Una base lattiginosa, una french sottilissima e un finish luminoso trasformano il look più essenziale nella nail art del momento. Ecco perché sarà impossibile non innamorarsi della unghie di Florence Pugh

Dalla manicure effetto perla alla french rivisitata, le unghie bianco latte particolari continuano a dominare le tendenze. A confermarlo è anche la nail art sfoggiata da Florence Pugh sul suo ultimo red carpet, quello di Spider-Man: Brand New Day a Londra: una base rosa milky e semi-trasparente dal finish cromato, resa ancora più raffinata da una micro french bianca, sottilissima e quasi impercettibile, che incornicia l'unghia senza appesantirla. Un look minimal ma ricercato - firmato dalla nail artist delle celeb, Michelle Class - capace di valorizzare perfettamente il suo abito scintillante, che secondo noi sarà destinato a diventare uno dei riferimenti beauty della fine dell'estate e dell'inizio dell'autunno. E qui vi raccontiamo perché.

Unghie bianco latte particolari: ecco perché piacciono (ancora) tantissimo

Lontano dall'off white più deciso e più raffinato rispetto ai nude tradizionali, questo colore avvolge le unghie con una luminosità morbida, quasi trasparente, che ricorda la superficie della madreperla. Perfette per chi ama uno stile minimal chic, le unghie bianco latte particolari hanno anche il vantaggio di adattarsi a ogni occasione, dal red carpet - come dimostra la scelta di Florence Pugh - al nail look quotidiano, proprio grazie alla sfumatura che cattura la luce ma non risulta mai "too much".

Unghie bianco latte particolari: quando il minimal diventa prezioso

La tendenza delle unghie bianco latte dimostra, in definitiva, come anche una nuance apparentemente essenziale possa trasformarsi in una vera dichiarazione di stile. Il segreto è giocare con texture, riflessi e piccoli dettagli capaci di rendere la nail art più personale. Tra le interpretazioni più amate ci sono le glazed milk nails, una versione luminosa caratterizzata da un finish perlato che riflette la luce con un effetto quasi "glassato". Anche il finish cromato, scelto dall'attrice, continua a essere protagonista: applicato sopra una base bianco latte crea riflessi metallici delicati, mentre l'effetto velluto o satinato regala una manicure più sofisticata. Il trick per renderla speciale è, però, puntare sui dettagli: piccoli elementi decorativi diventano protagonisti senza rubare la scena alla tonalità principale. Micro perle, sottilissime linee dorate, cristalli discreti e disegni appena accennati trasformano così le unghie in un vero accessorio beauty. Ecco qualche idea che abbiamo selezionato per voi e che potrà ispirarvi - se la nail art di Florence Pugh non fosse da sola sufficiente a farvi tentare dal trend.

Nove idee di unghie bianco latte da provare

Glazed milk nails

Una base bianco latte arricchita da un riflesso perlato per un effetto luminoso.

Unghie bianco latte particolari: French latte manicure

La french classica si addolcisce con una punta bianco latte e una base nude trasparente.

Pearl milk nails

Manicure lattiginosa perlata per un risultato très chic.

Chrome milk nails

Un velo cromato sopra il bianco latte crea riflessi futuristici.

Baby boomer latte

La sfumatura tra rosa e bianco latte resta una delle interpretazioni più raffinate della manicure nude.

Unghie bianco latte particolari: Aura milk nails

Un effetto sfumato centrale che dona profondità e una luminosità.

Gold detail nails

Micro dettagli dorati su base bianco latte per un tocco prezioso.

Unghie bianco latte particolari: Flower milk nails

Piccoli fiori disegnati sopra la base lattiginosa dedicati a chi ama una manicure romantica.

Velvet milk nails

Un finish vellutato che rende il bianco latte ancora più elegante e contemporaneo.

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