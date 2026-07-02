Sono colorati, divertenti, impermeabili (e sempre utili): i gadget tech dell'estate 2026 sono tantissimi (e li vorrete tutti)

Le giornate si allungano, le valigie si riempiono e le agende si svuotano quel tanto che basta per lasciare spazio a weekend fuori porta, concerti all'aperto, aperitivi al tramonto e vacanze da ricordare. E, come ogni estate, ci sono alcuni gadget tech destinati a diventare i compagni inseparabili della stagione: quelli che semplificano la vita, catturano i momenti più belli, tengono il passo delle nostre giornate e, allo stesso tempo, aggiungono un tocco di stile.

D'altronde, la tecnologia non è più fatta solo di specifiche tecniche e prestazioni. Sempre più spesso è progettata per integrarsi con il nostro modo di vivere, seguendoci ovunque con dispositivi intelligenti, leggeri e dal design curato.

Dalle novità appena lanciate agli accessori che vale la pena mettere subito in valigia, abbiamo raccolto i gadget tech più utili, belli e divertenti dell'estate 2026: una selezione di prodotti che uniscono innovazione, praticità e quel pizzico di meraviglia che rende ogni nuova scoperta tecnologica ancora più irresistibile.

** Qui tutti i nostri consigli e contenuti tech **

I gadget tech più utili, belli e divertenti dell'estate 2026

(Continua sotto la foto)

HUAWEI WATCH FIT 5 Series: lo smartwatch versatile che non teme il sole (né la spiaggia)

Se cercate il compagno perfetto per l'estate, la nuova serie HUAWEI WATCH FIT 5 merita decisamente un posto in cima alla lista dei desideri. Si tratta infatti di un dispositivo versatile, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e supportato da una batteria che dura tantissimo (fino a 10 giorni), che vi permette di partire per il weekend senza l'ansia di dover mettere in valigia l'ennesimo caricabatterie.

Per chi in estate non vuole rinunciare al movimento e al benessere quotidiano, offre soluzioni geniali come i "Mini-Workout" interattivi (guidati da un simpatico panda direttamente sul quadrante), perfetti per fare un po' di attivazione fisica veloce in vacanza senza bisogno di attrezzi, secondo la filosofia del “Wellness on the Go” noto anche come “Snackable Wellness”

Non mancano le funziona più avanzate per gli sportivi (ciclismo, trail running ma anche golf) affiancate da un monitoraggio proattivo della salute. Molto comodi anche i pagamenti contactless con Curve Pay per pagare un gelato o un drink al chiosco lasciando il telefono sotto l'ombrellone.

Si adatta a chiunque perché è incredibilmente facile da usare e configurare (sia per possessori di smartphone Android che di iPhone). È disponibile in una gamma di colori vivaci (cinque varianti per il modello base, tra cui un bellissimo grigio-verde e il viola) e con display eccezionali: la versione Pro vanta uno schermo in vetro zaffiro ultra-luminoso che arriva a ben 3.000 nit, ideale per leggere le notifiche sotto il sole battente in spiaggia senza strizzare gli occhi.

Gli occhiali con intelligenza artificiale di Meta super glamour (grazie alla collab con Kylie Jenner)

Se fino a poco tempo fa gli occhiali intelligenti sembravano un accessorio riservato agli appassionati di tecnologia, con i nuovi Meta Glasses diventano a tutti gli effetti un oggetto del desiderio anche per chi ama la moda. Merito della collaborazione con Kylie Jenner, che ha firmato una speciale versione dalla silhouette ovale e sottile, ispirata al suo stile personale e pensata per dimostrare che innovazione e glamour possono convivere nello stesso accessorio.

Ma il bello non è solo l'estetica. Indossati durante una giornata in città, un concerto o una vacanza, questi occhiali permettono di scattare foto e registrare video in modo completamente hands-free, ascoltare musica attraverso gli speaker integrati, rispondere alle chiamate e interagire con l'assistente Meta AI semplicemente usando la voce. C'è anche una nuova funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale per selezionare automaticamente lo scatto migliore tra una serie di immagini, così da non perdere il momento perfetto.

Disponibili in ben 26 varianti tra montature, colori e lenti (comprese quelle da sole, graduate e Transitions) i nuovi Meta Glasses sono stati sviluppati insieme a EssilorLuxottica con l'obiettivo di adattarsi a stili, occasioni e personalità diverse. Perché il futuro dei wearable non passa più da dispositivi ingombranti o dall'aspetto futuristico: oggi si indossa con la naturalezza di un paio di occhiali da sole, ma con tutta la praticità dell'intelligenza artificiale sempre a portata di sguardo.

Lo smartphone perfetto per chi ama raccontare l'estate (e con una fotocamera davvero sorprendente)

Diciamolo: oggi uno smartphone è soprattutto il compagno con cui raccontiamo i nostri ricordi. E la nuova serie OPPO Reno16 sembra essere stata pensata proprio per questo.

