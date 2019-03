Per una bella dose di like a selfie, ritratti e immagini sui social, ecco una selezione delle migliori App per modificare foto e viso dallo smartphone

Postare senza filtro is the new uscire senza trucco.

C'è a chi piace, ma un po' di fotoritocco ben fatto è fondamentale per un risultato impeccabile come vuole ormai la cura dei social.

Per renderlo tale, abbiamo selezionato le 10 migliori app di fotoritocco, semplici ed efficaci per trasformare ogni immagine nella sua versione migliore.

Ecco la top ten di applicazioni di photo editing, da tenere sempre a portata di smartphone per modificare foto e visi.

Facetune

Facetune è un’app di ritocco che permette di dare alle proprie foto e ai selfie quell’allure da rivista patinata.

Dalla rimozione di occhiaie, borse, rughe e imperfezioni epidermiche varie all’effetto sbiancante per i denti, i tanti tool semiprofessionali di Facetune lo rendono uno strumento top, ottimo per trasformare sorrisi e visi in una versione super glam da celeb.

L’app vanta anche una foltissima community di fedelissimi che si scambiano selfie e ritratti, in stile social network.

Disponibile gratis per Android e iOS.

Perfect365 - trucco per il volto

Perfect365 è il beauty case virtuale che garantisce un trucco professionale alle proprie foto.

Con decine di modelli di make-up predefiniti ispirati alle celebrità, trucchi di tendenza e tanti strumenti smart per personalizzare occhi, labbra, incarnato e via dicendo, Perfect365 trasforma i ritratti in veri e propri omaggi alla bellezza.

E rende chi la usa un make-up artist da chapeau!

Disponibile gratis per Android e iOS.

LightX

LightX è un editor fotografico facilissimo da usare, con un’interfaccia molto intuitiva che permette di rimuovere lo sfondo da un’immagine, modificare visi e corpi, correggere la colorazione e applicare svariati effetti, dalla sfocatura al cartoon style.

Il tutto con un solo tocco dello schermo, per rendere immediato l’editing ed essere pronti a postare subito su Instagram una foto a prova di Photoshop!

Si può scegliere tra una vasta gamma di filtri migliorativi gratuiti e adesivi divertenti per personalizzare in maniera funny i propri scatti.

Disponibile gratis per Android.

Afterlight

Afterlight è l’app che edita le foto rendendole molto più accattivanti.

Con 59 filtri disponibili e 77 cornici, questa applicazione permette un’elevata personalizzazione delle immagini.

Si possono aggiungere effetti luminosi molto naturali, creati appositamente con la pellicola 35mm e la pellicola istantanea per restituire l’effetto realistico.

Lo strumento di ritaglio è facilissimo e dispone di 15 preset diversi. Rotazione, strumenti flipping verticali e orizzontali, raddrizzamento sono solo alcuni dei tanti tool.

Afterlight è l’ideale sia per ritratti sia per selfie sia per foto di paesaggi naturali e cittadini.

Disponibile gratis per Android e iOS.

Snapseed

Snapseed è un altro must have da tenere sempre a portata di smartphone prima di postare sui social network un’immagine.

Con 29 strumenti e filtri migliorativi tra cui Correzione, Pennello, Struttura, Prospettiva, ha tutti i tool necessari per correggere ogni imperfezione.

Regola l’esposizione e i colori dando un risultato naturale grazie a controller molto precisi; corregge le linee storte e perfeziona la geometria di orizzonti ed edifici; rimuove i photo bombing dalle foto, facendo sparire come per maglia l’intruso e il passante che rovina lo scatto della vita.

Con Snapseed si possono aggiungere vignette, testi e anche una speciale iridescenza che rende glamour le foto.

La sfocatura dell’obiettivo aggiunge un elegante effetto Bokeh che attenua e sfuma lo sfondo, migliorando notevolmente i fotoritratti.

Disponibile gratis per Android e iOS.

Slow Shutter Long Exposure Camera

Slow Shutter Long Exposure Camera è l’applicazione per rendere tangibile a livello visivo la velocità dei movimenti.

In perfetto mood futuristico à la Balla e Boccioni, questa app rende visibile il movimento di tutto ciò che è mobile di fronte alla camera, immortalandolo in un unico scatto con il tipico effetto a scia da wow assicurato.

Disponibile gratis per Android e iOS.

Insta bokeh

Insta bokeh è l'ideale per chi vuole effetti romantici, boho, vintage e spettacolari per i propri scatti da postare.

Dal cielo rosato alla notte stellata, dispone di tantissimi sfondi che come fil rouge hanno il romanticismo allo stato puro.

Anche le lucine a mo’ di stelle filanti e le lanterne da shabby chic party renderanno qualsiasi foto adorabile.

Disponibile gratis per Android e iOS.

Testo sulla foto

Testo sulla foto è un'app che consente di aggiungere testo alla foto rapidamente, inserendo citazioni, stati d’animo, esclamazioni e tutto ciò che passa per la testa nel momento dello scatto e del successivo posting su Facebok, Twitter, Instagram & Co.

Un toolkit di modifica del testo davvero smart permette di selezionare facilmente il font preferito (tra oltre 100 disponibili) e una libreria assortita di cit. famose darà la giusta ispirazione in caso di blocco dello scrittore.

Disponibile gratis per Android.

PicFrame

PicFrame è l’app che crea collage e mix accattivanti di più scatti assieme.

Con una gamma di 36 cornici personalizzabili e tanti effetti da aggiungere in contemporanea su tutte le foto da inserire nel collage, PicFrame è il mai più senza di chi allo scatto singolo preferisce invece i patchwork fotografici.

Disponibile gratis per Android e iOS.

Spectre Camera

Spectre Camera è l’applicazione appena inaugurata che riesce a rimuovere dalle foto turisti, passanti, intrusi e macchine con un semplice tocco.

Si serve di intelligenza artificiale per aiutare gli user a creare immagini spettacolari con lunga esposizione, permettendo così la rimozione efficace di qualsiasi dettaglio indesiderato.

Disponibile gratis per iOS.