Dopo aver provato OPPO Reno16 Pro, ecco cosa ci ha convinto davvero: dalla fotocamera AI alle funzioni creative pensate per foto e video

Per anni la gara al titolo di miglior smartphone si è giocata quasi esclusivamente sui numeri: più megapixel, più zoom, più potenza. Oggi, però, la differenza si misura sempre meno nella scheda tecnica e sempre di più nell'esperienza d'uso.

Perché se è vero che ormai quasi tutti i telefoni di fascia alta scattano ottime fotografie, non tutti riescono a fare una cosa molto più difficile: invogliarti davvero a usarli.

Dopo qualche settimana trascorsa con OPPO Reno16 Pro, ci siamo accorti proprio di questo. Più che impressionarci con una lunga lista di specifiche (che comunque ci sono eh), ci ha impressionato con la facilità d'uso e ci ha spinto a fotografare di più. Una cena tra amici sul lungo mare, un tramonto in città visto tornando a casa, il dettaglio curioso della facciata di un palazzo avvistato durante una passeggiata, il cane che dorme sul divano o il brunch della domenica. Piccoli momenti che spesso restano soltanto ricordi, ma che con questo smartphone finiscono spontaneamente nel rullino fotografico.

Merito, certo, di una fotocamera molto convincente, ma anche di una serie di funzioni pensate per rendere ogni scatto più creativo e immediato, senza costringere a passare da tre app diverse prima di condividerlo.

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Non è la fotocamera più potente che ci ha convinti, è il fatto che viene voglia di usarla

La prima cosa che colpisce è quanto tutto risulti naturale. Non serve essere esperti di fotografia per fare delle immagini di qualità: basta aprire l'app Fotocamera e iniziare a scattare.

Ci siamo ritrovati spesso a passare da un ritratto a una foto di gruppo, da un dettaglio architettonico a un panorama, senza mai avere la sensazione di "combattere" con il telefono. La fotocamera principale da 200 MP restituisce immagini molto ricche di dettaglio, mentre il teleobiettivo e l'ultra-grandangolare rendono semplice cambiare prospettiva a seconda della situazione.

Anche la fotocamera frontale, particolarmente ampia, è perfetta per quei selfie in cui finalmente nessuno resta tagliato fuori.

Ma il punto non sono tanto i megapixel. È il fatto che tutto sembra progettato per raccontare persone e momenti, più che per inseguire la perfezione tecnica.

È uno smartphone che invita a vivere la fotografia come un'estensione della quotidianità, non come qualcosa da preparare con cura.

Gli effetti vintage sono il filtro che continuiamo a usare

Ammettiamolo: quanti filtri fotografici proviamo una volta sola per poi dimenticarcene? Con Pop Cam è successo il contrario.

L'abbiamo provata e ci siamo ritrovati a usarla molto più spesso del previsto, soprattutto nelle situazioni informali. Una cena con amici, un aperitivo in terrazza, una giornata al mare. Invece di aprire Instagram o un'app di editing, basta selezionare uno degli effetti integrati direttamente nella fotocamera.

Gli stili ispirati alle vecchie fotocamere digitali, alle pellicole istantanee o alle classiche infiltrazioni di luce restituiscono immagini dal sapore nostalgico, molto in linea con un'estetica che negli ultimi mesi è tornata protagonista sui social. Il risultato è piacevole proprio perché non cerca di sembrare perfetto: aggiunge carattere agli scatti senza trasformarli in qualcosa di artificiale.

È una di quelle funzioni che sembrano un semplice "effetto speciale", ma che finiscono per cambiare il modo in cui si fotografa durante una giornata.

Finalmente video che non sembrano girati mentre si corre

Oltre alla fotografie, ci sono i video. E c'è un dettaglio che si nota soprattutto quando si rivedono i filmati.

Passeggiando per una città, seguendo l'amica in bicicletta o semplicemente registrando mentre si cammina, le immagini rimangono sorprendentemente fluide. La stabilizzazione e la funzione 4K Auto Straighten Video lavorano in modo quasi invisibile, mantenendo l'inquadratura più stabile e corretta anche durante i movimenti.

Non significa trasformare lo smartphone in una videocamera professionale, ma riuscire finalmente a riguardare i video delle vacanze senza quell'effetto traballante che spesso finisce per farli restare inutilizzati nella memoria del telefono.

L'intelligenza artificiale serve davvero (e fa risparmiare tempo)

Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è diventata protagonista di qualsiasi presentazione tecnologica. Non sempre, però, le funzioni AI sono davvero utili nella vita quotidiana.

Nel caso di OPPO Reno16 Pro ci hanno convinto soprattutto quelle dedicate all'editing.

Dopo un weekend al mare, ad esempio, ci siamo ritrovati con decine di fotografie e brevi video. Normalmente avremmo dovuto aprire un'app esterna per creare un collage o una storia da condividere. Qui, invece, entra in gioco AI Remix Collage, che permette di combinare immagini e clip in composizioni dinamiche complete di ritagli, sticker e piccoli elementi grafici già pronti.

Il bello è che il risultato non appare costruito o eccessivamente elaborato. Sembra piuttosto il tipo di contenuto che normalmente richiederebbe qualche minuto di editing, ma che qui nasce direttamente all'interno della galleria fotografica.

È una piccola comodità che, dopo qualche giorno, diventa sorprendentemente difficile abbandonare.

Il design che piace a tutti

Anche il design del prodotto contribuisce alla grande esperienza. La versione Pop White è probabilmente una delle più originali viste negli ultimi anni: grazie alla tecnologia 3D HoloVerse, la cover posteriore crea un effetto tridimensionale che cambia con la luce e con l'inclinazione dello smartphone, dando davvero l'impressione che il motivo grafico fluttui sopra la superficie. È uno di quei dettagli che difficilmente passano inosservati quando si appoggia il telefono su un tavolo.

Dopo averlo provato, la sensazione è che OPPO Reno16 Pro non sia stato progettato per stupire chi passa ore a confrontare benchmark e schede tecniche. È pensato piuttosto per chi usa la fotocamera ogni giorno, racconta la propria vita attraverso immagini e video e cerca uno smartphone capace di semplificare tutto questo.

In fondo, la differenza più grande non è quante belle foto riesca a fare. È che, dopo qualche giorno, ci siamo accorti di avere il rullino pieno di ricordi che probabilmente, con un altro telefono, non avremmo nemmeno pensato di fotografare. E, forse, è proprio questo il complimento migliore che si possa fare a uno smartphone pensato per la creatività.