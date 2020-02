Adottare uno stile di vita corretto è meglio che mettersi a dieta, perché permette di dimagrire e non ingrassare più: ecco 5 trucchi da mettere in pratica

Perdere peso non è facile. Ma lo è ancora di più mantenere il proprio peso forma nel corso del tempo.

L'unico modo per riuscirci è modificare le abitudini quotidiane a tavola e ripensare la propria dieta non in termini di calorie e rinunce, ma di stile di vita.

Come? Ecco 5 trucchi da mettere in pratica per perdere i chili di troppo senza fatica e non rischiare di ingrassare.

Date la precedenza ai cibi fibrosi

Verdura, frutta ma anche cereali integrali e legumi sono ricchi di fibre super alleate della linea.

Favoriscono la regolarità intestinale, indispensabile per mantenersi in forma, e sono super sazianti.

Rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi nel sangue ed evitano la produzione eccessiva di insulina, l’ormone che stimola gli attacchi di fame.

Non rinunciate ai grassi buoni

Sono buone fonti di acidi grassi essenziali l'olio extravergine d'oliva, il pesce azzurro (sardine, alici, sgombro, acciughe, aringa), la frutta secca a guscio (mandorle, noci, nocciole, pistacchi, ecc.) e i semi oleosi (di zucca, di lino, ecc.).

Aiutano a sentirsi sazi.

Favoriscono poi la corretta circolazione, contrastando gonfiore e altri disturbi.

Dormite almeno 7 ore a notte

Riposare male aumenta le possibilità di mettere su peso.

La deprivazione di sonno stimola il rilascio della grelina, l’ormone dell’appetito, e riduce quello della leptina, l’ormone della sazietà, favorendo gli attacchi di fame improvvisi e di conseguenza l’accumulo dei chili in più.

Bevete almeno 8 bicchieri di acqua al giorno

L’acqua favorisce la digestione.

Agevola poi il buon funzionamento del metabolismo.

Facilita lo smaltimento delle scorie in eccesso, responsabili del gonfiore.

Evitate i digiuni prolungati

Fanno sì che il metabolismo entri in modalità “risparmio”.

Le conseguenze? Bruciate meno e accumulate più facilmente chili e centimetri in più.

Per mantenere attivo il metabolismo bisogna fare tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) e due spuntini, uno a metà mattina e un altro a metà pomeriggio.

Photo Credits: Unsplash