Per un compleanno o un evento importante da condividere con amici o famiglia: ecco i migliori ristoranti a Milano con sale private

I ristoranti con sale private a Milano sono indirizzi da custodire preziosamente.

Capita spesso infatti di cercare un ambiente vivace e accogliente ma allo stesso tempo intimo dove poter festeggiare anniversari, compleanni, lauree o festività con amici o parenti.

In troppi per organizzare in casa, in troppo pochi per prendere un locale intero, ma con il desiderio di qualcosa di più che non un tavolo in un ristorante in mezzo a tante altre persone.

Dalla cucina tradizionale italiana a quella georgiana o cinese, con l'aiuto di The Fork abbiamo scovato 12 ristoranti a Milano con sale private, spazi intimi dove concedersi una cena romantica o una serata in compagnia nel segno della riservatezza.

Con un'unica accortezza: prenotateli con il dovuto anticipo.

12 ristoranti con sale private a Milano

(Continua sotto la foto)

Creanza - Via Savona, 20

In zona Tortona si trova questo ristorante dall'atmosfera semplice e confortevole, ma anche romantica. Una piacevolissima scoperta per chi vuole farsi coccolare da un servizio attento e da un menù tutto italiano che dà valore alla stagionalità dei prodotti.

Dry Aged - Via Cesare da Sesto, 1

L'ambiente innovativo, con un mix di stile classico e industrial-newyorkese, conferisce al Dry Aged la personalità forte che viene espressa benissimo nella sala riservata con cantina vini privatizzabile per piccole comitive. La star del menù è sicuramente la carne, ma l'offerta è varia e accattivante.

Ristorante Andrea Aprea - Corso Venezia, 52

Lo chef Andrea Aprea è sempre alla ricerca di nuove esperienze attraverso cui definire il sapore della contemporaneità; per questo il menù propone percorsi gastronomici che uniscono la sensibilità per le tradizioni e l’accessibilità agli alimenti peculiari del nostro Paese. Il ristorante si trova all’ultimo piano della Fondazione Luigi Rovati – in un magnifico edificio storico che ospiterà il Museo d’Arte della Fondazione.

Cantine Milano - Via Traù, 1

Cantino Milano, luogo elegante ed esclusivo nel quartiere Isola di Milano, è il primo Wine Restaurant italiano dove si sceglie prima il vino e dopo si abbina il piatto giusto. Il concept nasce dall’idea di Angelo e la sorella Daniela, accomunati dal fascino dell’abbinamento vino-cibo, della cucina Italian Style e dal sogno di creare qualcosa di unico nel panorama Milanese.

Felix Lo Basso Home&Restaurant - Via Carlo Goldoni, 36

Felix Lo Basso Home&Restaurant è una casa: si accede passando dal salotto per arrivare alla grande cucina. L'idea dei proprietari era quella di ridisegnare il concetto di accoglienza e ospitalità, promuovendo così il dialogo e un’esperienza più significativa per il cliente. Il menù è fisso. La location e la qualità del cibo rendono l'esperienza memorabile. Acanto - Piazza della Republica 17 Acanto è il ristorante gourmet dell'Hotel a 5 stelle Principe di Savoia. La location è quindi prestigiosa, elegante ed esclusiva. Protagonista del menù è la reinterpretazione dei classici della cucina italiana dello chef Alessandro Buffolino. Qui il modo di raccontare, servire e presentare le pietanze è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi

Osteria del Balabiott - Piazza Vesuvio, 13

Un ristorante con cucina milanese degno di questo nome. Qui, ogni giorno, vengono preparati a mano piatti dell'antica tradizione della cucina Meneghina con materiali di prima scelta. La location è semplice, ma in grado di evocare il fascino delle antiche osterie della vecchia Milano.

CooD - Cocktails and beef - Via Lecco, 1

L'atmosfera avvolgente e l'esclusiva libreria del vino da esplorare accompagno i commensali alla degustazione delle migliori carni del mondo cucinate all'italiana. I prodotti, dalla carne ai vini, sono di primissima qualità e le serate sono scandite al ritmo di musica selezionata dal DJ Luca Beni.

GU.CINA - Via Cenisio, 6

Questo ristorante in zona Bullona offre un'interpretazione fresca e creativa della cucina cinese, con piatti diversi dalle solite proposte, curati e ben descritti nel menù. Il locale, dall'atmosfera orientale, è curato nei minimi dettagli e offre dei separé per un’atmosfera più intima. Per eventi privati, da feste aziendali a compleanni tra amici, c'è la possibilità di scegliere un menù disegnato ad hoc.

Veranda - Via Bezzecca, 6

Veranda è un ristorante di cucina ucraina, russa e georgiana. Fondato nel 2012 da Lilia Kapris, donna con una grande anima slava e amore per la nostra cucina, offre un menù delizioso e interessante; tutto accompagnato da squisita vodka. L'atmosfera è semplice e accogliente, perfetto per una serata conviviale tra amici.

Incipit23 - Via Casoretto, 42

Incipit23 è il bistrot letterario di Milano. Un posto dove potersi sentire a proprio agio e dove fermarsi per scoprire e riscoprire i piaceri della vita: che si tratti di un piatto gourmet, un calice di buon vino, un aperitivo stuzzicante oppure di un libro unico e indipendente.

Ba Ghetto - Via Sardegna, 45

Dopo trent’anni dall’apertura del primo ristorante a Roma, Ba Ghetto sbarca anche a Milano. Questo locale in zona Washington propone piatti della tradizione culinaria giudaica, impreziositi da influenze mediorientali.

Guarda anche **I 20 ristoranti più romantici d'Italia**