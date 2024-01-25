Ricche di nutrienti alleati del peso forma, le noci assicurano tanta sazietà. Ecco perché sceglierle come snack per dimagrire (e non solo)

Consumare una manciata di noci a metà giornata per tanti è diventata un’abitudine. Ed è un'ottima idea.

Le noci oltre a essere uno snack pratico da mangiare ovunque, sono gli alimenti maggiormente consigliati nelle diete per via delle loro virtù benefiche e protettive confermate anche dalla scienza.

La regola fondamentale è evitare di esagerare con le quantità: la porzione giornaliera raccomandata è pari a 30-40 grammi che corrispondono all’incirca a 5-6 frutti.

Ma le noci perché sono lo snack ideale per dimagrire? Ecco tre benefici che garantiscono.

Perché le noci sono lo snack ideale?

Danno energia e buonumore

Le noci apportano oltre a elevate quantità di acidi grassi essenziali, anche triptofano, un aminoacido precursore oltre che dell’ormone del buonumore serotonina, anche della melatonina, che influisce in modo positivo sul sonno, prezioso tanto per sentirsi pimpanti e riposati quanto per rimanere in forma. Durante il sonno infatti vengono prodotti alcuni ormoni che regolano i meccanismi della sazietà e della fame.

Sono anti stress naturali

Le noci sono ricche di lipidi buoni, utili per il funzionamento del sistema nervoso e per l’equilibrio emotivo. Assicurano, poi, buone quantità di magnesio, che aiuta a stare alla larga dallo stress e antiossidanti quali il selenio e la vitamina E, preziosi per il cervello.

Sono alleate del metabolismo

Le noci apportano aminoacidi essenziali, i mattoni delle proteine, indispensabili per la costruzione di massa magra. Assicurano poi lipidi dall’azione antinfiammatoria e preziosi per mantenere efficiente il metabolismo. Garantiscono inoltre fibre prebiotiche che favoriscono la funzionalità dell’intestino, indispensabile per mantenersi in forma.

