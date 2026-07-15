Quando lo smartphone scotta in mano, il caldo mette a rischio soprattutto la batteria e i dati. Tra consigli pratici e avvisi dei produttori, c’è un gesto istintivo da evitare a ogni costo.

Succede spesso: estate, 36 gradi, prendete in mano il telefono e vi sembra di toccare una piastra. Non è solo una sensazione fastidiosa, perché il calore è uno dei nemici peggiori dello smartphone, soprattutto della batteria.

La buona notizia è che quasi tutti i modelli moderni si proteggono da soli con avvisi, rallentamenti e persino spegnimenti di sicurezza. Il problema nasce quando, nel panico, fate il gesto sbagliato per raffreddarlo. Uno in particolare è da bandire per sempre, anche se a prima vista sembra geniale.





Perché il telefono si surriscalda (anche quando non siete in spiaggia)

Un telefono caldo non indica sempre un guasto. Spesso è solo il segnale che il dispositivo sta lavorando oltre il normale o che l’ambiente è troppo estremo. I produttori indicano in genere un intervallo di utilizzo intorno ai 0-35 °C: oltre questa soglia, il rischio di surriscaldamento cresce rapidamente.

Il primo colpevole è l’ambiente. Auto chiusa al sole, cruscotto, tavolino in terrazza a mezzogiorno, spiaggia: sono tutti scenari in cui la temperatura può superare facilmente i 45 °C. Secondo le linee guida di Google per gli smartphone Pixel, il telefono non andrebbe mai lasciato in luoghi dove la temperatura può salire così tanto.

Poi ci sono le cause “interne”: gaming prolungato, streaming video in alta definizione, navigatore GPS per ore, hotspot, app sempre aperte in background o poco ottimizzate, fino ai malware che tengono il processore sotto stress continuo. Aggiungete ricarica rapida, batteria vecchia e una cover spessa che trattiene il calore, ed ecco la ricetta perfetta per il telefono bollente.





Cosa fare subito se lo smartphone scotta

Telefono surriscaldato: cosa fare, in pratica, in quei minuti in cui vi sembra davvero troppo caldo?

– Allontanarlo subito da sole diretto o fonti di calore. Niente tasca dei jeans, niente sotto il cuscino o in macchina.

– Interrompere la ricarica, se è attaccato alla presa o a un powerbank. Durante la carica è normale un po’ di calore, ma in questo momento non serve aggiungerne altro.

– Rimuovere la cover, soprattutto se è rigida o molto spessa: ostacola la dissipazione.

– Attivare modalità aereo o almeno il risparmio energetico, così il processore lavora meno e produce meno calore. Ancora meglio, se potete, spegnerlo per qualche minuto.

– Appoggiarlo su una superficie solida e fresca, in un ambiente ventilato. Un ventilatore va benissimo, purché l’aria non sia gelida.

Niente utilizzo intenso finché non torna tiepido al tatto. Se dopo questi passaggi la situazione rientra, si è trattato di uno stress momentaneo. Se invece il problema si ripete spesso, meglio non ignorarlo.





L’errore da evitare assolutamente: frigo, freezer, ghiaccio

Quando il telefono scotta, l’istinto di molte persone è lo stesso: “Lo raffreddo in un attimo”. E qui arriva il disastro annunciato. Mettere lo smartphone in frigorifero, in freezer o a contatto con ghiaccio è l’errore da evitare in modo assoluto.

Il motivo non è solo la temperatura bassa, ma lo sbalzo termico violento. Gli esperti di elettronica spiegano che passare in pochi secondi da un ambiente molto caldo a uno molto freddo favorisce la formazione di condensa all’interno del dispositivo. Tradotto: minuscole gocce d’acqua su circuiti, connettori e batteria.

Questa umidità nascosta può causare corrosione progressiva, falsi contatti e perfino cortocircuiti. Non a caso, i produttori vietano nelle condizioni d’uso sia il contatto con i liquidi sia l’utilizzo o la ricarica sotto 0 °C.

Da evitare anche:

– acqua fredda (anche se il telefono è dichiarato “resistente all’acqua”);

– sacchetti di ghiaccio appoggiati direttamente sulla scocca;

– balcone invernale o fuori dalla finestra nelle sere molto fredde;

– app miracolose che promettono di “raffreddare” fisicamente lo smartphone. Al massimo chiudono qualche processo, cosa che potete fare voi dalle impostazioni.





Prevenzione e campanelli d’allarme da non sottovalutare

Per limitare il surriscaldamento, aiutano piccole abitudini quotidiane: non lasciare mai il telefono in auto al sole, usare caricatori certificati, evitare maratone di gaming mentre è in carica, chiudere ogni tanto le app inutilizzate, disattivare GPS, Bluetooth e hotspot quando non servono, togliere la cover durante sessioni molto pesanti o ricarica rapida.

La batteria agli ioni di litio è il componente più sensibile. Secondo diversi studi tecnici, un aumento di circa 10 °C nella sua temperatura interna accelera le reazioni chimiche e ne riduce la durata nel tempo. Risultato: autonomia che crolla più in fretta e maggiore rischio di rigonfiamenti.

Ci sono però segnali che meritano un controllo in assistenza: telefono che diventa rovente anche a riposo, surriscaldamenti frequenti con uso leggero, avvisi di temperatura ricorrenti, spegnimenti improvvisi, odore di bruciato, scocca che si deforma o schermo con macchie scure permanenti. In particolare, se notate la batteria gonfia o la parte posteriore che non aderisce più bene, smettete di usarlo e rivolgetevi subito a un centro tecnico.

Un caldo occasionale durante una partita o un film in streaming è normale. Il telefono che “fa agosto” tutti i giorni, invece, sta chiedendo aiuto. E no: la risposta non è il frigorifero.