Il design cattura subito lo sguardo, soprattutto nella versione Pop White, con una speciale finitura tridimensionale che cambia aspetto a seconda della luce e crea un elegante effetto ispirato alle nebulose. Ma è quando si apre la fotocamera che questo smartphone dà il meglio di sé. La serie Reno16 è infatti progettata per chi ama creare contenuti in modo semplice e creativo: selfie di gruppo più ampi grazie alla fotocamera frontale ultra-grandangolare da 50 MP, ritratti, paesaggi e video stabilizzati pensati per immortalare ogni momento delle vacanze con qualità e naturalezza. E per chi vuole il massimo dettaglio, Reno16 Pro aggiunge una fotocamera principale Ultra Clear da 200 MP, perfetta per ritagliare e ricomporre gli scatti senza perdere nitidezza.

Ma a fare la differenza sono soprattutto le nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, che permettono di applicare filtri d'ispirazione vintage direttamente dalla fotocamera, creare collage dinamici con foto e video, estrarre soggetti in movimento e realizzare contenuti dall'estetica originale in pochi tocchi. Il tutto senza bisogno di scaricare app aggiuntive.

E con una batteria progettata per accompagnare anche le giornate più intense tra spiagge, concerti, festival e weekend fuori porta, Reno16 è uno di quei gadget che non si limitano a documentare l'estate, ma aiutano a viverla e condividerla in modo ancora più creativo.

Kobo Libra Colour, ma in versione estiva (grazie alle coloratissime cover limited edition)

Per molti l'estate è sinonimo di passeggiate in spiaggia e bagni in mare. Per altri, estate è sinonimo di letture (finalmente) indisturbate. E se c'è un eReader che continua a essere un compagno di viaggio irrinunciabile, quello è Kobo Libra Colour, perfetto per chi ama leggere ovunque senza rinunciare al piacere di un'esperienza coinvolgente. Il display E Ink Kaleido™ 3 a colori da 7 pollici permette di dare vita a fumetti, copertine e illustrazioni, mentre la compatibilità con Kobo Stylus 2 consente di evidenziare, annotare e scrivere direttamente sugli eBook, trasformando ogni lettura in un dialogo personale. Con 32 GB di memoria, un'autonomia che accompagna per settimane e un design ergonomico, è pensato per seguirvi dalla spiaggia al treno, fino alle serate sul terrazzo.

La vera novità dell'estate 2026, però, è la collezione di custodie Kobo in edizione limitata, creata per dare un tocco ancora più personale all'eReader. Disponibili nelle varianti Verde Bosco, elegante e ispirata alla natura, e Incanto Botanico, una cover semi-trasparente dal carattere più vivace che lascia intravedere il colore del dispositivo, uniscono protezione e stile con un'estetica decisamente estiva. Disponibili esclusivamente online e in quantità limitate, sono l'accessorio perfetto per chi ama leggere, ma anche curare ogni dettaglio del proprio compagno di viaggio.

Il tag per i viaggiatori smemorati

C'è chi dimentica sistematicamente le chiavi dell'appartamento e chi, puntualmente, non riesce più a trovare la valigia al momento giusto. Per tutti loro c'è Xiaomi Tag, un piccolo tracker Bluetooth da agganciare a chiavi, zaini, beauty case o bagagli per ritrovare in pochi secondi gli oggetti più importanti direttamente dallo smartphone.

Piccolo, leggero e discreto, è uno di quei gadget che occupano pochissimo spazio ma che, soprattutto in viaggio, possono fare davvero la differenza.

La cassa portatile per ascoltare la colonna sonora dell'estate ovunque

Ogni estate ha la sua colonna sonora. E per portarla sempre con sé basta una cassa Bluetooth compatta come la PEAQ PPA 205, pensata per accompagnare picnic al parco, giornate in spiaggia, tramonti vista mare e aperitivi improvvisati con gli amici.

Piccola, leggera e facile da infilare nello zaino o in valigia, permette di ascoltare la propria playlist preferita ovunque ci si trovi, senza rinunciare alla qualità del suono. Uno di quei gadget tech semplici, ma capaci di trasformare qualsiasi momento all'aria aperta nell'atmosfera giusta.

Le borracce colorate che trasformano anche l'idratazione in un accessorio di stile

Ormai la borraccia non è più solo un oggetto pratico: è un accessorio che ci accompagna ogni giorno, dalla palestra all'ufficio, fino ai weekend fuori porta. Le nuove fizz&go™ SodaStream lo dimostrano con una collezione di 10 tonalità ispirate all'estate, dalle più vivaci come Papaya e Lemon Zest alle nuance più delicate come Mint, Ice e Sand.

Realizzate in acciaio inox con doppio strato isolante, mantengono le bevande fredde fino a 12 ore e permettono di gasare l'acqua direttamente nella borraccia, per portare sempre con sé acqua frizzante o la propria bibita preferita.

