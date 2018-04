La dieta detox lampo, 24 ore durante cui si ingeriscono solo cibi liquidi, funziona, sgonfia e depura, ma ci sono delle regole da seguire: ecco quali

Dopo i bagordi del weekend, o di una vacanza, o semplicemente per far capire al corpo che è ora di cambiare registro, una dieta lampo di sole 24 ore a base di liquidi per depurarci da tossine, scorie e grassi consumati (e accumulati) in eccesso ci sta come la ciliegina sulla torta.

Per ripulire l'organismo e sentirsi più sgonfi, sani, lucidi ed energici ci può essere d’enorme aiuto la dieta liquida detox, un regime alimentare da usare con cautela e come estremo rimedio per non più di 24 ore.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla dieta liquida, dai pro ai contro, dai menù tipo agli apporti benefici e ai segnali che il nostro corpo ci lancia per dirci: “Sì! Ti prego! Prova a farla questa benedetta dieta detox! Solo per qualche ora e vediamo come va, please!”, sventolando il tovagliolo bianco a mo’ di bandiera in segno di tregua da cibo.

(Continua dopo la foto)

Quando fare una dieta detox lampo

Dopo le abbuffate o nei periodi in cui vi sentite appesantiti, questa tipologia di dieta cade a fagiuolo.

Appena dopo i pranzi natalizi e pasquali, potrebbe essere il giusto antidoto alla pesantezza addominale e non solo: quando l’introito calorico eccede esageratamente dalla norma, tutte le membra ne risentono. Cervello compreso.

La risposta dunque è: quando sapete di aver esagerato.

Perché fare la dieta liquida

È particolarmente indicata per sgonfiarsi e alleggerirsi inoltre libera l’organismo dalle scorie e dalle tossine che si sono depositate durante i periodi di abbuffate e alimentazione sregolata.

Si tratta di una disintossicazione lampo (da seguire per sole 24 ore onde evitare complicazioni a livello medico) che vi ripulirà dentro e fuori: sia gli organi interni sia l’organo esterno che fa da biglietto da visita (la pelle, importantissima su ogni fronte, incluso quello sociale) ne trarranno giovamento.

Per quanto tempo si deve seguire la dieta detox liquida

Si tratta di una dieta lampo, da seguire per sole 24 ore, non di più.

In questo lasso di tempo vi permetterà comunque di perdere una considerevole parte di peso: si stima che si possa eliminare dal piatto della bilancia fino a 1 chilo.

Un chilo di tossine e di liquidi in eccesso che vi doneranno una tonificazione estetica ma anche un ottima remise en forme interiore, facendovi recuperare energia e benessere.

Quali avvisaglie vi fanno capire che potreste averne bisogno?

Sul podio dei sintomi che dovrebbero far pendere la bilancia verso questa dieta detox ci sono il gonfiore addominale (medaglia d’oro), la pelle a buccia di arancia (medaglia d’argento) e l’incarnato spento e disomogeneo (medaglia di bronzo).

Per non avere quell’odiosa faccia di bronzo, ossia la faccia tosta di dire che va tutto bene quando la vostra couperose e le occhiaie da panda vi smentiscono in maniera beffarda, provate a seguire questa alimentazione per qualche ora. Lo specchio vi farà un resoconto fedele.

I pro della dieta liquida

La dieta liquida da seguire un solo giorno è un estremo rimedio che riequilibra il benessere intestinale, contrasta la ritenzione idrica e favorisce la rigenerazione cellulare.

Inoltre si è dimostrata in grado di rafforzare le difese immunitarie e di rigenerare gli organi, traducendosi nell’effetto visibile di un aspetto più giovane e in salute.

Anche la proverbiale mens sana albergherà nel corpore reso sano da questa dieta: più lucidità mentale, miglioramento dell’umore e perfino una maggiore produttività sul lavoro sono tre dei tanti punti a favore della detox diet.

Due versioni

Esistono due differenti versioni di questa dieta.

La prima è quella più ascetica e drastica (e dunque meno consigliata) e consiste in un mima-digiuno che permette di introdurre solamente acqua, tisane e succhi di frutta.

La seconda versione, invece, meno estrema e più dolce, è quella per cui vengono consumate zuppe di verdura, centrifugati di frutta, succhi e qualsiasi alimento possa presentarsi in forma liquida (tritato e amalgamato con acqua o brodo, frullato, centrifugato etc.).

Entrambe le versioni vi porteranno a una perdita ponderale di circa 1 chilogrammo, con ottimi effetti benefici per l’organismo.

Superare le 24 ore, invece, è sconsigliato nonché deleterio, in quanto comporta la perdita di massa muscolare e un sovraffaticamento di reni e fegato a cui il corpo umano non è abituato.

Cosa mangiare durante la dieta detox liquida

Assumete cibo solamente in forma liquida o semi-liquida: frullati, centrifugati, succhi, zuppe, mousse e puree molto acquose saranno la manna che vi sgonfierà, eliminando efficacemente i liquidi in eccesso causati dalla tristemente celebre ritenzione idrica.

Quei liquidi “spurgati” vi faranno perdere qualche millimetro di girovita e girocoscia, renderanno i tessuti epiteliali più tonici e scalpelleranno via non poca cellulite.

La lista della spesa per una dieta detox lampo

Tra gli alimenti top alla base della dieta detox di un giorno c’è la frutta.

Il melone è altamente diuretico e ha potenti proprietà disintossicanti, quindi è consigliatissimo.

Anche l’ananas, le mele e le banane sono ottime alleate del regime depurativo.

La quantità di frutta suggerita è di 1,5 kg al giorno a cui bisogna assolutamente aggiungere circa due litri d’acqua.

Per quanto riguarda il fronte dei vegetali (e tuberi), le patate sono un alimento molto depurante che vi darà inoltre un eccellente senso di sazietà, perfette da consumare bollite con l’aggiunta di un filo d’olio e un po’ di prezzemolo (anch'esso dalle proprietà sgonfianti).

Tra le verdure, nella top five ci sono il cavolo, le zucchine, i cetrioli, gli spinaci e le bietole.

Preparate mix di frutta e verdura, frullando e centrifugando assieme esemplari dei due diversi reparti ortofrutticoli. Gli elisir di lunga vita che verranno fuori saranno altamente dissetanti e depuranti.

I contro della dieta detox lampo

Siate consapevoli del fatto che questa dieta liquida da seguire per 24 ore incontra moltissimi pareri discordanti.

Accanto alle voci entusiastiche, ci sono tanti denigratori, anche nella comunità medica.

Tra i contro imputabili a questo regime dietetico ci sono la difficoltà di mantenere la perdita di peso nel lungo periodo; la debolezza e fiacchezza che questo tipo di dieta può provocare, eliminando grassi e proteine; la perdita di massa muscolare (che però incomincia dopo 24 ore di dieta ristretta).

Infine molti medici raccomandano di seguire sempre una dieta equilibrata che apporti tutte le sostanze nutrienti essenziali per il fabbisogno psicofisico giornaliero, cosa che questa dieta liquida ovviamente non riesce a garantire.

Inoltre la liquidità di tutti gli alimenti comporterebbe in alcuni casi uno sforzo eccessivo di reni e fegato, non abituati all’introduzione di simili quantità di liquidi.

Adesso sapete tutto. A voi la scelta ma che sia oculata: mai per più di 24 ore, intesi?