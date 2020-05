Cosa mangiare se si corre, prima e dopo la corsa? Ecco 5 cibi per combattere la stanchezza, aumentare la resistenza, dimagrire e migliorare l'allenamento

La corsa è una delle attività maggiormente praticate per mantenersi in forma e in salute. Ma cosa mangiare se si corre per correre bene, affrontare con una marcia in più gli allenamenti e (soprattutto) ottimizzare lo sforzo e dimagrire nel modo giusto?

L’alimentazione sana ed equilibrata può essere d’aiuto per migliorare la resistenzae vincere la stanchezza, permettendo così di riuscire a correre più a lungo per maggiori risultati sulla linea.

Il primo errore da evitare è ad esempio saltare i pasti e allenarsi a stomaco vuoto.

L’organismo per correre bene non deve mai rimanere a corto di nutrienti preziosi per il suo funzionamento. Il rischio infatti è di andare incontro facilmente a piccoli disturbi come crampi, stanchezza e cali improvvisi di energia che possono limitare l’allenamento.

Il corpo per funzionare bene ha bisogno di carboidrati complessi che forniscono all’organismo “carburante” a lento rilascio, di proteine complete di tutti gli aminoacidi essenziali per i muscoli e di altri nutrienti che aiutano a migliorare la performance e ad affrontare al meglio lo sforzo fisico.

Ma in quali alimenti trovarli?

Ecco cosa mangiare se si corre

Cosa mangiare dopo la corsa

Yogurt Skyr

Rispetto allo yogurt classico, quello islandese è maggiormente ricco di proteine, utili per la salute dei muscoli e per la tonicità della pelle.

Favorisce poi il recupero post corsa. Assicura potassio e magnesio, preziosi per reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione.

Infine, è un’ottima fonte di calcio, un minerale prezioso per la salute delle ossa.

Cosa mangiare se si corre

Pasta integrale

Rispetto a quella bianca, grazie alla sua ricchezza di fibre assicura all’organismo energia a lunga durata e aiuta a contrastarne i cali.

Apporta poi preziosi antiossidanti. Queste sostanze migliorano la circolazione e favoriscono la resistenza fisica.

Aiutano inoltre a contrastare lo stress ossidativo e a frenare l’azione dei radicali liberi che si formano in seguito all’attività fisica.

Salmone

Il salmone è ricco di acidi grassi essenziali come i preziosi omega 3 che hanno una buona azione antinfiammatoria.

Apporta poi tante proteine di elevato valore biologico, indispensabili per la salute dei muscoli.

Uova

Le uova sono delle ottime alleate del funzionamento dei muscoli.

Apportano un mix di sostanze che ne favoriscono la salute. Sono delle ottime fonti di proteine nobili preziose per la costruzione della massa magra e tonica.

Apportano poi colina, indispensabile per il corretto funzionamento dei muscoli.

Verdura a foglia verde

Spinaci, bietola e in generale tutte le verdure a foglia verde sono ricche di vitamine del gruppo B. Queste sostanze aiutano a ricavare energia e a contrastare la stanchezza.

Apportano poi minerali come potassio e magnesio, che favoriscono la circolazione sanguigna e contrastano l’insorgenza dei crampi muscolari.

Infine, sono ricche di acqua che agevola la reidratazione.

