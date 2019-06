App per rimettersi in forma: in vista del costume ma non solo, 8 applicazioni da scaricare per ritrovare il benessere, fisico ed emotivo

Giornate più lunghe, serate più tiepide, piatti freschi e giornate da passare in spiaggia.

L'estate ha sicuramente più vantaggi che svantaggi, ma solo se si va d'accordo con il proprio corpo.

Senza necessariamente voler sottostare a canoni estetici imposti, sentirsi bene e a proprio agio con il proprio aspetto dovrebbe essere una priorità e il modo migliore per farlo è senza dubbio quello di regalarsi un po' di sane endorfine.

Come? Muovendosi di più e imparando a rilassare la mente.

Ecco allora un elenco di 8 applicazioni da scaricare immediatamente che vi faranno tornare in forma (fisica e mentale) in breve tempo.

OurPath per resettare le proprie abitudini alimentari

OurPath è un'applicazione nata negli States che consiste in un programma di tre mesi creato con l'obiettivo di aiutarvi a perdere peso ma sopratuttto eliminare una volta per tutte le cattive abitudini alimentari.

Fa uso della psicologia comportamentale alimentare per guidarvi verso la realizzazione di nuove abitudini più salutari.

L'app ha un costo di 8€ a settimana, e comprende: informazioni e articoli di ogni genere, libro di ricette e assistenza 24x7 da specialisti.

Happy Not Perfect, per raggiungere i propri obiettivi personali

Happy Not Perfect è stata creata da psicoterapisti, neuroscienziati, dottori e istruttori di yoga; che hanno ideato l'app con l'obiettivo di aiutarvi a creare dei rituali personalizzati per la ricerca di relax e prospettive positive.

Facile da usare, l'app propone diversi tools per il raggiungimento dell'obiettivo, tra cui: giochi con figure, colori e disegni, possibilità di creare frasi ispirazionali, ma anche contenuti educativi e tecniche di respirazione.

È gratis.

Movement for Modern Life, per gli amanti dello yoga

Movement for Modern Life è una sorta di Netflix per yoga. L'app infatti offre più di mille video con lezioni di yoga e di meditazione per tutti i gusti (e i livelli di preparazione).

La lunghezza dei video varia da qualche minuto fino a un'ora e mezza, e l'accesso è illimitato; per un totale di 10 euro al mese.

Nel costo è compreso anche un sistema di supporto 24x7 di insegnanti di yoga.





Fitness Fantasy RGP, per divertirsi muovendosi di più

Fitness Fantasy è un’app di training ma per amanti del fantasy.

Si tratta semplicemente di un contapassi ma ha l'obiettivo di trasformare un noioso allenamento in un’avventura formato videogame: più attività si fa più gli eroi dell'applicazione raccoglieranno energia e saranno forti.

L'applicazione è gratuita, ma è previsto anche un servizio premium per equipaggiare al meglio gli eroi.

Gym For Less, per non avere più scuse

Gym For Less è un'applicazione che mette insieme centinaia di palestre diverse, con i relativi corsi, tutte a disposizione dell'utente.

È come se fosse una sorta di abbonamento alle palestre di tutta Italia. Selezioni la città in cui ti trovi, il quartiere, che genere di attivià vuoi fare e quando, et voilà, non avrai più scuse per non allenarti.

Ci sono tre diverse membership: l'offerta base costa 49€ al mese, 79€ la Premium e infine 119€ al mese la Club Gold, con accesso a oltre 1200 palestre.

Centr, per un programma personalizzato

Centr è un'applicazione che propone programmi personalizzati di fitness e alimentazione.

Un team internazionale di personal trainers, cuochi ed esperti del benessere sono a vostra disposizione per diversi workout e diete.

Una volta iscritti, si procede alla risposta di alcune domande, per personalizzare al meglio esercizi e alimentazione.

Il costo è di 15€ al mese.

Un altro motivo per scaricare l'app? L'ha creata Chris Hemsworth.

Silatha, per imparare a meditare

Silatha è un'app di meditazione che offre un percorso di benessere mentale dalla durata di 21 giorni - il tempo necessario per creare nuove abitudini.

Che sia la pazienza, o la pace interiore, o il coraggio, o l'autostima, questa applicazione vi aiuterà trovare il vostro obiettivo interiore e a raggiungerlo.

Il costo è di 8€ al mese.

P. Volve, per aspiranti Angeli di Victoria's Secret

P.Volve è l'applicazione creata dal personal trainer degli angeli di Victoria's Secret, Stephen Pasterino, che condivide video dei suoi allenamenti - tutti fattibili anche a casa o all'aperto.

Il suo metodo è quello di usare due attrezzi: un pallone da workout e un'elastico a resistenza da palestra. Ogni allenamento poi consiste in piccoli e lenti movimenti che attiveranno ogni muscolo del vostro corpo per tonificare al meglio.

Costa 25€ al mese (più eventualmente il costo degli attrezzi).