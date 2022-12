iPhone, Google o Android, l'offerta è ampia (e la qualità sempre più alta): ecco come scegliere che cellulare comprare (o regalare)

Non è facile decidere che cellulare comprare ultimamente: l'offerta è ampia e il livello di prestazioni raggiunto molto alto ovunque ci si giri.

Quando si parla dei top di gamma delle principali marche, infatti, le prestazioni hanno raggiunto tali livelli di perfezione che a una prima occhiata risulta difficile anche solo identificarne le differenze, figuriamoci eleggerne un migliore.

Fotocamere stellari, intelligenza artificiale in grado di fare pressoché tutto, qualità audio e video professionali: meglio investire sulla quantità di megapixel o sull'accuratezza dell'intelligenza artificiale che ne ottimizza il risultato?

A seconda delle esigenze di ognuno (che possono essere le foto, i video, la durata della batteria o le dimensioni dello smartphone), ogni cellulare ha un aspetto che lo rende migliore degli altri.

Per venirvi incontro, abbiamo fatto il punto sulle principali caratteristiche dei cellulari più nuovi e desiderabili del Natale 2022 - prezzo compreso.

iPhone 14 e iPhone 14 Pro, per chi ha in testa solo la mela

Iniziamo dagli iPhone perché sono sempre la novità più attesa quando si parla di smartphone, e iniziamo con quella che è la novità principale dell'edizione 14 (presente solo nella versione Pro): la trasformazione del notch (l'area nera dello schermo dove si trova la fotocamera anteriore, ndr) in Dynamic Island, un'area nera più o meno della stessa misura che però prende vita cambiando forma e dimensione per interagire come fosse la bocca dello smartphone.

Musica, notifiche (anche di app terze), riconoscimento facciale, timer e indicazioni stradali: quello che rimane attivo nella Dynamic Island può essere richiamato con tap & hold per visualizzare più informazioni e azioni, o usato per essere rediretti alla app con un semplice tap.

Il display in generale è protagonista di molti cambiamenti - per la prima volta infatti con iPhone 14 Pro diventa always on (senza gravare sulla batteria) e si arricchisce di pressoché infinite possibilità estetiche anche grazie a iOS 16, che permette di personalizzare lo schermo in migliaia di modi.

Tra le principali novità poi una fotocamera da 48MP, il Crash Detection, che si accorge se si ha un incidente e si offre di chiamare i soccorsi e la funzione Emergency SOS via satellite.

Due dimensioni (iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max da 6.1 e 6.7 pollici), quattro colori (nero, argento, oro e il nuovissimo Deep Purple - nella foto qui sopra).

Prezzo: a partire da 1339 euro

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Cinque colori (mezzanotte, blu, galassia, viola e rosso, li vedete nella foto in alto) e due dimensioni (6.1 e 6.7 pollici) anche per iPhone 14 e iPhone 14 Plus che vantano una nuova fotocamera frontale con Autofocus per selfie senza eguali, batteria potenziata, action mode per registrare video in movimento e l'emergency SOS via satellite.

Prezzo: da 1029 euro

Galaxy X Flip4, per chi non vuole limiti di nessun genere

C'è bisogno di dire perché ci piace (e piacerà a tutti) il pieghevole di Samsung?

Galaxy Z Flip4 sfrutta il suo desiderabilissimo design a conchiglia per offrire nuove modalità di utilizzo che nessun altro smartphone può vantare: grazie alla FlexCam versatile, infatti, per girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani, è sufficiente piegare parzialmente Z Flip4.

Ma le potenzialità che offre per esprimersi senza limiti iniziano ben prima, grazie alle nuove modalità di personalizzazione del dispositivo: oltre ai 4 colori (Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue) a finitura sfumata del vetro che crea un morbido contrasto con la brillantezza lucida della cornice in metallo, scegliendo la Bespoke Edition si può scegliere il mix cromatico che si preferisce, colorando una parte o l'altra della conchiglia.

Si usa chiuso, si usa aperto, e ha un impeccabile display da 6,7 pollici con Vetro ultrasottile che assicura oltre 200.000 aperture e chiusure.

Prezzo: a partire da 1149 euro

Pixel 7 Pro, per foto che non hanno paragoni

Per gli amanti del mondo Android, il nuovo Google Pixel 7 Pro è un piccolo capolavoro.

Resistente e dal design elegante, vanta una fotocamera dalla resa professionale con cinque funzioni (zoom ad alta definizione, macro-focus, inquadratura guidata, video HDR a 10 bit e Foto Nitida) che permettono scatti perfetti senza limiti: dai paesaggi ai fiocchi di neve, non vi fermerà niente, grazie al potente sistema a tripla fotocamera che aggiunge intensità e dettagli alle foto e ai video.

Grazie allo Zoom ad alta definizione da 30x (un'esclusiva Pixel 7 Pro), per esempio, si possono realizzare foto di alta qualità anche a distanza, mentre la funzione Macro darà una resa straordinaria anche ai soggetti più piccoli: provateci con gocce di pioggia, petali di rosa o un filo d'erba e ne rimarrete stupiti.

