La nostra amatissima "Monica nazionale" insegna che in questa stagione c'è un solo abito che non dovrebbe mai mancare nel nostro guardaroba!

Tra poche ore avrà inizio la 78esima edizione del Festival di Cannes e non poteva esserci occasione migliore per fare un veloce "ripasso" dei look più belli visti sulla Croisette negli scorsi anni! Tra i moltissimi, un paio saltano all'occhio e, ad accomunarli, è la meravigliosa donna che li ha indossati: Monica Bellucci!

La diva italiana, attrice e modella, è stata una presenza importante del Festival dove ha sfoggiato abiti meravigliosi, tra photocall e red carpet serali. Una cosa che non ci è sfuggita è che Monica ha sempre avuto una grande passione per una speciale categoria di abiti super femminili: quelli a fiori.

Eccola in due diverse edizioni del Festival di Cannes con due modelli ben diversi nella linea e nel mood, entrambi caratterizzati dalla stampa floreale.

La prima volta, nel 2002 (foto a destra) in occasione della presentazione del film chiacchierassimo "Irreversibile" con l'ex marito Vincent Cassel: qui Monica ha scelto un lungo abito con bustino e doppiato in chiffon con un vivace motivo a fiori dipinto.

La seconda, l'anno successivo, al photocall di "Matrix Reloaded", accanto a Keanu Reeves, dove l'attrice indossava un midi dress in chiffon molto romantico con un pattern floreale più discreto e romantico.

Del resto gli abiti a fiori sono un vero "pezzo forte" da indossare in primavera! Se dovessimo scegliere un solo abito, sarebbero proprio loro i nostri "mai più senza".

Tra i modelli esistenti, i nostri preferiti sono sicuramente quelli midi, la lunghezza ideale, perfetti per essere portati in occasioni diverse!

Senza dimenticare il tessuto, meglio se leggero e fluido come lo chiffon o il satin, così da accompagnare le forme del corpo con naturalezza e senza costrizioni.

Infine il tipo di stampa, "perché c'è floreale e floreale"! La più chic presenta un pattern delicato e romantico, che strizza l'occhio al trend cottage-core e ad atmosfere sognanti.

Se siete alla ricerca di un abito a fiori fatti proprio così date un'occhiata alla nostra mini-selezione!

Abito a fiori TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Abito a fiori RESERVED

Credits: reserved.com

Abito a fiori DESIGUAL

Credits: desigual.com

Abito a fiori MANGO

Credits: mango.com

Abito a fiori POLINE et MOI

Credits: polinetmoi.com