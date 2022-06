È vero che d'estate si ha più voglia di fare sesso! Gli esperti rivelano 5 motivi per cui la libido aumenta con l'aumentare delle temperature

Vi è mai capito di notare che d’estate abbiamo più voglia di fare sesso?

Indipendentemente dal fatto che abbiate sperimentato o meno in prima persona un aumento della libido, è innegabile che l’estate sia spesso associata alla ricerca dell’amore - o almeno della classica avventura estiva.

A quando pare, la scienza è in grado di spiegarci come e perché abbiamo tutti più… appetito.

5 motivi per cui d’estate abbiamo più voglia di fare sesso

1. Il sesso è nell’aria

Per cominciare, c'è una prima, evidente correlazione tra calore e intimità.

Certo, i vestiti che spesso lasciano poco spazio all’immaginazione aiutano a far aumentare il desiderio, ma è sopratutto una questione fisiologica.

Le temperature alte e il caldo alterano il nostro sangue: il corpo produce più vitamina D e rilascia molte endorfine. Questi ultimi sono gli ormoni responsabili dell'aumento del desiderio sessuale e del piacere.

2. Se d’estate abbiamo più voglia di fare sesso è colpa del sole

La luce del sole fa sì che aumentino i livelli di ossitocina e serotonina, che a loro volta possono migliorare il vostro umore e farvi sentire più energici e vivaci.

Questo fa sì che la libido sia alle stelle, così come anche la vostra energia sessuale.

Inoltre, le giornate più lunghe tendono a significare più impegni sociali - e quindi, più opportunità di flirtare con nuovi interessi amorosi.

3. È (anche) una questione di chimica

Abbiamo detto che d’estate è più facile avere tempo libero, e godere di queste ore in compagnia di amici (anche quelli con benefits).

Non solo quindi abbiamo più occasioni per flirtare, ma la possibilità di stare in compagnia e prendere parte a incontri sociali ci fa rilassare automaticamente.

Da un punto di vista fisiologico, gli esperti dicono che nei mesi estivi il nostro corpo si riempie di feel-good energy, cioè sostanze neurochimiche di benessere. Il che vuol dire che quando ci sentiamo meno stressati, siamo più rilassati e positivi. E questo fa aumentare nell’essere umano il desiderio di fare sesso

4. Abbiamo più voglia di fare sesso perché ci sentiamo meglio con noi stessi

Spesso durante i mesi estivi cerchiamo di mangiare sano e fare sport: entrambe queste cose danno una spinta alla nostra libido.

In che modo? In generale, l'esercizio fisico è uno dei modi più efficaci per aumentare il desiderio sessuale.

Lo confermano gli esperti, che spiegano: «L'80% degli uomini e il 60% delle donne che si allenano due o tre volte a settimana si sentono più sexy e valutano la propria vita sessuale come superiore alla media».

5. Il sole aumenta la nostra autostima

Vi sarete sicuramente resi conto che d'estate non solo vi sentite meglio, ma avete anche più fiducia in voi stessi.

Sicuramente il poter stare più facilmente in compagnia di amici, così come una bella pelle abbronzata hanno il loro (fondamentale) ruolo. Ma la differenza la fa la vitamina D, che d'estate aumenta in modo naturale.

Per questo motivo, nei mesi caldi le persone possono vedere un miglioramento di condizioni croniche come mal di testa, affaticamento e sonno scarso. Man mano che i problemi di salute migliorano, aumenta anche la fiducia e l'autostima in se stessi.

