Lo yogurt quotidiano è previsto nella dieta mediterranea, ma i benefici dipendono da tipo e quantità: ecco cosa dice la nutrizionista.

Secondo le Linee guida per una sana alimentazione del CREA, dai 3 anni in su sono consigliate due porzioni al giorno di latte o yogurt da 125 grammi. Tradotto: lo yogurt quotidiano è già previsto nel modello di dieta mediterranea ufficiale, non è un vezzo da salutisti estremi.

La domanda che molte di voi fanno alla nutrizionista però è un po’ più specifica: che cosa succede davvero se mangiate yogurt tutti i giorni, per mesi o anni? La risposta è sì, può fare molto bene, ma dipende da tipo, quantità e dal resto di ciò che portate in tavola.

Si può mangiare yogurt tutti i giorni?

Per la maggior parte delle persone sane, la risposta delle nutrizioniste è favorevole. Una o due porzioni al giorno (quindi 125-250 grammi) di yogurt bianco naturale rientrano perfettamente nelle raccomandazioni italiane sui latticini, se la dieta complessiva è equilibrata.

Lo yogurt è un latte fermentato: contiene proteine ad alto valore biologico, utili per mantenere la massa muscolare, e una buona quota di calcio, magnesio e fosforo. In più apporta retinolo, precursore della vitamina A, e vitamine del gruppo B, in particolare B2 e B12. Un mix che sostiene sistema immunitario, vista, pelle e livelli di energia, con un taglio calorico relativamente contenuto rispetto a molti snack confezionati.

I benefici se lo mangiate ogni giorno

Primo capitolo, intestino. I fermenti lattici vivi dello yogurt contribuiscono a un microbiota più equilibrato e producono sostanze che nutrono le cellule della mucosa intestinale. Inserito con regolarità, spesso migliora il transito e può ridurre la sensazione di pancia “in subbuglio”, soprattutto se scegliete prodotti semplici, senza dolcificanti e additivi.

Secondo, ossa e invecchiamento. Calcio e magnesio sono fondamentali per mantenere la densità minerale ossea, che fisiologicamente tende a calare dopo i 40 anni, soprattutto nelle donne. Diversi studi, citati anche dalla Nutrition Foundation of Italy, collegano il consumo regolare di latte e yogurt a un minor rischio di osteoporosi e fratture in età avanzata. Inserire uno yogurt al giorno è quindi una piccola assicurazione extra per lo scheletro.

Terzo, glicemia e diabete di tipo 2. Una metanalisi di studi osservazionali ha evidenziato che chi consuma abitualmente yogurt bianco ha un rischio leggermente più basso di sviluppare diabete di tipo 2. Non è magia: proteine e grassi rallentano l’assorbimento degli zuccheri e lo yogurt, se scelto bene, spesso sostituisce merendine, biscotti e snack molto più zuccherati.

Quanti vasetti al giorno (e quale scegliere)

Le porzioni ufficiali parlano chiaro: 1 porzione = 125 grammi. Le linee guida italiane indicano due porzioni al giorno complessive tra latte e yogurt. Per un’adulta sana che consuma anche un po’ di formaggio, un vasetto da 125-150 grammi al giorno è una quantità più che ragionevole. Se non mangiate altri latticini, si può arrivare a due porzioni di yogurt, restando attente però alle calorie totali. Tre vasetti grandi tutti i giorni, soprattutto se zuccherati, iniziano a essere eccessivi.

Il punto chiave è la scelta del prodotto. Per un consumo quotidiano gli esperti di nutrizione suggeriscono yogurt bianco naturale, con un’etichetta cortissima: latte e fermenti lattici vivi. Lo yogurt intero è più cremoso e saziante, ideale se fate una sola porzione al giorno. Il magro ha meno grassi, ma talvolta più zuccheri o additivi: serve leggere bene la tabella. Lo yogurt greco è più ricco di proteine e funziona bene per chi fa sport o vuole tenere sotto controllo l’appetito. Le versioni alla frutta, i dessert e le creme dolci dovrebbero restare un piacere occasionale. Gli yogurt vegetali sono un’opzione per vegane e intolleranti, meglio se arricchiti in calcio e senza zuccheri aggiunti.

Quando lo yogurt tutti i giorni non va bene

Non per tutte vale il “via libera” indistinto. Se siete intolleranti al lattosio, lo yogurt tradizionale può dare gonfiore, crampi, diarrea, anche se il lattosio è parzialmente ridotto dalla fermentazione. In questi casi le nutrizioniste suggeriscono versioni delattosate o una riduzione della frequenza, sempre dopo confronto con il medico, soprattutto se avete sindrome dell’intestino irritabile. Chi è allergico alle proteine del latte, invece, deve evitare lo yogurt del tutto.

Altro punto critico: zuccheri eccessivi. Molti vasetti “alla frutta” contengono l’equivalente di tre-quattro cucchiaini di zucchero. Se li mangiate ogni giorno, l’effetto protettivo sul metabolismo si azzera e salgono calorie, glicemia e rischio di carie. Attenzione anche alle terapie farmacologiche: alcuni antibiotici e integratori di ferro vanno assunti lontano dai latticini, perché il calcio può ridurne l’assorbimento. In presenza di cure continuative, il medico curante è il riferimento per decidere come collocare lo yogurt nella giornata.

Idee pratiche per inserirlo nel menù

In pratica, come sfruttare lo yogurt quotidiano in stile mediterraneo? A colazione, un vasetto di yogurt bianco intero con fiocchi d’avena, un frutto di stagione e una manciata di noci copre proteine, fibre e grassi buoni. Come spuntino pomeridiano, potete abbinarlo a frutta fresca o a un cucchiaio di semi oleosi. Chi fa sport può usarlo nel post-allenamento, soprattutto nella versione greca, insieme a una banana, per un mix equilibrato di proteine e carboidrati. Se avete patologie, allergie o assumete farmaci in modo regolare, l’ultima parola spetta comunque al vostro medico o al nutrizionista di fiducia.