Leggere, resistenti e riutilizzabili, sono pensate per chi ama unire praticità, design e un'attenzione in più alla sostenibilità, eliminando la necessità delle bottiglie di plastica monouso.

Lo stiratore verticale (per rimediare ai vestiti stropicciati in valigia)

Per quanto si cerchi di piegare tutto alla perfezione, c'è una certezza che accomuna ogni valigia: all'arrivo, almeno un vestito sarà irrimediabilmente stropicciato. Per fortuna esiste Pure POP di Rowenta, lo stiratore verticale compatto che permette di eliminare pieghe e cattivi odori in pochi minuti, senza bisogno dell'asse da stiro.

Leggero, coloratissimo e disponibile in svapiate tonalità, si scalda in appena 15 secondi ed è pronto all'uso, perfetto per un ritocco last minute prima di una cena o di un evento. In più, grazie alla testina reversibile in velluto, aiuta anche a rimuovere pelucchi e capelli dai tessuti, per un look impeccabile anche lontano da casa.

Un adattatore che si adatta in tutto il mondo

Un unico adattatore e 150 paesi da visitare: World Travel Charger è l’adattatore universale che si ‘’trasforma’’, permettendo di alimentare in tutta sicurezza apparecchi provenienti da tutto il mondo, in qualsiasi parte del mondo

In più è dotato di due porte USB e USB-C per caricare fino a 20W i tuoi dispositivi.

Il mini accessorio per selfie perfetti

Piccolo, leggero e decisamente originale, OPPO Bubble è uno di quei gadget che incuriosiscono al primo sguardo. Si aggancia magneticamente allo smartphone e, grazie al suo display AMOLED integrato, permette di vedere in tempo reale l'anteprima della fotocamera posteriore mentre si scattano selfie o foto di gruppo.

Il risultato? Immagini di qualità superiore senza dover rinunciare all'inquadratura perfetta. Può essere utilizzato anche come telecomando per la fotocamera fino a 10 metri di distanza ed è personalizzabile con immagini, testi e animazioni, trasformandosi in un piccolo accessorio tech che unisce creatività, praticità e un pizzico di personalità.

L'antizanzare portatile da portare sempre con sé

Le serate estive hanno un unico, grande nemico: le zanzare. Per evitarle senza rinunciare a cene all'aperto, picnic o aperitivi in terrazza, Thermacell MR300 Portatile è uno di quei gadget tech che vale la pena mettere in valigia. Grazie alla pratica clip può essere agganciato facilmente a zaini, sedie o tavolini e crea una zona di protezione che permette di godersi il tempo all'aria aperta con molta più tranquillità.

Nella confezione sono inclusi il dispositivo, una bomboletta di gas butano e tre piastrine, così è subito pronto all'uso.

Per le beauty obsessed (anche in vacanza)

Tra salsedine, umidità e giornate trascorse al sole, mantenere i capelli in ordine durante l'estate può diventare una vera impresa. La soluzione? La Xiaomi Cordless Hair Straightener Brush, la spazzola lisciante senza fili pensata per un ritocco last minute ovunque vi troviate. Si scalda in appena 90 secondi e, grazie all'emissione di ioni negativi, aiuta a disciplinare i capelli, ridurre l'effetto crespo e contrastare l'elettricità statica, nemica numero uno delle chiome estive.

Compatta e facile da infilare in borsa o in valigia, è il gadget beauty perfetto per passare dalla spiaggia all'aperitivo con una piega impeccabile, senza dover cercare una presa di corrente.

Un portacellulare da aereo o treno

Con questo Travel Holder i viaggi in treno e in aereo saranno ancora più comodi. Il supporto per smartphone universale di Cellularline, fortemente compatto e pratico per essere portato sempre con sé, presenta un aggancio a pinza che si adatta a diversi spessori garantendo una salda presa su diverse superfici.

Dotato di un doppio snodo con rotazione a 360° consente un utilizzo sia in verticale che in orizzontale, per godersi ovunque la propria serie preferita in tutta comodità.

Il gadget tech che fa divertire anche il cane

E non dimentichiamoci dei nostri amici a quattro zampe, che durante l'estate hanno ancora più voglia di correre, giocare e trascorrere tempo all'aria aperta. Per loro c'è iFetch, il lanciatore automatico di palline pensato per trasformare il classico gioco del riporto in un'attività praticamente inesauribile (e che non vi fa sudare!).

Basta impostare una delle tre distanze disponibili e il dispositivo lancerà automaticamente la pallina, invitando il cane a rincorrerla e riportarla per ricominciare da capo.

Disponibile in diverse dimensioni per adattarsi a cani di tutte le taglie, è il gadget perfetto per tenerli attivi e stimolati, sia in giardino sia negli spazi interni quando il caldo si fa sentire troppo.