I cibi fermentati sono dei potenti alleati del peso forma. Inseriti in una dieta sana ed equilibrata, aiutano a dimagrire e a mantenersi in buona salute

I cibi fermentati hanno il vantaggio di essere ricchi di batteri “buoni”.

Contengono probiotici che favoriscono la salute dell’intestino e del sistema immunitario.

Ma quali sono?

Il più famoso è lo yogurt. Fornisce tanti microrganismi benefici che aiutano a contrastare le infiammazioni.

Ne è una buona fonte anche il tempeh, che si ottiene dalla soia gialla fermentata e i crauti che apportano anche vitamine del gruppo B.

Queste vitamine favoriscono il corretto funzionamento del metabolismo, il meccanismo che consente di trasformare il cibo in energia e bruciare di più.

Nella lista dei cibi fermentati più conosciuti ci sono anche il miso e il kefir. Entrambi sono ottimi alleati del buon funzionamento dell’apparato digerente.

Come mangiarli per avere benefici



Il modo per sfruttarne al meglio tutte le loro preziose virtù è mangiarli nello stesso pasto insieme ad alimenti “prebiotici”.

Le fibre prebiotiche favoriscono la proliferazione dei batteri buoni all’interno dell’intestino.

Ne sono particolarmente ricchi i cereali integrali, le cipolle, le banane, la cicoria e tutte le altre verdure a foglia verde.

Portateli in tavola spesso. Danno alla dieta una marcia in più. Ecco perché.

Sono digeribili

Dal punto di vista nutrizionale yogurt, kefir, miso, crauti e altri alimenti fermentati sono ricchi di enzimi che facilitano la digestione.

Questo fa sì che il cibo venga metabolizzato bene e non si abbiano fastidi legati alla cattiva digestione, tra cui il gonfiore addominale.



Favoriscono la salute dell’intestino

Diversi studi hanno rilevato che mantenere in buona salute l’intestino aiuta a rimanere in forma.

I cibi fermentati sono ricchi di batteri buoni che mantengono sana la flora batterica benefica.

Inoltre, favoriscono la regolarità intestinale, indispensabile per mantenersi in linea e in salute.





Photo Credits: Unsplash