E per video dall'effetto cinematografico, grazie alla sfocatura cinematografica aggiungerete pathos mantenendo il soggetto a fuoco e sfocando lo sfondo.

Il tutto senza preoccupazioni, perché la batteria dura fino a 72 ore.

È disponibile in tre colorazioni: Bianco ghiaccio, Nero ossidiana e il nuovo Verde cedro.

Prezzo: a partire da 899€

Motorola Edge 30 Ultra e Neo, per gamer più accaniti

Motorola Edge 30 Ultra non solo offre prestazioni fotografiche innovative, ma anche prestazioni che consentono esperienze di gaming di livello incredibilmente alto, grazie alle funzionalità di Snapdragon Elite Gaming.

Durante il gameplay, infatti, il dispositivo riduce la latenza del tocco con un touch rate di 360Hz3, riceve aggiornamenti di grafica e prestazioni in tempo reale e, grazie al supporto per il display a 144Hz4, consente di immergersi nei giochi come mai prima d’ora.

Per i gamer più accaniti, la combinazione di un display ‘endless edge’ con un audio stereo Dolby Atmos potente e con la connettività wireless WiFi 6E consente al cloud gaming di raggiungere nuovi livelli, sia a casa che in viaggio.

Il gameplay può essere indimenticabile, con oltre 100 giochi di alta qualità direttamente sul telefono grazie a Xbox Game Pass, con nuovi titoli che vengono aggiunti continuamente.

E grazie alla ricarica TurboPower da 125W più veloce di sempre la batteria non sarà più un pensiero perché è possibile ottenere energia per tutta la giornata in soli 7 minuti.

In più, il dispositivo è dotato di ricarica wireless fino a 50W, per ricaricare senza l’intralcio del cavo o addirittura regalare un po’ di batteria a un amico con la condivisione dell’energia wireless da 10W.

Altra chicca: motorola edge 30 ultra è dotato anche di luci sui bordi, che, appositamente progettati su questo dispositivo, si illuminano in modi diversi per segnalare una notifica, una telefonata in arrivo o una sveglia programmata.

Prezzo: 999,90 euro

Motorola 30 edge neo, nato dalla partnership con Pantone

Per chi vuole essere al passo con le ultime tendenze della moda poi, Motorola Edge 30 neo, nato dalla partnership tra Motorola e Pantone, ha davvero un look spettacolare.

Sia che si scelga la colorazione Very Peri, Aqua Foam, Black Onyx o Ice Palace, ogni dispositivo presenta un logo Pantone sul retro e la possibilità di personalizzare il tema interno integrando il colore nell’interfaccia utente.

Prezzo: 429,90 euro

Oppo Reno8 Pro, per chi vive (anche) di notte

OPPO Reno8 Pro è il trucco nel cilindro di chi vive la notte (e vuole immortalarla) e supera tutte le aspettative, consentendo di realizzare contenuti luminosi e ricchi di dettagli anche nelle zone d’ombra.

Alba? Tramonto? Niente potrà più fermare la vostra creatività, e potrete dire addio alle deludenti riprese notturne: l'algoritmo Turbo RAW, leader del settore, riconosce e rimuove automatiçamente il rumore durante le riprese notturne, trasformando le immagini catturate in condizioni di scarsa illuminazione in straordinari capolavori.

E grazie al processore di immagine Marisilicon X, i video notturni in alta definizione catturano perfettamente sia l'immagine della persona inquadrata che il panorama, anche in controluce.

Prezzo: 799 euro

Asus Zenfone 9, per chi vuole uno smartphone compatto

Ultra compatto. Ultra veloce.

Non a tutti interessa avere uno schermo su cui guardare un film o giocare ai videogame e per queste persone, quelle che rimpiangono i tempi in cui i cellulari cercavano di essere sempre più piccoli, Zenfone 9, che con i suoi 5,9 pollici sta perfettamente in una mano, può davvero essere il regalo perfetto.

Anche perché quando parliamo di una mano, intendiamo davvero che lo si può usare (quasi solo) con una mano sola: sul lato di Zenfone 9 infatti ci sono il pulsante di accensione laterale con sensore di impronte digitali per uno sblocco senza problemi e quello multifunzione ZenTouch, che permette di effettuare uno swipe o fare doppio clic per eseguire diverse azioni più rapidamente, tra cui: attivare la digitazione vocale, aprire le notifiche, aggiornare una pagina Web, spostarsi nella parte superiore/inferiore di una pagina e utilizzare i comandi multimediali.

E per non perdere la presa, il nuovo materiale testurizzato della scocca assicura una migliore tenuta antiscivolo.

Completano l'offerta la batteria a lunga durata da 4300 mAh e fotocamera principale da 50 MP.

È disponibile in quattro colorazioni: Moonlight White, Sunset Red, Starry Blue e Midnight Black.

Prezzo: 799 euro