Al supermercato come al mercato, scegliere il melone giusto sembra una lotteria. on questi tre trucchi evitate altre delusioni

Da giugno a settembre il melone finisce in tavola in tutte le versioni: con il prosciutto, in macedonia, persino alla griglia. Peccato che l'emozione di tagliarlo a metà spesso si trasformi in delusione: polpa insipida, odore inesistente, o peggio, già quasi fermentata. Il problema nasce al banco, quando il frutto è ancora una "scatola chiusa".

Per fortuna esistono pochi segnali semplici per capire se questo frutto è maturo al punto giusto. In pratica, tre trucchi infallibili che usano vista, tatto, olfatto, udito e un po' di logica.

Bastano dieci secondi davanti alla cassetta per capire come scegliere il melone maturo e lasciare agli altri quelli sbagliati. Vi spieghiamo come fare.

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Come scegliere il melone: 3 consigli infallibili

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Trucco 1: guardate buccia e peduncolo

La prima cosa da fare è guardare bene la buccia. Deve essere integra, senza tagli, ammaccature profonde o zone bagnate. Nel melone giallo maturo il colore va dal giallo caldo all'ocra fino al marroncino chiaro. Le venature, se presenti, non sono più verdi ma beige. Sul retato la superficie è ruvida ma compatta, non molle a chiazze. Una piccola zona più opaca e rugosa indica il punto in cui poggiava a terra, segno di maturazione naturale.

Occhio anche al peduncolo. L'ideale è che sia presente, di colore marroncino con un alone verde chiaro brillante alla base, e che si stacchi con un leggero sforzo, non da solo. Se è già completamente secco e legnoso, il melone è stato raccolto da molto tempo ed è in surmaturazione. Al contrario, un peduncolo molto verde e tenace indica che il frutto è ancora un po' acerbo. Nei meloni bianchi la buccia dovrebbe essere di un giallo acceso uniforme, oppure di un verde intenso ben definito. Se compaiono puntini neri affossati o chiazze scure, meglio passare oltre.

Trucco 2: annusate, toccate e "bussate" il melone

Dopo aver osservato, tocca usare naso e mani. Avvicinate il melone all'estremità opposta al peduncolo e inspirate: un frutto maturo ha un profumo dolce, riconoscibile ma non invadente. Se l'odore è pungente, quasi alcolico, è già troppo avanti e la polpa rischia di essere sfatta. Attenzione però: cantalupo e alcuni meloni invernali a buccia verde scuro sono quasi inodori, quindi in questi casi il profumo dice poco e contano di più tatto e suono.

Con il tatto cercate l'elasticità giusta. Prendete il melone tra le mani e premete delicatamente le due estremità o un punto sulla buccia. Se oppone una leggera resistenza ma poi torna in forma, la polpa dentro è matura e ben idratata. Se è duro come una pietra è ancora acerbo, se invece resta l'impronta del dito o la buccia cede facilmente significa che è troppo maturo.

Ora entra in gioco l'udito, proprio come quando scegliete l'anguria. Date qualche colpetto con le nocche sulla superficie del melone. Un suono sordo, pieno, indica che all'interno la polpa è compatta e ricca d'acqua. Se invece il rimbombo è vuoto e metallico, probabilmente la polpa è ancora dura e asciutta.

Trucco 3: soppesate il melone e pensate alla stagione

Il terzo trucco è forse il più rapido: soppesare. A parità di dimensioni, scegliete sempre il melone più pesante. Significa che durante la maturazione ha incamerato più acqua e zuccheri e quindi sarà più succoso e saporito. Questo vale soprattutto per i cantalupi e i retati, che da maturi risultano sorprendentemente densi in mano rispetto ai fratelli ancora acerbi.

La stagione vi dà un altro indizio. I meloni estivi, come cantalupo e retato, danno il meglio tra giugno e settembre. I meloni invernali, gialli o bianchi, vengono raccolti a fine estate e conservati per i mesi freddi. Un melone acquistato fuori periodo ha più probabilità di essere stato raccolto troppo presto e maturato in cella, con meno profumo e sapore. Se a casa vi accorgete che è solo leggermente acerbo, lasciatelo due o tre giorni a temperatura ambiente, lontano dal sole diretto, prima di metterlo in frigo.

Checklist veloce e miti da sfatare

Per fissare bene questi segnali, potete usare una piccola lista mentale ogni volta che siete davanti alla cassetta. Primo: guardo buccia e peduncolo, scarto i frutti con tagli, chiazze molli, puntini neri o peduncolo completamente secco. Secondo: annuso, tocco, busso, cercando profumo dolce ma non alcolico, buccia leggermente elastica e suono sordo. Terzo: confronto il peso con quello dei vicini e scelgo il più pesante della stessa taglia, tenendo conto della stagione.

Restano da archiviare alcuni miti duri a morire. Il melone che profuma fortissimo non è più buono: spesso è già troppo maturo, soprattutto se l'odore tende al liquore. Anche il peduncolo completamente secco non è garanzia di dolcezza, anzi di solito indica un frutto vecchio, con polpa farinosa. Meglio puntare su un profumo discreto, un peduncolo che si stacca senza fatica e quei piccoli segnali che, una volta imparati, vi faranno sembrare esperte quanto il vostro fruttivendolo di fiducia.