Google Maps non serve solo per calcolare il percorso: usatelo (anche) per pianificare l'itinerario, scoprire i quartieri da visitare e farvi consigliare

Per scoprire posti nuovi, pianificare il viaggio, controllare che l'hotel sia nel quartiere giusto: Google Maps vanta (almeno) 8 utilizzi utilissimi che (forse) non conoscete.

Eccoli:

1. Visitare virtualmente luoghi di villeggiatura e quartiere dell'hotel prima di prenotare: con Google Maps (meglio se da desktop) si riesce ad avere una chiara percezione dell'ambiente prima di prenotare, scongiurando così spiacevoli ed evitabili errori di valutazione.

2. Calcolare le distanze: non solo se il viaggio è on the road, ma anche per verificare che l'hotel o la casa in affitto siano effettivamente alla distanza dichiarata dai propri punti di interesse.

3. Indecisi su dove andare in vacanza? Con lo strumento pianificazione di gruppo si possono aggiungere a una lista le località preferite e far votare amici e parenti.

(Continua sotto la foto)

4. La tabella di marcia: non solo prima di partire ma anche una volta in loco. Aggiungete luoghi che volete visitare, punti di interesse e località tra i Preferiti (contrassegnati con un cuoricino rosso), Da visitare (bandierina verde) o Luoghi speciali (stella gialla). Il risultato sarà una mappa di viaggio aggiornata e aggiornabile in tempo reale per avere il percorso sott'occhio. Per aggiungerli si clicca su Salva e si sceglie la categoria, per ritrovarli basta selezionare il menu in alto a sinistra e scegliere I tuoi luoghi.

5. Scaricare le mappe off-line: non serve la connessione per vedere la strada se quando si è a un wi-fi si scaricano le mappe che ci serviranno. Scaricate una regione della mappa e accedetevi off-line per continuare a cercare luoghi e ottenere indicazioni su come raggiungerli. Le si trova dal menù in alto a sinistra alla voce Mappe off-line e selezionando l'area di interesse.

6. Scoprire cosa c'è nei dintorni: per scoprire dove si trovano ristoranti, benzinai, bar, hotel, supermercati e quant'altro vi possa servire trovare aprite la scheda Esplora i dintorni e li vedrete visualizzati divisi per tipologia e con tutte le informazioni che potrebbero servire.

7. Trovare il gate in aeroporto: soprattutto in caso dobbiate fare uno scalo veloce, ma in generale per non perdere tempo a trovare il gate giusto, inserite il terminal nella ricerca e fatevici accompagnare da Google. Basta mettere aeroporto e terminal nella barra di ricerca.

8. Avere consigli di viaggio personalizzati: aprendo la scheda Per te in basso a destra su Google Maps troverete consigli di viaggio personalizzati in base alle prenotazioni anche in base alle previsioni del tempo. State andando a Roma e sta per piovere? No problem, i consigli saranno Musei Vaticani, Cappella Sistina, Villa Borghese. Sole? Preparatevi a un gelato a Fontana di Trevi.