Il frigo pieno di contenitori coordinati fa scena, ma quando si parla di uova la scelta più sicura resta il vecchio cartone: gli esperti spiegano perché non va buttato

Secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), una corretta conservazione delle uova è uno dei passaggi chiave per ridurre il rischio di infezioni alimentari. Eppure, quasi tutte voi, appena rientrate dalla spesa, aprite il frigo e prendete il cartone. Poi trasferite le uova nel portauova della porta del frigo e buttate la confezione di cartone. Un gesto automatico, studiato anche dal marketing dei frigoriferi, che promette ordine e comodità. Peccato che, dal punto di vista igienico e di freschezza, sia esattamente la scelta meno furba.

Gli esperti di sicurezza alimentare ripetono da anni che il posto migliore per le uova è il loro cartone originale, sistemato nel corpo centrale del frigorifero.

Non è un vezzo da maniaci dell'organizzazione, ma una strategia che tiene insieme microbiologia, fisica e buon senso. Capire come funziona vi aiuta a ridurre gli sprechi, limitare il rischio di contaminazioni e, dettaglio non secondario, avere uova più buone quando le cucinate.

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Frigorifero sì, ma nel punto giusto

Le linee guida di EFSA e dell'Istituto Superiore di Sanità concordano su un punto: le uova a casa stanno meglio in frigorifero, a una temperatura stabile intorno ai 4 °C. La porta, invece, è la zona più ballerina: si apre e si chiude decine di volte al giorno, con continui sbalzi termici che stressano il prodotto. Ogni variazione di temperatura facilita la crescita di batteri come la Salmonella e accelera l'invecchiamento dell'uovo, che perde consistenza e freschezza.

Tenere il cartone su un ripiano centrale, un po' arretrato rispetto alla porta, permette alle uova di restare immerse in un ambiente più uniforme. Meno aria calda che entra, meno colpi di freddo improvvisi. Il portauova integrato nella porta è comodo da vedere, ma espone il guscio a vibrazioni, urti e soprattutto a quell'effetto ascensore caldo-freddo che gli esperti sconsigliano apertamente.

Guscio poroso, cuticola e odori di frigorifero

Il guscio dell'uovo sembra solido, ma in realtà è un materiale poroso, attraversato da migliaia di microcanali che permettono gli scambi d'aria. A proteggerlo c'è la cuticola, una pellicola naturale che riduce l'ingresso di microbi. Se lavate o strofinate con forza le uova prima di metterle in frigo, questa barriera si assottiglia e i pori diventano un'autostrada sia per i batteri sia per gli odori.

Al supermercato, per questo motivo, le uova vengono tenute a temperatura ambiente controllata. Così si evita la condensa sul guscio quando passano dal freddo al caldo, condizione che favorisce l'ingresso dei batteri. A casa, però, restano più a lungo e in un ambiente meno costante. Per questo il frigorifero diventa la scelta sicura, purché usiate il cartone e non le esponiate direttamente all'aria fredda.

In più, il guscio assorbe facilmente i profumi forti del frigo: cipolle, aglio, pesce, formaggi stagionati. Senza la protezione del cartone, questi aromi possono arrivare fino al tuorlo, cambiando sapore e odore delle vostre frittate e torte.

Perché il cartone è la casa ideale delle uova

La confezione originale non è solo un imballaggio economico: è un piccolo sistema di protezione studiato per l'uovo. Gli alveoli separano una dall'altra le uova, attutiscono gli urti e creano un microclima più stabile, con meno sbalzi di umidità. Il cartone ripara anche dalla luce diretta, che accelera l'ossidazione dei grassi del tuorlo e ne peggiora il gusto.

I cartoni sono progettati per tenere le uova con la punta in giù e la parte arrotondata in alto, dove si trova la camera d'aria. In questa posizione il tuorlo resta più centrato e lontano dal guscio, dettaglio che rallenta il deterioramento e riduce il rischio di rottura. I portauova rigidi o le ciotole decorate, spesso, non rispettano questa geometria.

C'è poi un vantaggio pratico: sul cartone trovate data di consumo consigliato, lotto, tipologia di allevamento. Se avete più confezioni, basta mettere davanti quelle con scadenza più vicina e sapete subito quali usare per prime. Le soluzioni trasparenti e ordinate che circolano sui social saranno anche più fotogeniche, ma vi tolgono tutte queste informazioni utili.

Come sistemare le uova appena rientrate a casa

Quando arrivate con il nuovo cartone, controllate che sia asciutto e integro; se è umido o sporco, trasferite delicatamente le uova in un altro contenitore di cartone pulito. Riponete la confezione sul ripiano centrale del frigo, lontano da alimenti molto odorosi e da pareti troppo fredde. Non lavate le uova prima di conservarle: se c'è un po' di terra, rimuovetela a secco e lavatele solo subito prima dell'uso.

Se comprate uova dal contadino o sfuse, segnate sul coperchio la data di acquisto per restare entro i 28 giorni consigliati. Infine, cercate di evitarne il continuo dentro-fuori: tiratele fuori poco prima di cucinare e rimettete subito il cartone al suo posto.