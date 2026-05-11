Questi look "vintage" di Monica Bellucci a Cannes ci ricordano che, per la primavera, quello che ci serve è solo un abito... Questo!
Tra poche ore avrà inizio la 78esima edizione del Festival di Cannes e non poteva esserci occasione migliore per fare un veloce "ripasso" dei look più belli visti sulla Croisette negli scorsi anni! Tra i moltissimi, un paio saltano all'occhio e, ad accomunarli, è la meravigliosa donna che li ha indossati: Monica Bellucci!
La diva italiana, attrice e modella, è stata una presenza importante del Festival dove ha sfoggiato abiti meravigliosi, tra photocall e red carpet serali. Una cosa che non ci è sfuggita è che Monica ha sempre avuto una grande passione per una speciale categoria di abiti super femminili: quelli a fiori.
Eccola in due diverse edizioni del Festival di Cannes con due modelli ben diversi nella linea e nel mood, entrambi caratterizzati dalla stampa floreale.
La prima volta, nel 2002 (foto a destra) in occasione della presentazione del film chiacchierassimo "Irreversibile" con l'ex marito Vincent Cassel: qui Monica ha scelto un lungo abito con bustino e doppiato in chiffon con un vivace motivo a fiori dipinto.
La seconda, l'anno successivo, al photocall di "Matrix Reloaded", accanto a Keanu Reeves, dove l'attrice indossava un midi dress in chiffon molto romantico con un pattern floreale più discreto e romantico.
Del resto gli abiti a fiori sono un vero "pezzo forte" da indossare in primavera! Se dovessimo scegliere un solo abito, sarebbero proprio loro i nostri "mai più senza".
Tra i modelli esistenti, i nostri preferiti sono sicuramente quelli midi, la lunghezza ideale, perfetti per essere portati in occasioni diverse!
Senza dimenticare il tessuto, meglio se leggero e fluido come lo chiffon o il satin, così da accompagnare le forme del corpo con naturalezza e senza costrizioni.
Infine il tipo di stampa, "perché c'è floreale e floreale"! La più chic presenta un pattern delicato e romantico, che strizza l'occhio al trend cottage-core e ad atmosfere sognanti.
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