Il kefir ha proprietà antibatteriche, rafforza il sistema immunitario ed è anche un alleato per dimagrire: ecco cosa sapere su questo nuovo super food



Il kefir è uno dei cibi fermentati più in voga degli ultimi anni. Si trova oramai ovunque: dal banco frigo dei supermercati a quello dei negozi specializzati in prodotti naturali.

Simile allo yogurt per consistenza e sapore, è ottenuto dalla fermentazione del latte (di mucca, di pecora o di capra). E ha tante preziose proprietà.

Aiuta per esempio a rafforzare le difese immunitarie e mantenersi in salute.

Ma è utile anche a dimagrire? Facciamo subito chiarezza: nessun alimento da solo fa miracoli. Per perdere peso è necessario puntare a tavola su una dieta sana, equilibrata e completa e fare soprattutto movimento.

Il kefir però è un ottimo alleato della dieta. Vediamo nel dettaglio perché.

Favorisce la regolarità intestinale

Il kefir è un ottimo alleato della salute dell’intestino.

Agevola la regolarità, indispensabile per eliminare le scorie e le tossine in eccesso che favoriscono gonfiore e ritenzione, e che rallentano il metabolismo.



Contrasta gli attacchi di fame

Il kefir è fonte di proteine nobili, cioè complete di tutti gli aminoacidi essenziali utili per la costruzione dei muscoli e della massa magra.

Hanno un elevato potere saziante. Quindi dà sazietà a lungo.

Il kefir contiene poi triptofano, un aminoacido precursore della serotonina, l’ormone che regola l’umore e il senso di sazietà.

Aiuta a rimanere in forma

Apporta probiotici, batteri “buoni” che favoriscono la salute della flora batterica intestinale, indispensabile per mantenersi in forma e in salute.

Per potenziarne le sue virtù benefiche abbinatelo nello stesso pasto a cibi che contengono prebiotici, fibre che nutrono e aumentano i microrganismi benefici nell’intestino.

Ne sono ottime fonti per esempio i cereali integrali (avena, orzo, ecc.), le banane, le mele e molti altri alimenti.



