Il look di Jennifer Lopez a Taormina vi ha subito fatto venire voglia di mettervi alla ricerca di nuovi set coordinati in pizzo da sfruttare all season long? Eccone 7 da aggiungere subito alla shopping list.

Qualche settimana fa è stata la protagonista assoluta del super party che ha chiuso i tre giorni di show di Dolce&Gabbana dedicati all’Alta Moda, ma anche lontano dal palco Jennifer Lopez ha saputo darci una grande lezione di stile.

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Durante il suo soggiorno a Taormina, infatti, la pop star ha sfoggiato un look che racchiude tutto quello che cerchiamo quando le temperature si fanno roventi: freschezza, femminilità e la giusta dose di glamour.

Il protagonista era un set coordinato in pizzo, firmato proprio dal duo di stilisti siciliani: il classico pezzo jolly del guardaroba che da solo fa tutto il look.

Un ottimo alleato di stile anche per le donne over 50 che consente di giocare con la leggerezza delle trasparenze, la sensualità discreta del pizzo Sangallo e la versatilità di un coordinato che regala un look impeccabile e curato con il minimo sforzo.

Lei ne ha scelto uno composto da canotta con le spalline sottili e minigonna, ma dando uno sguardo alle collezioni SS26 di grandi griffe e catene low cost si trovano facilmente anche altri set coordinati in pizzo, a partire da quelli con blusa e gonna midi o con top e shorts.

E che vogliate sfoggiarli durante le prossime vacanze in riva al mare o per affrontare le giornate più calde in città, vi aiutiamo noi ad aggiungere in wishlist i più chic che ci sono in circolazione.

In versione total white, total black o dai colori vibranti, in pizzo floreale o Sangallo: ecco una mini selezione di modelli perfetti per donne over 50 (e non solo).

Coordinati in pizzo: 7 modelli perfetti per l'estate

DÔEN Coordinato in pizzo con top e gonna

Credits: shop.doen.com

ULLA JOHNSON Coordinato in cotone con dettagli in pizzo

Credits: mytheresa.com

ZARA Set coordinato con top in pizzo e gonna asimmetrica

Credits: zara.com

FARM RIO Completo in pizzo floreale con blusa e gonna midi

Credits: mytheresa.com

ISABEL MARANT Set con top e shorts in pizzo floreale

Credits: isabelmarant.com

ZIMMERMANN Coordinato in pizzo con top a collo alto e gonna lunga

Credits: zimmermann.com

FAITHFULL Set in pizzo con top cropped e gonna midi

Credits: mytheresa.com