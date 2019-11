Ricco di preziosi nutrienti, il melograno è da considerasi un vero super food: ecco che benefici ha per la salute e perché fa bene alla linea





Buono e super per la linea e per la salute. Il melagrano è un vero integratore naturale. Oltre che perfetto in questo periodo, visto che è di stagione e di conseguenza maggiormente ricco di virtù nutritive.

Fornisce tanti minerali che aiutano a ricaricarsi di energia anche nei momenti particolarmente intensi come il cambio di stagione.

Inoltre, è una miniera di antiossidanti e vitamine che stimolano le difese e proteggono l’organismo dalle insidie dei primi freddi.

Un altro vantaggio di questo frutto è che aiuta a combattere i cali d’umore tipici del periodo dovuti alle diminuzione delle ore di luce.

Fornisce infatti flavonoidi che hanno una spiccata azione antiossidante in grado di proteggere i neuroni coinvolti nella produzione degli ormoni che regolano l’umore.

Senza dimenticare che è un ottimo alleato nel caso in cui voleste perdere qualche chilo.

Ecco allora 5 buoni motivi per mangiare il melograno.

È super saziante

Il melagrano è un ottimo alleato di chi è a dieta.

Fornisce circa 83 calorie in 100 grammi (circa un frutto sbucciato).

Inoltre, grazie alla presenza elevata di fibre, rallenta lo svuotamento gastrico e l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, prolunga la sazietà e tiene a freno gli attacchi di fame improvvisi.



Sgonfia e depura

Grazie alle sue proprietà disintossicanti, questo frutto stimola la depurazione dell’intero organismo.

Apporta elevate quantità di minerali, in particolare di potassio che aiuta a drenare ed eliminare i liquidi in eccesso responsabili di pesantezza e gonfiori.

Contrasta la stanchezza

Il melograno è un frutto super anche per affrontare con una marcia in più i momenti particolarmente intensi.

Assicura magnesio, rame, manganese, zinco e tanti altri minerali preziosi per contrastare l’affaticamento.

Essendo poi, fonte di vitamine del gruppo B (in particolare di vitamina B5, B6 e B9) aiuta a ricavare energia e a combattere il senso di stanchezza.



Combatte l’invecchiamento

Questo frutto fornisce tante sostanze antiage come i flavonoidi e la vitamina C e A.

Tutte queste sostanze grazie alla loro eccellente azione antinfiammatoria e antiossidante contrastano i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento.

Inoltre, la vitamina C è essenziale per la produzione di collagene, una proteina presente in pelle, ossa, muscoli e tendini.



Fa bene al cuore

Semi e succo contengono antiossidanti, tra cui i preziosi polifenoli che favoriscono il colesterolo “buono” (HDL) e contrastano pressione alta e trigliceridi.

Questo frutto è poi una buona fonte di magnesio, un minerale essenziale per mantenere elastiche le pareti dei vasi sanguigni e prevenire i disturbi cardiovascolari.





Photo Credits: Unsplash