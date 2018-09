Conosciuta da oltre 5 mila anni, la curcuma è una spezia con delle proprietà super per la salute e per la linea. Ecco quali (e perché usarla)

Chiamata per il suo colore giallo e il suo profumo intenso anche lo zafferano delle Indie, la curcuma è una spezia ricca di eccellenti virtù.

Ricavata da una pianta originaria dell’Asia, in particolare dell’India e della Cina, è disponibile in polvere, da sola o associata ad altre spezie, macinate o essiccate.

I suoi vantaggi? Oltre ad aggiungere un tocco speciale ai menù quotidiani, è un valido aiuto per il benessere e la bellezza.

Il merito è delle sue proprietà benefiche, conosciute dall’antichità e usate dalla medicina ayurvedica e cinese.

Ecco le eccellenti virtù della curcuma e come potete usarla in cucina per sfruttarne al meglio i principi attivi a vantaggio di linea e salute.

È super antiossidante

Ricca di vitamina C e di altre formidabili sostanze dall’azione antiossidante, protegge i tessuti, compresi quelli della pelle, dall’invecchiamento cellulare e dai danni dei radicali liberi.

In più, aiuta a rafforzare le difese del sistema immunitario.

Combatte il gonfiore

A tavola è una super alleata della linea.

Aggiunta ai menù quotidiani, oltre ad assicurare tanti minerali come potassio e magnesio e vitamina C, utili per contrastare il senso di pesantezza e il gonfiore, aiuta a controllare il peso.

Usata in sostituzione del sale a piatti e ricette, insaporisce con meno ritenzione.

Tiene a bada gli zuccheri

La curcuma è un ottimo sostituto dello zucchero nelle bevande fredde come smoothie, estratti e succhi a base di frutta.

Oltre a tenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue, grazie al suo aroma gradevole aiuta a correggerne il gusto.

È amica del cuore

Aggiunta a primi o secondi di carne o pesce, favorisce la salute del sistema cardiovascolare.

La curcumina, principio attivo di cui è ricca, ha una valida azione antiossidante, antinfiammatoria e protettiva nei confronti dei vasi sanguigni.

Oltre a migliorare la circolazione, aiuta a ridurre il colesterolo cattivo (Ldl) e i trigliceridi nel sangue.

Favorisce la digestione

Questa spezia stimola la secrezione biliare da parte del fegato, favorendo la digestione.

In più, aiuta a prevenire le infezioni dell’apparato gastrointestinale.

Come usarla per sfruttare al meglio i suoi benefici digestivi? Mescolate un cucchiaino di polvere di curcuma a un bicchiere di acqua e bevetelo dieci minuti prima dei pasti.





