Servono un occhio video-fotografico allenato e un tocco di creatività. Voglia di imparare, un po' di tempo e soprattutto gli strumenti giusti per diventare content creator. Ecco come

Content creator non si nasce… ma con un po’ di impegno, passione e i tool giusti si diventa.

Per qualcuno produrre contenuti digitali è un hobby, un modo per esprimere la propria visione del mondo e raccontare la propria vita di tutti i giorni.

Per altri, invece, è un lavoro. Un vero e proprio mestiere full-time che richiede dedizione, oltre che a una certa abilità e conoscenza nell’uso di app e strumenti hi-tech. Oltre a questo, poi, servono buona capacità critica e una certa predisposizione per lo storytelling: osservare il mondo per quello che è e poi raccontarlo con immagini, video e suoni, cercando di restituire a chi guarda un messaggio efficace, chiaro e distintivo non è certo una cosa semplice!

Nel pieno rispetto, quindi, di una professione a tutti gli effetti, vogliamo provare a entrare nello sconfinato universo della creazione di contenuti digitali. Per fornire ai neofiti alcune info base di grafica e di editing e suggerire loro le migliori app per cominciare. E insieme, dare (forse) ai pro qualche strumento in più per fare ancora meglio e distinguersi.

Start&Go! Ma prima di cominciare a creare contenuti foto e video da condividere sui social serve un alleato: la tecnologia, l’unico trick imprescindibile che insieme a creatività e occhio video-fotografico è in grado di supportare il lavoro di content creating.

Apple ha recentemente lanciato tutte le novità di primavera. Tra queste, lo strumento più adatto (oggi) per produrre contenuti creativi on the go è l’ultimo iPad Air 5.

Oltre ad essere leggerissimo, colorato e ultra-veloce, le sue nuove features portano il tablet a un livello creativo professionale. Il nuovo iPad Air 5 si potenzia grazie al chip Apple M1 (lo stesso presente sul potente iPad Pro). È anche più efficiente grazie a una CPU a 8 core che garantisce prestazioni fino al 60 per cento più scattanti rispetto al modello precedente. Anche la telecamera frontale da 12 megapixel riserva belle sorprese: il suo ultra-grandangolo e la funzione di inquadratura automatica permettono di rimanere sempre al centro dell’immagine anche quando ci si sposta all’interno di una stanza per un'esperienza di videoconferenza più naturale. Inoltre, l’iPad Air 5 ha una porta USB-C con velocità di trasferimento fino a due volte più veloce e 5G ultraveloce sui modelli Cellular. Infine, è irresistibile nei colori grigio siderale, galassia, rosa, viola e nel nuovo colore blu!

Trovato l’alleato giusto, serve individuare nello sconfinato universo di app per smartphone e tablet quelle che possono supportare i creativi nel lavoro di scatto e ripresa, montaggio, editing, color correction... tutto in maniera agile e veloce, anche quando non c’è il tempo e il modo di sedersi davanti ad un potente computer per elaborare i contenuti.

Abbiamo scelto cinque app che sfruttano tutta la potenza di iPad Air 5 e la compatibilità massima con Apple Pencil (seconda generazione), grazie alla quale scrivere sul tablet è ancora più semplice e naturale, proprio come usare carta e penna!

Sketch Up è l'app di modellazione 3D per creare tutto ciò che si può immaginare. La procedura per inserire testo in SketchUp è molto semplice, la prima cosa da fare è aprire il modello al quale si vuole applicare la scritta (o le scritte) e cercare tra i pulsanti del menu il tasto Testo 3D, raffigurato da una “A” in tre dimensioni.

Penbook è uno strumento di disegno e scrittura all-in-one. Permette di costruirsi un proprio “astuccio” perfetto, attingendo da più di trecento tipi diversi di cancelleria dinamica. Con tanti strumenti di “inchiostrazione” digitale a disposizione è possibile dare forma alle proprie idee, note, progetti. A semplificare le cose viene in aiuto la funzione Scribble, “Scrivi a mano”, di Apple Pencil, che consente di inserire a mano, nelle Note, il testo desiderato senza aprire o utilizzare la tastiera su schermo.

Procreate è un'applicazione per chi ama disegnare o dipingere su iPad. Con più di 25 opzioni di definizione per ogni pennello, più di 50 forme nella libreria, 16 layers, supporto per PSD, PNG e JPEG, è uno strumento utile sia per divertirsi sia per lavorare.

Capture One è un'app per fotografi che consente di utilizzare il proprio dispositivo per visualizzare, ingrandire, taggare in remote immagini ad alta risoluzione durante una sessione fotografica. L'acquisto in-app aggiuntivo (Camera Control) consente di utilizzare su iPhone, iPad o iPod Touch un display virtuale per scattare foto in remoto e controllare i parametri di acquisizione più importanti.