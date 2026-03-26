No, non serve rinunciare agli amati carboidrati! Ma grazie a qualche piccola astuzia possiamo sentirci sazie più a lungo (senza cedere sul gusto)!

La prima volta che il nutrizionista vi ha detto "meglio ridurre pasta e riso", avete visto scorrere davanti agli occhi tutta la vostra vita a tavola: pranzi in ufficio, cene improvvisate, quell’insalata di riso che salva le domeniche d’estate. Dramma. Ma se vi dicessimo che il problema non è il piatto di spaghetti in sé, bensì come lo cucinate e con cosa lo abbinate?

Il punto caldo si chiama indice glicemico: ovvero, quanto in fretta un alimento fa salire la glicemia. E qui arriva la buona notizia da happy hour: per abbassare l’indice glicemico di pasta e riso non serve convertirsi alle crudité di cavolfiore. Servono tecnica, un frigorifero organizzato e un paio di trucchi scientificamente molto solidi, ma spiegati in versione “amica che ti scrive su WhatsApp all’ora di pranzo”.

Perché l’indice glicemico di pasta e riso conta (ma non è necessario dirgli addio)

L’indice glicemico, o IG, misura la velocità con cui i carboidrati vengono trasformati in glucosio nel sangue. Più è alto, più si avrà il classico effetto montagne russe: picco di energia subito dopo il pasto, crollo, fame feroce due ore dopo e voglia di dolce a caso alle ore 16.

Accanto all’IG esiste il carico glicemico, che tiene conto anche della porzione. Tradotto: un piatto gigante di riso “virtuoso” può stressare la glicemia quanto una porzione normale di pasta. L’obiettivo non è demonizzare i primi, ma renderli meno impattanti per chi ha "glicemia ballerina", familiarità per diabete o semplicemente vuole arrivare a sera senza attacchi di fame. E sì, si può fare continuando a mangiare quello che amiamo.

Cottura, raffreddamento e amido resistente: il trucco invisibile

Pasta al dente e riso “furbo”

Il primo step per abbassare l’indice glicemico di pasta e riso è banale ma decisivo: il tempo di cottura. Più cuoci, più l’amido si “gelatinizza” e sarà facile da digerire, quindi IG più alto. Pasta al dente, invece, rallenta l’assorbimento. Lo stesso vale per il riso: scegliete varietà come basmati, integrale o parboiled, naturalmente più ricche di fibra o amilosio, e cuocetele senza strafare con i minuti.

La magia del raffreddamento: retrogradazione in versione easy

La vera arma segreta è il passaggio frigo. Quando pasta e riso cotti si raffreddano, parte dell’amido si “ricompone” in una forma meno digeribile, l’amido resistente. Questo processo, chiamato retrogradazione, fa sì che una quota di carboidrati si comporti quasi come fibra: meno picco glicemico, sazietà più lunga. Alcuni studi mostrano che una pasta cotta, raffreddata e poi riscaldata può avere un indice glicemico fino a circa il cinquanta per cento più basso rispetto alla stessa pasta mangiata subito calda.

Come si fa in pratica? Cuocete, scolate, condite con un filo di olio extravergine per non farla incollare, poi raffreddate velocemente e mettete in un contenitore ermetico in frigorifero. Lasciate riposare almeno una notte. Pasta e riso sconditi si conservano di solito fino a circa tre giorni; se già conditi, meglio consumarli entro due. Importante: niente stazionamenti di ore a temperatura ambiente, perché l’unico rischio che non vogliamo è quello batterico.

Risaldare sì o no?

Sì, puoi riscaldare. L’amido resistente formato col raffreddamento non “sparisce” se riportate il piatto a temperatura di servizio. Anzi, il ciclo cottura - raffreddamento - riscaldamento sembra aumentare ulteriormente questa quota. Padella con un goccio di olio o microonde vanno bene; l’effetto sulla glicemia resta più gentile rispetto al piatto appena scolato.

Abbinamenti, porzioni e vita vera: il piatto “salva glicemia”

Metà piatto verdure, il resto gioco di squadra

Un trucco semplicissimo: immaginate il piatto come una pizza divisa in due. Metà dovrebbe essere occupata da verdure, crude o cotte, ricche di fibra. Sul resto distribuisci pasta o riso insieme a una fonte di proteine e a grassi buoni. Fibre, proteine e lipidi rallentano l’assorbimento dei carboidrati e smussano il picco glicemico post pranzo.

Esempio express: pasta integrale al dente con sugo di pomodoro, ceci e zucchine saltate; oppure riso basmati del giorno prima, raffreddato in frigo, trasformato in insalata con tonno, tante verdure croccanti e olio extravergine. State mangiando pasta e riso, ma inseriti in un piatto strutturato, non in una montagna beige lasciata sola sul piatto.

Porzioni realistiche e miti da smontare

La quantità conta: per una donna mediamente attiva una porzione intorno ai settanta - ottanta grammi di pasta o riso crudi è di solito sufficiente, soprattutto se il piatto è ricco di verdure e proteine. Non serve riempire fino all’orlo la pentola per sentirsi sazie.

E i miti social? La pasta fredda non ha “molte meno calorie”: cambia la velocità con cui il corpo usa quei carboidrati, non la matematica energetica. La pasta senza glutine non è automaticamente a basso indice glicemico; dipende dalla farina di partenza e dalla lavorazione. Se avete diabete o terapie in corso, questi trucchi sono un ottimo punto di partenza, ma la regia resta del medico che vi segue.

Nel dubbio, la strategia più chic resta questa: cuocete una volta, mangiate due. Organizzate il meal prep, godetevi l’insalata di riso del giorno dopo e, intanto, abbassate l’indice glicemico di pasta e riso senza toccare minimamente il diritto sacrosanto al comfort food.