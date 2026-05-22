Dopo la scelta di Zahara di usare solo il cognome Jolie, il web si divide sulla presunta reazione di Brad Pitt

Ancora una volta, il nome di Brad Pitt è finito al centro di una tempesta social.

Il web è infatti esploso dopo la diffusione di una frase attribuita all’attore che avrebbe lasciato senza parole milioni di utenti. Secondo diversi post diventati virali su TikTok, Brad Pitt avrebbe reagito alla decisione della figlia Zahara di usare soltanto il cognome Jolie dicendo: “È una sua scelta. Adotterò semplicemente un altro figlio, non è la fine del mondo”.

**Brad Pitt non ha «praticamente alcun contatto» con i suoi figli**

Una dichiarazione che, se fosse vera, sarebbe devastante. E infatti i social si sono immediatamente riempiti di commenti indignati contro Brad Pitt, accusato da molti utenti di essere “freddo”, “distaccato” e persino “crudele”. Nel giro di poche ore, la frase ha superato milioni di visualizzazioni diventando uno dei gossip celebrity più discussi del momento.

La frase di Brad Pitt sull’adozione è vera?

Tutto nasce dalla recente laurea di Zahara Marley Jolie, 21 anni, che si è diplomata allo Spelman College di Atlanta in Psicologia. Alla cerimonia erano presenti Angelina Jolie e alcuni dei fratelli della ragazza, mentre Brad Pitt era assente.

Ma il dettaglio che ha attirato l’attenzione è stato soprattutto un altro: durante la proclamazione, Zahara è stata chiamata “Zahara Marley Jolie”, senza utilizzare il cognome Pitt. Una scelta simbolica che molti hanno interpretato come un ulteriore allontanamento dal padre.

Ed è proprio da questo episodio che online ha iniziato a circolare la presunta frase shock di Brad Pitt sull’adozione di “un altro figlio”. Il problema? Non esiste alcuna prova concreta che l’attore abbia davvero pronunciato quelle parole.

Nessuna intervista, nessun comunicato ufficiale, nessun video: la citazione sembra infatti provenire esclusivamente da post social rilanciati a catena. Eppure, questo è bastato per trasformare la vicenda in un caso mediatico globale.

Il motivo è semplice: il rapporto tra Brad Pitt e alcuni dei suoi figli continua da anni a essere osservato con enorme attenzione pubblica dopo la separazione da Angelina Jolie. Per questo motivo, qualsiasi indiscrezione legata alla famiglia Jolie-Pitt tende immediatamente a diventare virale.

Nel frattempo, Brad Pitt non ha commentato la vicenda, mentre Zahara continua a mantenere un profilo piuttosto riservato nonostante l’enorme attenzione mediatica. Ma questa storia racconta soprattutto quanto oggi basti una frase non verificata per alimentare polemiche enormi online.

**Angelina Jolie parla per la prima volta del suo divorzio da Brad Pitt: «È stato emotivamente devastante»**