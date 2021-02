Per tenersi in forma e sapere quanti passi abbiamo fatto, ma anche per monitorare il sonno o avere un aiuto in caso di emergenza: ecco come usare App Salute

Non tutti sanno che App Salute è molto più di un cuoricino a fondo bianco sullo schermo dell'iPhone.

Con qualche accorgimento e una manciata di passaggi infatti può diventare un valido aiuto per moltissime cose, tra cui (in ordine sparso) tenersi in forma, dormire meglio, monitorare il proprio stato di salute e rendere accessibili i propri numeri di telefono di riferimento da chiamare in caso di emergenza sul proprio cellulare anche se si ha lo smartphone bloccato.

E, sempre in caso di emergenza, si può anche permettere al proprio iPhone di inviare loro la tua posizione in caso di pericolo.

Ma iniziamo dal principio.

7 cose che (forse) non sapete di poter fare con App Salute

1. Personalizzare il Riepilogo di App Salute

La prima cosa da fare per rendere App Salute su misura è quella di personalizzare la pagina di riepilogo scegliendo quali sono i dati che ci interessa monitorare e visualizzare velocemente.

Volete vedere quanti passi fate? Quanti piani salite? Quante calorie consumate o ingerite? O magari tenere sotto controllo la salute del proprio cuore o i minuti che dedichiamo all'allenamento (o alla mindfulness).

O, ancora, vi piacerebbe segnare i parametri legati al ciclo mestruale e alla fertilità e ritrovarli tutti in un unico posto ordinati?

Si fa aprendo la pagina principale (Riepilogo o Summary) e cliccando su Modifica in alto a destra. Flaggate tutte le stelline che vi interessano.

2. Rendere accessibili i propri dati di emergenza anche con il cellulare bloccato

In caso di emergenza, alcune informazioni potrebbero rivelarsi fondamentali.

Ecco perché è importantissimo rendere accessibili i propri dati sanitari anche con iPhone bloccato, in modo che siano sempre accessibili a chi dovesse averne bisogno.

I dati in questione riguardano età, altezza, peso, gruppo sanguigno, condizioni mediche preesistenti, allergie a medicinali, farmaci di cui facciamo uso.

Si impostano andando in Impostazioni, Salute, Cartella clinica, Modifica.

Ricordatevi di flaggare la voce Mostra quando bloccato.

In questo modo chi dovesse averne bisogno potrà visualizzare i vostri dati cliccando su Emergenza e Cartella clinica anche con lo smartphone bloccato da password.

3. Dare la possibilità di contattare i vostri numeri di emergenza anche con cellulare bloccato vi permetterà (anche) di essere rintracciati se doveste dimenticare o perdere l'iPhone

Dare la possibilità a chi abbia in mano il nostro cellulare bloccato con password di telefonare ai nostri contatti di emergenza potrebbe rivelarsi estremamente importante (anche solo nel caso in cui dovessimo dimenticarci l'iPhone in un bar e un avventore volesse ritrovarci per restituircelo).

Si impostano andando in Impostazioni, Salute, Cartella clinica, Modifica.

Ricordatevi di flaggare la voce Mostra quando bloccato.

In questo modo chi dovesse averne bisogno potrà visualizzare i vostri contatti di emergenza cliccando su Emergenza e Cartella clinica anche con lo smartphone bloccato da password e chiamarli direttamente dal vostro telefono.

4. Inviare la propria posizione (a chi decidiamo noi precedentemente) in caso di SOS

I contatti di emergenza aggiunti al punto precedente saranno gli stessi a ricevere la nostra posizione qualora dovessimo usare la funzione SOS emergenze.

Per attivarlo si va in Impostazioni, SOS emergenze.

Per effettuare una chiamata di emergenza si preme rapidamente 5 volte il tasto laterale o si preme a lungo il tasto laterale insieme a uno dei tasti del volume.

(Si può decidere se sentire un suono e avviare un conto alla rovescia prima della chiamata o meno).

Nel momento in cui parte una chiamata di SOS per chiamare i servizi di soccorso, i contatti di emergenza memorizzati nella cartella clinica con un numero di cellulare riceveranno un messaggio con la posizione in cui ci troviamo.

5. Decidere quali App possono prendere (o leggere) le informazioni da App Salute

Molte app terze parti di salute, fitness e wellness possono essere collegate all’app Salute, permettendoci di vedere tutto in un unico luogo.

Per controllare quali app hanno il permesso di prendere o leggere le informazioni su App Salute basta andare su Impostazioni, Salute, Accesso dati e dispositivi e per ogni app selezionare cosa può fare.

Allo stesso modo, è possibile collegare dispositivi compatibili con l’app Salute, come per esempio bilance smart, fasce per la pressione sanguigna, o termometri.

6. Monitorare ciclo e fertilità

Monitorare il ciclo mestruale può dire molto sul proprio stato di salute complessivo e sui propri giorni fertili.

Si configura il monitoraggio ciclo direttamente da App Salute, fornendo alcune informazioni e aggiungendo di volta in volta tutti i dati che vogliamo memorizzare, come spotting, crampi, voglie particolari, stanchezza.

Dopo qualche mese le informazioni raccolte e le loro tempistiche ci forniranno una panoramica della nostra salute ormonale.

7. Configurare sonno e dormire meglio

L’iPhone, da solo, è in grado di contare i nostri passi, la distanza a piedi e di corsa, la velocità di marcia e molto altro ancora.

Ma può anche monitorare e tracciare un grafico del tempo trascorso a letto in base all'utilizzo dell'iPhone di notte.

Configurando Sonno si potrà migliorare la qualità del proprio riposo e comprenderne l'andamento.

Provate per esempio a impostare gli orari del sonno, la modalità notte (per non essere disturbati dal cellulare, una delle odierne prime fonti dei disturbi a dormire), o a seguire le pratiche di rilassamento suggerite.

Con l'ausilio di dispositivi wearable poi sarà possibile registrare molti parametri quali battito cardiaco e fasi del sonno per sapere quante ore effettivamente dormiamo di quelle passate a letto.