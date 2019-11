Ridurre la fame in modo naturale si può, e lo si fa mangiando: basta scegliere i cibi giusti, che favoriscono la sazietà. Ecco quali sono



Dire di no agli attacchi di fame fuori orario non è semplice.

Spesso dietro al fallimento della dieta e all’aumento di peso non ci sono i cibi che si mangiano a tavola ma quelli che si consumano tra un pasto e l’altro per frenare la voglia di qualcosa di buono.

Molte volte è proprio il desiderio che insorge all’improvviso a spingerci a consumare snack facili e veloci da mangiare, come merendine, biscotti, cracker e altri alimenti che danno un appagamento solo momentaneo.

Infatti, spesso non fanno altro che stimolare la fame e spingerci a mangiare di più perché sono ricchi di zuccheri e grassi.

Per non rischiare di vanificare gli sforzi fatti e allo stesso tempo tenere a bada la fame basta invece scegliere soluzioni in grado di frenare gli attacchi di fame e prolungare la sazietà fino al pasto successivo. Quali scegliere?

Ecco 5 cibi da mangiare per ridurre la fame fuori orario.

Semi di zucca

Sono ricchi di fibre che aiutano a tenere a bada la produzione eccessiva di insulina, responsabile degli attacchi di fame improvvisi.

Forniscono poi grassi buoni che favoriscono la produzione di serotonina, l’ormone che regola la sazietà e l’umore.



Albicocche essiccate

La voglia di dolce non vi lascia in pace?

La frutta essiccata aiuta a contrastare i cali di energia senza rinunciare a uno spuntino gustoso.

Fornisce fibre che regalano sazietà e minerali utili per combattere la stanchezza.

Finocchi

Apportano poche calorie: circa 31 ogni 100 grammi.

Assicurano tanta acqua e fibre che favoriscono il senso di sazietà.

Le fibre in particolare rallentano lo svuotamento gastrico e aiutano a ritardare gli attacchi di fame.



Pistacchi

I pistacchi sono ricchi di fibre che rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi e prolungano il senso di sazietà.

Attenzione però a non esagerare con le quantità: l’ideale è limitarsi a consumarne solo 40 grammi al giorno.

Hanno un apporto calorico elevato: in 100 grammi contengono circa 560 calorie.

Kiwi

Il kiwi ha un buon potere saziante.

Apporta tante fibre che danno sazietà. Questo frutto è ideale per lo spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio.

Un altro vantaggio? Ha poche calorie: circa 61 ogni 100 grammi.





