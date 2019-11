I mandarini sono ricchi di fibre, vitamine e antiossidanti utili per la salute e la linea: ecco quali benefici apportano se li si consuma con regolarità



Gustosi e di stagione, i mandarini in autunno sono un vero toccasana per la salute e la bellezza.

Sono fonte di preziosi nutrienti che svolgono un’azione protettiva per l’organismo. Apportano potenti antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Inoltre, aiutano a potenziare le difese dell’organismo.

Un’altra buona ragione per inserirli nella dieta? I mandarini come le arance e le altre varietà di agrumi forniscono pectina, una fibra solubile che combatte gli attacchi di fame improvvisi.

Inoltre, svolge un’azione prebiotica. La pectina agevola il transito intestinale e favorisce l’aumento dei batteri buoni, indispensabili per mantenersi in forma e in salute.

Attenzione solo alle quantità. I mandarini apportano circa 72 calorie ogni 100 grammi (che corrispondono a due mandarini piccoli sbucciati), e sono un frutto molto zuccherino.

Forniscono zuccheri semplici facilmente assimilabili dall’organismo. L’ideale dunque è consumarli a colazione oppure come spuntino tra un pasto e l’altro per non rischiare di fare il pieno di troppi zuccheri e calorie.

Ecco quali benefici ne otterrete.

Avrete più energia nei mesi freddi

Apportano minerali alleati del buon funzionamento del sistema nervoso. Sono ricchi per esempio di potassio e magnesio.

Inoltre, assicurano vitamine del gruppo B, tra cui la vitamina B1 , B3, B6 e B9 utili per contrastare la stanchezza psicofisica e ricavare energia.



Vi vedrete più giovani

I mandarini hanno buone proprietà anti età. Sono una buona fonte di antiossidanti.

Sono ricchi di vitamina C, utile per la produzione di collagene una proteina di cui sono fatti pelle, ossa, tendini, muscoli e unghie.

Grazie alla sua azione antiage, blocca l’azione dannosa dei radicali liberi e contrasta lo stress ossidativo responsabile dell’invecchiamento dei tessuti.



Avrete meno tossine in corpo

I mandarini hanno una buona azione detox.

Assicurano tante fibre, utili per favorire l’eliminazione delle tossine e delle sostanze di scarto che affaticano l’organismo e lo predispongono più facilmente a diversi disturbi.



Noterete migliori risultati sportivi

Forniscono zuccheri che danno energia immediatamente disponibile all’organismo.

Assicurano poi una grande varietà di minerali tra cui potassio e magnesio, utili per contrastare i crampi muscolari e calcio, prezioso per la salute di ossa e articolazioni.

Potrete lasciare a casa i fazzoletti

Grazie alla ingente presenza di vitamina C, i mandarini rafforzano le difese e aiutano contrastare la comparsa di raffreddori, mal di gola e di altri disturbi di stagione.











