “il segreto è l’equilibrio” è il motto di questo nuovissimo indirizzo.

Magnaki Arena, uramakeria di carne (più indirizzi)

Forse la novità più interessante degli ultimi mesi, Magnaki rivisita uno dei piatti più conosciuti e apprezzati della cucina giapponese in chiave mediterranea: un uramakeria di carne. In realtà la proposta va ben oltre i soli uramaki, con sashimi, tartare e tante altre sfiziosità come il tris di carne Kobe o i nigiri alla fiamma.

A Milano è presente in diverse zone: Moscova, Porta Romana, Gae Aulenti.

Les Pommes, piatti della tradizione in Garibaldi

Una location fatta di geometrie e luci, con mattonelle esagonali a terra e elementi di design alle pareti.

Les Pommes è un ristorante davvero originale, tanto nella forma quanto nel contenuto: la cucina qui rivisita in chiave gourmet ricette tipiche della tradizione mediterranea.

Light Sushi - Aspirin Lifestyle, giapponese in zona Isola

Nuovissima apertura in zona Isola con un concept molto affascinante.

Qui la cultura giapponese e quella italiana si incontrano non solo sul piano culinario ma anche su quello culturale: l’Aspirin nasce infatti come una libreria, con spazi dedicati al coworking e a eventi.

L’atmosfera moderna e orientaleggiante del Light Sushi vi trasporterà nelle terre del Sol Levante.

Regolanti, cucina di pesce in Gae Aulenti

A due passi da Gae Aulenti, Regolanti è il paradiso di chi ama la cucina di pesce pensata con ricette originali e innovative.

Dai Cappellacci del pastificio Marcello, con ripieno di ricciola ed estratto di pomodoro alla Ricciola scottata con pesto di salicornia e sedano marinato, un menù ricco di sfiziose proposte da gustare nella cornice di una sala dagli arredi moderni ed eleganti.

Ritorno al Ristorante è il più grande evento gastronomico dell'autunno 2020 ideato da TheFork con il sostegno di altri grandi marchi del settore come S. Pellegrino, main Partner dell’iniziativa, e Identità Golose.