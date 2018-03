Per liberare il portafoglio dalle tessere, condividere le vecchie foto, scansionare i documenti o rifocillare gli occhi di gattini: 13 App da scaricare

Le App ci hanno cambiato la vita, spesso semplificandola o migliorandola. Ormai esiste un'applicazione per qualsiasi cosa, dalla più complicata alla più semplice, dalla più seria alla più divertente.

Proprio per questo, però, è sempre più difficile scegliere e tenere d'occhio quelle che meritano di essere scaricate e utilizzate.

I nostri smartphone non hanno memoria da perdere.

Ecco perché abbiamo pensato di aiutarvi a districarvi nel mare magnum esistente, suggerendovene 13, alcune senz'altro utili, altre forse un po' meno ma che vi strapperanno un sorriso, tra novità e classici che non possono davvero mancare dal vostro smartphone.

Non vi resta che attaccarvi a un wifi.

(Continua sotto la foto)

Stocard, per svuotare il portafoglio dalle tessere

Pensate la comodità di lasciare a casa tutte le tessere fedeltà collezionate nel corso degli anni di ogni negozio abbiate frequentato e di averle comunque a disposizione in ogni momento a portata di smartphone.

Ora è possibile, grazie a quest'app. Basterà inserire il codice identificativo della tessera attraverso una semplice foto e il gioco è fatto.

Addio portafogli esplosivo.

Flipboard, per tenersi aggiornati a colpo d'occhio

Questa app seleziona le notizie più importanti, identificate a seconda dei vostri interessi, e le raggruppa come se aveste davanti un unico magazine personalizzato.

In questo modo non dovrete navigare tra un sito e l'altro alla ricerca degli articoli che possono piacervi di più, ma avrete tutto sott'occhio.

Girlfriends Manager, per gestire i flirt

Nasce per gli uomini, ma niente vieta di usarla al femminile.

Un'App in cui segnarsi nomi, passioni, argomenti, date importanti e ricorrenze di più persone che si vogliono in qualche modo far sentire importanti.

Ognuno può interpretare la cosa come meglio crede.

Splid, l'alternativa alla cassa comune

Addio debiti e calcoli. Con quest'app potrete tenere sempre aggiornata la lista delle spese da ripartire tra coinquilini o risolvere il problema di chi deve quanto a chi durante i viaggi con gli amici.

Ci pensa Splid a fare tutto. Basta inserire i nomi delle persone coinvolte e le somme che ognuno spende di volta in volta e l'applicazione vi suggerirà come gestire i rimborsi o a chi toccherà pagare il prossimo conto.

Fotoscan, per digitalizzare le vecchie foto

Ormai nessuno sviluppa più le foto e le raccoglie in album o diari. C'è Instagram per quello e ci sono i vari cloud per essere sicuri di non perdere i nostri ricordi.

Ma cosa ne è di quelle che ancora custodiamo gelosamente nei cassetti, che ci ritraggono da bambini o quelle in cui la nonna è ancora bella, giovane e sorridente?

Google ha pensato anche a loro, con questa app che permette di scansionarle in maniera ottimale, come se fossero scattate oggi, e di conservarle in versione digitale.

Basta aprire la App e scattare più foto della stessa fotografia seguendo le istruzioni sullo schermo: il risultato sarà senza fastidiosi riflessi e pronto per essere salvato nella galleria del proprio cellulare o condiviso.

Pocket, per salvarsi contenuti da "leggere più tardi"

Poniamo il caso che vi troviate in aereo e abbiate finito il vostro libro o che siate nella sala d'attesa bunker del vostro dentista le cui riviste risalgano nella migliore delle ipotesi all'estate scorsa.

In questi momenti agognereste per qualcosa di interessante da leggere, ma l'assenza di connessione non vi permette di soddisfare il vostro appetito culturale.

Quest'app vi dà la soluzione offrendovi la possibilità di salvare link di articoli che vi interessano e di leggerli anche offline.

Così potrete raccogliere qualcosa da leggere in situazioni di emergenza come quelle sopra.

Treatwell, per trovare un buon parrucchiere ovunque vi troviate

Se anche voi vi ricordate di dover prenotare parrucchiere e manicure sempre, inesorabilmente, quando ormai è troppo tardi per chiamare, questa è l'app che fa per voi.

Con Treatwell potrete prenotare appuntamenti in saloni di bellezza e spa senza neanche alzare la cornetta.

Non solo: grazie al sistema di recensioni, potrete trovare il professionista del beauty migliore e più vicino a voi anche quando vi trovate in una città sconosciuta e avete bisogno di un qualsiasi servizio, ma non volete affidarvi al primo che capita.

SnapCat, per veri estimatori

Tre semplici parole: Snapchat. Per. Gatti.

Wher, per non mettersi in pericolo

Sono sempre di più le ragazze che viaggiano da sole, per piacere o lavoro, e quindi si ritrovano in luoghi che non conoscono.

A loro e a tutte le donne che vogliono sentirsi libere di poter passeggiare e girovagare per le strade di città più o meno sconosciute in sicurezza è dedicata quest'app.

Qui troverete le vie migliori, quelle più sicure in quanto più illuminate o frequentate e quindi meno pericolose, sulla base anche di recensioni degli utenti.

Goodreads, per trovare nuovi libri da leggere

Un club del libro in formato digitale a portata di smartphone. È questa in sintesi la funzione di quest'app che raccoglie i giudizi degli utenti a proposito dei vari libri, suggerendo quali sono quelli che meritano e quelli che invece è meglio evitare.

Si può fare la ricerca per autore oppure, come su Spotify per la musica, seguire utenti che hanno gusti simili ai nostri per prendere spunto, oppure accettare o lanciare sfide di lettura.

Un modo anche per farsi nuovi amici sulla base di un interesse comune.

Vivino, per scegliere il vino

Stanchi di guardare la carta dei vini mascherando una totale ignoranza in materia? Quest'app è dedicata a voi.

Nessuna pretesa di farvi diventare dei sommelier, semplicemente vi consente di trovare il vino giusto, senza perderci la testa.

Funziona infatti come una sorta di Tripadvisor delle etichette, con recensioni dettagliate da parte di consumatori o appassionati.

Nel giro di pochi mesi ha già raccolto più di 20 milioni di utenti (dunque consigli più accurati).

Tiny Scan, per scansionare fogli e documenti

Se non avete a casa uno scanner e siete stufi di dover utilizzare di nascosto quello dell'ufficio o di dover andare nella cartoleria sotto casa, scaricate quest'app.

Con una semplice foto avrete i vostri documenti in formato pdf pronti per essere condivisi via mail o sui cloud che preferite.

Claider, per farsi aiutare con le assicurazioni

Claider è una nuova App, tutta italiana, che permette di scrivere le denunce assicurative direttamente sul proprio cellulare e senza rischio di errore.

Basta scegliere il tipo di sinistro (tra oltre 100 scenari disponibili) e seguire le indicazioni della app per raccogliere foto e documenti necessari, descrivere il danno subito o provocato e inviare la denuncia alla propria assicurazione.

Il vantaggio? Ottenere il risarcimento in tempi più rapidi senza perdite di tempo a causa di errori, mancanze, imprecisioni. Una delle ragioni più frequenti di ritardo, infatti, sono lacunosità e incompletezza delle denunce, mentre con Claider si è certi di fornire la documentazione corretta ed esaustiva al primo colpo e senza impazzirci.