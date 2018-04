Da Miley Cyrus e Liam Hemswort ad Adam Levine e Behati Prinsloo: sono tornati insieme e sono la dimostrazione che a volte per trovarsi bisogna perdersi

Tornare insieme al proprio ex è una pratica comune a Hollywood quanto nel mondo reale.



Ma seppur sia (per ottime ragioni) spesso sconsigliata, a volte la minestra riscaldata si rivela migliore di una minestra appena cucinata di fresco.

Soprattutto quando si è giovani e si sente l'esigenza di definire se stessi prima di scegliere con chi stare.



Ve lo dimostriamo con l'esempio delle star che sono tornate insieme e stanno meglio di prima.

Kate Middleton e il Principe William

Nel 2004 William e Kate hanno reso pubblica la loro relazione durante una vacanza sugli sci.

Nel 2007 il principe e la sua commoner si sono lasciati, giusto il tempo per Kate di far capire a William cosa rischiava di perdersi.

Tre mesi dopo sono tornati insieme.

Nel 2011 le nozze, con il lieto fine che tutti conosciamo.



Megan Fox e Brian Austin Green

Nell'agosto 2015 la coppia di attori ha fatto due annunci.

Nel primo comunicavano la loro intenzione di divorziare.

Nel secondo che stavano aspettando il terzo figlio.

Quasi tre anni dopo i due stanno ancora insieme, a quanto pare rinvigoriti dall'arrivo del bebè.

«Abbiamo tre bambini fantastici. Abbiamo avuto e abbiamo un ottimo rapporto. Stiamo vivendo giorno per giorno», aveva commentato Megan a suo tempo.

E intanto le cose proseguono a gonfie vele.



Liam Hemsworth e Miley Cyrus

Nel 2009 i due attori si sono conosciuti sul set di The Last Song e si sono innamorati.

Dopo un primo periodo turbolento, la coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale nel giugno 2012, prima di lasciarsi nel 2013 dopo il cambio di look e atteggiamento di Miley.

A Capodanno del 2016 la reunion, con tanto di ricomparsa dell'anello di fidanzamento.

Justin Timberlake e Jessica Biel

Il cantante e l'attrice si sono sposati nel 2012, dopo una relazione di cinque anni, fatta di rotture e riconciliazioni.

La prima pausa è arrivata nel marzo del 2011, ma i due sono stati rivisti indieme nell'agosto del 2011 e hanno annunciato il fidanzamento nel dicembre dello stesso anno.

Adam Levine e Behati Prinsloo

Il cantante dei Maroon 5 si è sempre contraddistinto per i suoi modi da playboy e i tanti cuori infranti lasciati lungo il suo percorso.

Per questo, quando ha iniziato a frequentare la modella di Victoria's Secret in pochi pensavano sarebbe durata. E in effetti all'inizio sembrava così, visto che dopo un anno i due si sono lasciati, con il musicista già pronto a gettarsi fra le braccia di un'altra modella, Nina Agdal.

Dopo una vacanza insieme, però, Levine è tornato sui suoi passi e si è inginocchiato di fronte la Prinsloo nel 2013.

I due sono convolati a nozze nel 2014 e hanno da poco avuto il secondo figlio.

Patrick Dempsey e Jillian Fink

Nel 1999 i due sono convolati a nozze, ben prima che il mondo si innamorasse del dottor Stranamore di Grey's Anatomy. Nel 2002 è arrivata la prima figlia, seguita cinque anni dopo da due gemelli.

Nel 2015 Jillian ha chiesto il divorzio, utilizzando la consueta formula delle divergenze inconciliabili.

In quel periodo molte voci sostenevano che l'attore avesse avuto un flirt con qualcuno sul set della serie che lo ha reso famoso, motivo per cui anche Shonda Rhimes ha deciso di allontanarlo e far morire il suo personaggio.

Un anno dopo Dempsey e la moglie hanno annullato il divorzio e sono tornati insieme, arrivando a celebrare nel 2017 il 50esimo compleanno di lui e il loro 18esimo anniversario di matrimonio.

Pink e Carey Hart

La cantante ha conosciuto il motociclista nel 2001, durante i Summer X Games.

I due si sono lasciati due anni dopo per poi tornare insieme nel 2005.

Nel 2006 sono convolati a nozze, dopo che lei gli ha fatto la proposta.

Anche il matrimonio ha avuto i suoi alti e bassi: nel 2008 si sono lasciati, ma sono tornati insieme l'anno dopo e ora hanno due figli.

Selena Gomez e Justin Bieber

Quella tra i due cantanti più che una minestra riscaldata è un'epopea che tiene banco ormai da sette anni e di cui ancora non si conosce il finale.

Era l'aprile 2011, infatti, quando Selena e Justin fecero la loro prima apparizione pubblica. Un anno e mezzo dopo, nel novembre 2012, la coppia ha dato il via a una lunga serie di tira e molla terminata definitivamente nel 2014.

Almeno fino all'anno scorso, quando apparentemente dal nulla, hanno ricominciato a vedersi subito prima dell'annuncio della fine della storia di lei con The Weeknd.

I dubbi sono stati spazzati via da un bacio in pubblico durante una partita di hockey del cantante, e tra i due sembrava essere tornato il sereno.



Nonostante ora già si parli dell'ennesima separazione, siamo pronti a scommettere non sia stato questo l'ultimo capitolo.



Stay tuned.