Buone, salutari, leggere e super sazianti. Ecco le merende sane e dietetiche da scrivania, per uno spuntino fuori pasto che non minacci la linea

Gestire gli attacchi di fame fuori orario non è semplice, soprattutto se insorgono quando si è in ufficio dove l’unica alternativa spesso per placarli è consumare un tramezzino al bar, uno snack preconfezionato alla macchinetta automatica e altri cibi poco salutari, ricchi di grassi e zuccheri potenzialmente dannosi per la linea e per la salute.

Eppure, basta poco per avere sempre a portata di mano le soluzioni giuste per spezzare la fame a metà mattina o a metà pomeriggio e recuperare le energie per affrontare gli impegni del resto della giornata senza pesare troppo sulla linea e sulla salute.

Ecco 5 spuntini sani e leggeri ideali per l’ufficio.

(Continua dopo la foto)

Mandorle per gli attacchi di fame

Apportano fibre che aiutano a tenere a bada i picchi di glicemia (il livello di zuccheri nel sangue) e di insulina, che stimolano la fame e favoriscono l’accumulo di chili in più.

Sono poi fonte di grassi buoni, preziosi per le funzioni cognitive e di triptofano, un aminoacido che favorisce la produzione di serotonina, l’ormone del benessere.

L’ideale per sfruttarne al meglio le loro virtù a vantaggio di linea e salute è di non esagerare con le quantità e limitarne il consumo a 30 grammi al giorno, prediligendo quelle al naturale, senza sale e non tostate, che hanno meno calorie e apportano maggiori vantaggi.

Frutta essiccata per soddisfare la voglia di dolce

A metà mattina o a metà pomeriggio il desiderio di qualcosa di buono non vi dà tregua?

Uvetta, albicocche, datteri, fichi, prugne e bacche essiccate hanno tanti vantaggi: possono essere facilmente trasportate e consumate all’occorrenza per contrastare i cali di energia e soddisfare la voglia di dolce.

La frutta essiccata mangiata con moderazione (non più di 40 grammi al giorno), è ottima per allontanare il senso di fame e controllare la voglia di dolce.

Ha poi un elevato contenuto di fibre, che favoriscono il buon funzionamento dell’intestino, indispensabile per mantenersi in forma e in salute e fornisce tanto ferro, prezioso per contrastare la fatica.

Semi per la concentrazione

Per ricaricarsi nei momenti più impegnativi senza rischiare di accumulare chili di troppo sì a una manciata di semi di zucca, di lino, di Chia o di sesamo.

Sono un mix formidabile di acidi grassi essenziali in particolare i preziosi Omega 3, utili per avere una mente scattante e concentrata anche nei periodi di maggiore stress, e di magnesio e potassio utili per combattere la stanchezza psicofisica.

Cioccolato fondente per il buonumore

Deadline e impegni di lavoro mettono a tappeto il vostro umore? Concedetevi per il break un quadratino di cioccolato fondente (almeno al 70%).

Assicura magnesio e potassio, minerali che aiutano a combattere l’affaticamento e triptofano, un aminoacido precursore del neurotrasmettitore serotonina, l’ormone del buonumore.

Yogurt Skyr per ricaricarsi di energia

Lo yogurt islandese rispetto a quello tradizionale è più saziante, grazie alla maggiore quantità di proteine che ha.

Consumato a metà mattina o a metà pomeriggio contrasta la stanchezza.

Assicura infatti tanti minerali come il calcio, il magnesio e il potassio utili per contrastare l’affaticamento psicofisico e vitamine del gruppo B che aiutano a sostenere il sistema nervoso e ad avere energia.









Photo Credits: Unsplash