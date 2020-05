Motorola torna nel club dell'alto di gamma con due nuovi smartphone della famiglia Edge. Ecco tutto quanto ne dovete sapere

Motorola ha tutte le intenzioni di tornare sulla bocca (e nelle mani) di tutti tra i top di gamma degli smartphone e lo fa presentando la nuova famiglia Edge, che supporta le reti 5G, ha un display dinamico e immersivo, assicura un'esperienza fotografica pensata (anche) per i social, un sistema audio per la fruizione di video e musica in streaming in alta qualità e la batteria più potente di qualsiasi altro smartphone 5G presente sul mercato.

Non a caso il claim scelto è absolute everything, proprio per sottolineare la capacità di soddisfare tutte le esigenze richieste a un cellulare di ultimissima generazione e fascia alta.

Ecco cosa saperne.

Non contano solo le dimensioni: il design di Edge e Edge+

Il display Endless Edge ha un’angolazione di quasi 90 gradi su entrambi i lati del dispositivo e si estende in diagonale per 6,7 pollici, nonostante lo smartphone sia largo appena 71 millimetri.

Questo vuol dire che si ha un'esperienza visiva con un rapporto 21:9 e nessuna difficoltà a tenerlo in mano, anche per chi ha le mani più piccole.

A proposito del display di Edge

Il display mostra un miliardo di sfumature di colori e offre una qualità dell'immagine incredibilmente dinamica grazie al supporto dell’HDR10+.

I bordi curvi si illuminano se lo smartphone è a faccia in giù e arrivano delle notifiche o per segnalare lo stato di carica.

Grazie al sensore di impronta e all'always on display è possibile avere un'anteprima delle notifiche senza sbloccare lo smartphone o di accedere direttamente alla App che ci interessa trascinando l'icona che vogliamo aprire sul sensore di impronta - risparmiando così (oltre che gesti) preziosa batteria.

La tripla fotocamera

La fotocamera principale di motorola edge+ con sensore da 108 MP è quasi 3 volte più grande dei sensori da 12MP.

Grazie alla tecnologia Quad Pixel, questo sensore ha una sensibilità alla luce 4 volte superiore per scattare foto chiare e nitide in qualsiasi condizione di luce.

Il sistema di tripla fotocamera offre un obiettivo per ogni scatto: zoom ottico ad alta risoluzione sul teleobiettivo da 8MP, obiettivo ultra-grandangolare da 16MP e sensore Macro Vision.

Gli sfizi per i social

Tra le funzionalità comprese nel comparto fotografico ci sono alcune chicche perfette per scatti da condividere senza bisogno di ulteriori ritocchi.

Colore campione permette, quando attivo, di scegliere un solo colore di quelli inquadrati e di ottenere una fotografia in cui c'è solo un colore in vista su una base in bianco e nero.

Cinematografo invece scatta un mezzo video mentre scatta una foto, ovvero si può decidere quale parte registrare come animata e quale come fissa (ottenendo più o meno una gif).

Cosa sapere dei video

Motorola edge+ consente di registrare video a una risoluzione fino a 6K. Mentre la stabilizzazione video compensa tutte le sfocature legate al movimento, al cambiamento di messa a fuoco e agli orizzonti storti, per video fruibili anche se li avete registrati correndo, andando in bici o dal finestrino del tram.

Grazie alla funzione di scatto video, poi, durante le riprese video si possono scattare foto ad alta risoluzione da 20MP.

E il sistema di tripla fotocamera è dotato di funzioni software intuitive, come la modalità video portrait che garantisce un bellissimo effetto di sfocatura ai video, lasciando a fuoco il soggetto in primo piano.

Altoparlanti e tecnologia audio

Motorola edge+ consente di regolare l’audio per raggiungere prestazioni di qualità professionale, con un suono pieno e profondo.

La tecnologia audio viene infatti fornita da Waves, premiata con il Technical GRAMMY® Award, per rendere musica, video e chiamate ancora più chiari.

Connettività 5G e WiFi 6

Il nuovo Motorola edge+ supporta connettività 5G e WiFi 6, il nuovo standard di velocità per le connessioni WiFi, che permette velocità di connessione straordinaria e minore dispendio di energia.

La batteria dura due giorni interi

In entrambi i modelli Edge viene assicurata autonomia di due giorni con una sola ricarica.

La batteria supporta la tecnologia di ricarica TurboPowerTM via cavo e ricarica senza fili, per condividere l'alimentazione anche con altri dispositivi.

Prezzi e disponibilità

Motorola edge+ sarà disponibile in Italia a partire da 1.199,99 €

Motorola edge sarà disponibile in Italia a partire da 699,99 €.