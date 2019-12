Come fare foto all'albero di Natale degne della fatica che abbiamo fatto ad addobbarlo? E delle luminarie delle strade? Ecco 5 trucchi per riuscirci

Quante volte avete cercato di catturare in una fotografia l'atmosfera natalizia fatta di luci intermittenti e LED colorati senza ottenere un risultato soddisfacente?

E vogliamo parlare di tutti quei tentativi di scattarvi un ritratto davanti all'albero di Natale che valesse la pena di essere condiviso sui social?

Saper gestire e sfruttare luci e ombre è uno degli aspetti più importanti quando si tratta di fotografia, a maggior ragione quando le luminarie travolgono alberi, strade e tavole imbandite.

Per potervi dare qualche trucco in più per facilitarvi l'impresa abbiamo seguito un corso di Today at Apple, la collezione di programmi gratuiti in ogni Apple Store nel mondo, con sessioni su fotografia, video, musica, coding, arte e design e molto altro ancora. (Si prenotano online: apple.com/it/today)

iPhone 11 pro in mano (ma vanno bene anche le versioni antecedenti per molte funzioni), ecco cosa abbiamo imparato su come scattare foto alle lucine di Natale.

(Continua sotto la foto)

1. Modificate la luminosità (e la messa a fuoco)

Sembra scontato, ma non tutti perdono quei due secondi necessari a modificare l'esposizione prima di scattare una foto. E invece è quanto più che fondamentale quando si tratta di scattare immagini in cui c'è forte differenza tra le zone illuminate (dove ci sono le luminarie) e quelle in ombra (tutto il resto, soprattutto se si scatta di sera).

La fotocamera mette automaticamente a fuoco l'immagine e regola l'esposizione in base al soggetto che viene inquadrato, e in questo modo si parte da una foto dalla luminosità perfetta. Imparare a gestire manualmente la luce con iPhone è però molto semplice ed è quello che fa la differenza tra scattare e creare.

Dopo l’apertura dell'app Fotocamera, è sufficiente inquadrare il soggetto che si vuole fotografare e fare tap sullo schermo. Comparirà un quadrato dal profilo giallo, con un’icona a forma di sole.

Questo è il punto in cui si concentra la messa a fuoco. Basta far scorrere l’icona del sole verso l’alto o verso il basso per aumentare o diminuire manualmente il livello di luminosità dello scatto.

Per capire quale sia il soggetto migliore su cui ottimizzare l'esposizione fate tap sulle diverse fonti di luce o nelle zone intermedie, vedrete la foto cambiare in modo sostanziale e potrete intuire quale preferite come risultato.

Per mantenere costante la messa a fuoco e l’esposizione sulla lente è possibile anche impostare il Blocco AE/AF, tenendo premuto sullo schermo dell’iPhone nel punto esatto che si vuole mettere a fuoco fino alla comparsa della scritta “Blocco AE/AF”



Senza HDR

Con HDR attivo

/ 2 ADVERTISEMENT ...

2. Usate l'HDR (solo quando serve)

La tecnologia HDR è quella che permette allo smartphone di scattare più fotografie contemporaneamente con diverse esposizioni e di sommarle (tutto in un istante, senza che noi si debba fare niente) per avere, in una sola immagine, le parti migliori di tre foto scattate in rapida sequenza con livelli di esposizione diversi (una con esposizione normale, una sovraesposta e una sottoesposta).

Il risultato è un'unica foto con dettagli ultra definiti, colori e illuminazione perfetti in tutti i punti dell'immagine, anche quando si scatta controluce o con forti contrasti.

Oggi, con i nuovi iPhone, lo Smart HDR di nuova generazione, grazie all’apprendimento automatico, somma invece che tre foto fino a 10 immagini e in più riconosce le persone e le elabora in modo diverso dal resto, così che i volti abbiano punti di luce, ombre d’effetto e tonalità della pelle naturali.

Attivatelo (in Impostazioni, Fotocamera) o direttamente sullo schermo quando la fotocamera è in funzione cliccando sul simbolo HDR per mantenere in luce anche le zone in ombra che state fotografando, disattivatelo (nello stesso modo) quando volete enfatizzare luci e ombre.

Con la Night Mode attiva

Senza Modalità Notturna

/ 2 ADVERTISEMENT ...

3. La Modalità Notturna

Una delle novità più importanti per il comparto fotografico di iPhone 11 e iPhone 11 Pro è la Modalità Notte, una funzione che garantisce ottime performance anche in condizioni di scarsa luminosità.

In condizioni di luce scarsa la Modalità Notte si attiva automaticamente; in alto a sinistra compare un’icona gialla con indicazione del numero dei secondi necessari per realizzare uno scatto adeguato.

Cliccando su quell'icona, sotto compare un cursore che permette di disattivarla o di aumentare il numero di secondi, ovvero l'apertura dell'otturatore.

Sfruttatela se volete raccogliere più luce possibile, disattivatela se voi, o il soggetto fotografato, siete in movimento, perché fino al completamento dell'acquisizione è necessario tenere lo smartphone immobile.

4. Come ottenere effetti speciali con l'esposizione lunga

Se vi siete chiesti quali potessero essere degli utilizzi divertenti delle fotografie Live, questo è uno di sicuro.

Attivate la funzione Live direttamente dalla Fotocamera. È l’icona posizionata in alto a destra, fatta da un paio di cerchi intorno a un puntino.

A quel punto scattando la foto registrerete in realtà una sorta di mini video dei secondi intorno allo scatto.

Aprite l'immagine dalla galleria immagini e fate Swipe Up (trascinare in alto la foto) e scegliete tra vari effetti: Loop, Rimbalzo o Esposizione Lunga.

Loop trasforma una Live Photo in un loop video. Rimbalzo riproduce la scena della Live Photo come si è svolta realmente e poi al contrario.

Esposizione lunga cattura il tempo e i movimenti, e crea un effetto che prima era possibile solo con una fotocamera DSLR.

I fuochi d'artificio si trasformano in scie luminose che attraversano il cielo, i fari di una macchina che passa linee colorate, le persone che si muovono attorno ad un soggetto diventano scie di luce e colore.

Fate caso solo a un dettaglio: prima di scattare mettete a fuoco (come dicevamo nel punto 1) il soggetto che volete mantenere intatto nell'immagine finale.

5. La foto insieme davanti all'albero

Due funzioni da tenere a mente: la prima è che la fotocamera frontale di iPhone 11 Pro quando si tiene il telefono in verticale scatta a 7 megapixel e con lunghezza focale standard. Mentre se iPhone viene messo in orizzontale scatterà a 12 megapixel e con ridotto passo focale, quindi con una inquadratura più ampia, ottimo per mettere più persone o più panorama nello scatto.

È comunque possibile, sia in verticale che in orizzontale, modificare la focale aumentarla o ridurla, toccando le due frecce convergenti.

La seconda è che si può fare una foto insieme sfruttando il Timer: posizionate il dispositivo su una superficie solida, inquadrate, quindi toccate il pulsante del timer e scegliete un conto alla rovescia della durata di 3 o 10 secondi, toccate il pulsante dell'otturatore, correte a mettervi in posa e sorridete.

© foto di apertura by Alysa Bajenaru e Jad Limcaco on Unsplash