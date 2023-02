Atmosfere magiche, menù ottimi e viste mozzafiato: dieci ristoranti romantici a Milano per una appuntamento indimenticabile

Di ristoranti romantici a Milano ce ne sono tantissimi, talmente tanti che quando si deve scegliere dove andare a cena non ne viene in mente nemmeno uno. Vi ci ritrovate?

Niente paura. Se siete alla ricerca di un ristorante romantico a Milano per trascorrere un appuntamento indimenticabile, questo è il posto giusto.

Abbiamo fatto mente locale per trovare 10 ristoranti romantici a Milano in grado di assecondare i gusti di tutti, dallo stellato a quello con la vista mozzafiato, passando per chi cerca atmosfere calda e confortevoli - o fiabesche - e perché no, anche per chi ha voglia di pizza.

I più bei ristoranti romantici a Milano

Château Monfort, per chi vuole un ambiente fiabesco

Se cercate un locale in cui sia soprattutto la location a fare la differenza, per sentirvi come in una fiaba, il Rubacuori è il luogo ideale. Qui è facile sentirsi principi e principesse, essendo nel magico mondo dello Château Monfort, zona Corso Indipendenza. Tovaglie inamidate, teiere luminose al posto delle lampade, stoviglie con chiavi al posto dei manici e oggetti a forma di coniglietto sparsi per la stanza sono le caratteristiche della Sala del dolce risveglio, mentre nella Sala Rubacuori spiccano tavoli specchiati e sedute - neanche a dirlo - a forma di cuore. E le sale non sono finite, ce n'è addirittura una con una tavolo lunghissimo da riservare per solo due persone: un po' Bridgerton, un po' La Bella e la Bestia.

Château Monfort, Corso Concordia, 1

Una cena in una fioreria da Potafiori

È uno degli indirizzi più amati di Milano e tra i più noti. Parliamo di Potafiori, un negozio di fiori che ha anche lo spazio per la zona ristorante. Non a caso qui vengono organizzati diversi eventi: la sua atmosfera bucolica mixata all'arredamento moderno lo rendono il luogo perfetto per una cena di coppia.

Il menù è variegato e le porzioni sono abbondanti anche se presentate con la massima cura.

Potafiori, via Salasco 17

Cena con vista sulle guglie da Spazio

Se volete stupire con una cena in compagnia dell'impagabile vista sul Duomo di Milano, potete optare per Spazio, il bistrot dello chef stellato Niko Romito. Piatti lombardi in chiave gourmet, senza fronzoli e in un ambiente elegante, ma in cui ci si trova comunque a proprio agio.

Per godere della vista migliore (quella sul Duomo), chiedete dell'ultima sala e l'effetto wow è assicurato.

Spazio, 4° Piano de Il Mercato del Duomo, Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II

Se volete sentirvi in Sardegna c'è Frades

Già molto noto a Porto Cervo, Frades è un locale sardo che propone un menù alla carta di prelibatezze tipicamente isolane, come i Culurgiones o i Maloreddus, ma anche un menù degustazione che segue la stagionalità degli ingredienti.

Il locale è ampio e suddiviso in tre sale, di cui una dedicata proprio alle cene più riservate con bancone per gli show cooking dello Chef Roberto Paddeu, uno dei tre fratelli che ha dato vita al progetto. Bellissima anche la sala delle tele realizzate a mano, così come tutti i cuscini che arredano gli spazi.

Frades, Via Giuseppe Mazzini, 20

BistrRo, un luogo per chi ama il design In zona Magenta si trova il terzo locale del gruppo Aimo e Nadia (dopo Il Luogo , 2 Stelle Michelin, e il ristorante caffetteria VOCE Aimo e Nadia ), ovvero il BistrRo. Qui la qualità del cibo si fonde con il design, grazie alla collaborazione con Rossana Orlandi, gallerista e massima esperta di arredo, che da buona vicina di casa, ha dato il suo contributo. La cucina è affidata alla chef Sabrina Macrì, che sotto la guida di chef Negrini e Pisani, prosegue nella mission di esaltare ogni ingrediente con ricette ad hoc a seconda della stagionalità. BistRo Aimo e Nadia, via Matteo Bandello 14

Per gli irriducibili della pizza, Cocciuto

Chi l'ha detto che una cena romantica non possa essere a base di pizza? La pizza si ama. Non si discute. E allora, per chi proprio non può rinunciarvi, arriva Cocciuto, che ha più sedi, tutte arredate con cura e nei dettagli.

Per rilassarsi e chiacchierare godendosi un cornicione ripieno o una pizza gourmet.

Cocciuto, vari indirizzi (via Bergognone 24, via Gian Carlo Passeroni 2, via Melzo 16, via Procaccini 33)

Un appuntamento a base di sushi (e non solo) da Iyo

Altro grande classico per chi vuole organizzare una cena romantica è il sushi. Non tutti sanno, però, che a Milano esiste un fusion stellato dove ogni portata è un mix di sapori e profumi.

Da Iyo troverete molto più del semplice sushi: le creazioni del menù degustazione (che vi consigliamo) spaziano infatti da carpacci e nigiri agli spaghetti di seppia e i tranci di pesce. Il locale è molto elegante, tutto in vetro e nelle tonalità del nero, ma comunque informale.

Da provare almeno una volta nella vita per capire la vera differenza con gli all you can eat.

Iyo, via Piero della Francesca 74

Una cena greca fuori dalla tradizione da Vasiliki Kouzina

Nei pressi della Rotonda della Besana, in via Clusone, si trova Vasiliki Kouzina, locale di cui vi avevamo già parlato, che sta diventando punto di riferimento per tutti gli appassionati di cucina greca e che prende il nome dalla proprietaria Vasiliki, che qui a Milano ha messo radici, ma non ha dimenticato le sue origini.

La location è super accogliente, lo staff cordiale, simpatico e sempre disponibile a offrire consigli e raccontare un po' di storia dei piatti, che sono molto lontani dalla classica moussaka o la semplice insalata di feta. Da Vasiliki proverete le pietanze più insolite e saporite che vi sia mai capitato, con un'ampia scelta sia di carne che di pesce.

Anche la carta dei vini e dei liquori è rigorosamente made in Grecia e non delude, anzi. Noi abbiamo fatto poi rifornimento di liquori digestivi speziati nello shop online.

Vasiliki Kouzina, via Clusone 6

Cena in una cascina alle porte di Milano, all'Antica Osteria Il Ronchettino

Spostandosi fuori dalla cerchia cittadina, dove le strade iniziano a incontrare i primi campi, si trova l'Antica Osteria Il Ronchettino, ricavata in un'antica cascina del Seicento dove, tra pareti con mattoni a vista, volte e boiserie, è possibile mangiare piatti della tradizione lombarda rivisitati in chiave moderna e golosa. Il menù è scritto a mano su piccoli quaderni rilegati, in un'atmosfera retrò, casalinga, ma sofisticata.

Antica Osteria Il Ronchettino, via Lelio Basso 9

Una cena "artistica" da Daniel Canzian

Nel ristorante Daniel Canzian, che prende il nome dallo stesso chef che lo gestisce, il menù varia a seconda del periodo e spesso si adatta alle celebrazioni che si alternano durante l'anno, da San Valentino alla Festa della donna al Capodanno, ma segue la consueta linea stilistica.

Canzian è infatti considerato lo chef che "dipinge" con i suoi piatti, per l'attenzione maniacale all'estetica oltre che al gusto e, da bravo veneto, non rinuncia a portare a Milano un po' della sua terra d'origine.

DanielCanzian, Via Castelfidardo angolo via San Marco