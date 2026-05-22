Olivia Dean, Julianne More, Irina Shayk e le altre star meglio vestite della settimana!
Tra red carpet impeccabili, look street style studiati al dettaglio che dettano già tendenza, anche questa settimana le celeb hanno regalato grandi momenti di stile. Tra le protagoniste assolute spiccano Olivia Dean e Julianne Moore, ma anche Irina Shyak, ciascuna con un’estetica diversa ma perfettamente riconoscibile.
Olivia Dean in Loewe
Per una tappa del tour The Art of Loving a Oslo, Olivia Dean ha scelto un look scenografico firmato LOEWE disegnato da Jack McCollough e Lazaro Hernandez. L’abito strutturato, con spalle scoperte e silhouette scolpita, era impreziosito da ricami testurizzati di paillettes e frange in movimento, creando un effetto luminoso e dinamico perfetto per il palco. Un look d’impatto che fonde teatralità e ricerca sartoriale contemporanea.
Irina Shayk magnetica in Dolce&Gabbana
Sensuale e magnetica, Irina Shayk ha portato a Milano tutto il fascino di un’estetica mediterranea intensa e sofisticata. Avvistata nei pressi di Palazzo Parigi, la modella ha indossato un lingerie dress firmato Dolce&Gabbana, giocato su trasparenze, pizzo nero e ricami delicati che esaltavano la silhouette con eleganza audace. A completare il look, collant coprenti, décolleté in vernice con cinturino e una collana rosario con croce dorata, mentre lo chignon sleek e il rossetto rosso acceso aggiungevano un tocco davvero cinematografico.
Julianne Moore in Bottega Veneta
In occasione della cena Women in Motion organizzata da Kering, Julianne Moore ha scelto un custom look Bottega Veneta dallo spirito sofisticato. L’attrice infatti ha reinterpretato il dress code da sera con un ensemble originale, in cui la parte superiore dal mood quasi sporty contrastava elegantemente con la fluidità della gonna. Gli accessori della maison, tra cui la Cubo bag e le Sofia pumps, completavano un look essenziale ma estremamente raffinato.
E questi sono solo alcuni dei look che hanno definito la settimana: continuate a leggere per scoprirli tutti.
Olivia Dean, Julianne Moore, Irina Shayk e tutte le Best Dressed of the Week!
Olivia Dean in LOEWE
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Irina Shayk in DOLCE&GABBANA
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Julianne Moore in BOTTEGA VENETA
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Daisy Edgar- Jones in MANGO
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Carey Mulligan in PRADA
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Demi Moore in GUCCI
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Olivia Palermo in un completo total white e borsa Furla 1927 Amatore Blue
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Larsen Thompson in FALCONERI
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Ella Hunt in un completo giacca crop e pantalone bianco e borsa FENDI
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Camila Mendes in CONG TRI
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Irina Shayk in MANGO
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Blake Lively in un tank top nero, jeans, midi trench e FENDI Baguette
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Sophie Thatcher in un abito rosso a manica corta in raso e FURLA Sfera bag
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