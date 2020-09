La dieta vegetariana è amica della linea e della salute a patto che sia sana ed equilibrata. Ecco gli errori (più comuni) da evitare per far sì che sia così

Negli ultimi anni il numero delle persone che hanno scelto di rinunciare alla carne per seguire una dieta vegetariana è costantemente cresciuto.

Alcuni studi d'altra parte hanno evidenziato che un regime alimentare di questo tipo può avere numerosi benefici a patto però che sia equilibrato e completo di tutti i nutrienti indispensabili per il corretto funzionamento dell'organismo.

A tavola infatti non devono mai mancare i carboidrati, le proteine e i grassi buoni, preziosi per rimanere in forma e in salute.

Anche se adottare una dieta vegetariana significa rinunciare alla carne e a volte anche a pesce, uova e latticini è importante non sbagliare.

Il rischio è di andare incontro a carenze nutrizionali o di esagerare con determinati cibi che possono mettere a serio rischio la linea e la salute.

Ecco i 3 errori più comuni da evitare quando si segue una dieta vegetariana

Esagerare con i formaggi

Sono ricchi di calorie e grassi, che consumati in eccesso possono danneggiare la linea e la salute.

Il consiglio è di mangiarli massimo un paio di volte alla settimana abbinandoli alle fibre delle verdure. In questo modo l’assorbimento di zuccheri e grassi di cui sono ricchi diminuisce e aumenta il senso di sazietà.

Attenzione anche a quelli vegetali come il formaggio di mandorle o di soia.

Hanno su per giù lo stesso contenuto calorico di quelli a base di latte d'origine animale.

Meglio consumarli con moderazione limitandosi a una porzione di 40 grammi massimo 2-3 volte a settimana.

Escludere del tutto le proteine

Le proteine sono fondamentali per il corretto funzionamento del metabolismo e la costruzione di muscoli e massa magra.

Oltre ad agevolare il senso di sazietà, indispensabile per tenere sotto controllo gli attacchi di fame improvvisi e i chili in eccesso. Ecco perché non bisogna rinunciarvi.

Se si rinuncia a carne e pesce è importante non farsi mancare latticini, uova e legumi (lenticchie, fagioli, ceci, ecc.).

E sapere che questi ultimi per fornire proteine complete (simili a quelle della carne) devono essere abbinati nello stesso pasto ai cereali integrali (segale, avena, farro ecc.).

Fare scorpacciate di frutta e succhi

La frutta è ricca di zuccheri semplici come il fruttosio e il glucosio che vengono digeriti molto rapidamente. Forniscono energia immediata all’organismo.

Un consumo eccessivo di zuccheri fa salire la glicemia e spinge il pancreas a produrre grandi quantità dell’ormone insulina, che stimolano gli attacchi di fame e favoriscono l’insorgenza del diabete di tipo 2 e l’accumulo dei chili in eccesso.

Meglio non superare le due porzioni quotidiane consigliate dai nutrizionisti.

Photo Credits: Unsplash